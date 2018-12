Pamela David habló sobre situaciones de acoso que sufrió en el pasado

Pamela David reveló que fue acosada - Fuente: Telefe 03:55

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de octubre de 2018 • 01:04

La modelo y conductora Pamela David fue una de las invitadas de Andy Kusnetzoff en PH, y allí habló sobre los comienzos de su carrera. La estrella de Pamela a la tarde contó que realizó un camino muy largo en sus primeros años, y confesó que no fue ajena a situaciones de acoso, e incluso explicó que aún no se siente con fuerzas para hacer denuncias públicas. "No soy de las mujeres valientes que se animan a contar, a ellas las banco mucho y les creo a todos. Por ahí me pesa la crítica", confesó. Más adelante, y sin dar nombre, contó cómo en una entrevista laboral, un representante tuvo una actitud desapropiada: "Yo era muy conocida en Paraguay. Ahí tenía mucho trabajo, y sabía lo que era ser famosa. Pero volvía a la Argentina y seguía laburando de promotora. Y un representante muy conocido en ese momento, en una entrevista me agarra la mano, y me dice: ' ¿no me ves lindo?'. Fue una situación incómoda".

Sin irse del tema, David también reveló una segunda situación que le dolió mucho y la angustió enormemente. Ella contó que luego de su participación en el reality El Bar, solía trabajar haciendo presencia en las barras de distintos boliches. "Una vez en Catamarca, me mandaron a preguntar si cobraba, y me sentí muy mal. Pero si laburo en Playboy a lo mejor piensan eso, pero yo nunca les dí cabida. Eso no habilita, pero esa experiencia me dolió mucho", recordó.

Por otra parte, la conductora aclaró que si bien ella siempre tiende a creer a la mujer que denuncia un acoso, también sabe que "existen aquellas que no dicen la verdad o que se aprovechan de la situación para ganarse un lugar en el medio".

Una vez avanzado el programa, el tópico de charla viró hacia su familia. David habló sobre Carolina, su media hermana menor. Ella es hija de su padre y de otra mujer, y si bien siempre supo de su existencia, no fue hasta hace un poco que finalmente entró en contacto con ella. "Es una gran historia de amor la de su mamá, que tuvo una relación esporádica con mi papá. Vino Caro, y su mamá decidió tenerla".

Luego la conductora contó que en el 2009 se la cruzó en un boliche y la reconoció por el notable parecido que tenía con su hermana Karina. "No la encaré por respeto a su papá que la crió. Yo nunca me metí porque la decisión de su mamá y su papá era que no supiera, entonces para qué meterme". Finalmente Pamela explicó que Carolina fue quien la buscó, y en ese momento el vínculo entre ambas quedó establecido.