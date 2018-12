Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de octubre de 2018

Capítulo sentimental

Hola Kirón. Gusto en saludarte ¡Se acerca mi cumple! Soy del 15 de noviembre de 1950 y aún sigo sin encontrar mi rumbo. Quisiera que me digas cómo ves mi situación en lo sentimental. Gracias, aguardo tu respuesta. Nene

Hola Nene. Sos de Escorpio, con Luna y Ascendente en Acuario. Todo este año Júpiter, el planeta que nos muestra el rumbo, la lente de aumento cósmica, estuvo en Escorpio, tu Sol. Y Saturno tiene para un tiempo más en tu Casa XII, el inconsciente, ordenándolo, poniendo límites. Júpiter va a pasar al sector de los amigos, de los grupos, también del romance, de dejarse llevar por el corazón. Tal vez una simpatía, una amistad, un coqueto, y un buen grupo de pertenencia, te ayuden a sobrellevar las pruebas que todavía tiene para vos Saturno en Capricornio. El proceso completo va a llevar un año y medio más pero estás por pasar a una etapa más sencilla y amena del mismo. Hay un capítulo sentimental que todavía no está escrito. Un beso. Kirón

Lo que más anhelo

Hola Kirón. Hace un año te escribí consultándote sobre mi situación. Me sentía muy trabada. Todo lo que emprendía no resultaba, ni evolucionaba. Si bien me encuentro más animada y positiva, sigo con la misma traba y sin poder desarrollarme para sentirme plena, nací el 7 de febrero de 1978 bajo el signo de Acuario con Ascendente en Tauro ¿Hay algo astral que me impide lograr lo que más anhelo? ¡Gracias! Ailen

Hola Ailén. Ser de Acuario con Ascendente en Tauro lo comparé, en mi mensaje anterior, con el sentirte como un pájaro enjaulado, limitada y atrapada a veces, otras sin posibilidad de concretar. La pregunta es ¿cuál es ese anhelo que no se concreta? ¿es un anhelo por pertenecer o por liberarte? ¿por arraigar o por desarraigar? A menos que llegues a un punto medio entre estas dos fuerzas tan opuestas que te tironean no vas a sentirte realizada. Tenés que dejar ir lo viejo, lo que te ata, lo que no te nutre, porque Júpiter en Casa VIII pide este año una limpieza a fondo. Será además tiempo de pasiones. Un beso. Kirón

Amor y sexo

Buenas Tardes Kirón. Nací el 28-2-1986 a las 18:45 hs en Chivilcoy. Soy hombre, pregunto por amor y sexo. Rodri

Hola Rodri. Sos de Piscis, con Luna en Escorpio conjunta con Plutón y Ascendente en Leo. Marte, que es el planeta que gobierna el sexo, la masculinidad, está en Sagitario al lado de Saturno y de Urano. Veamos: Sol y Luna en signos de Agua, es decir alguien sensible, intuitivo, visceral, que "capta" lo que los demás sienten y desean. Con Ascendente en Fuego, en un signo que pide que seas vos mismo, que busques tu identidad más allá de la familia y los mandatos, que te juegues por el corazón. Y en lo sexual también de Fuego, aventurero, a veces muy formal y otras. todo lo contrario. Como Júpiter tocará este año Sagitario yo diría que en lo sexual será un año explosivo, de onda expansiva, de encuentro con tu deseo. Suerte en tu búsqueda. Kirón

