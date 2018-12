El jefe de Gobierno porteño dijo que Mauricio Macri irá por la reelección Fuente: Archivo

28 de octubre de 2018 • 01:23

BUENOS AIRES (NA).- A un año de las próximas elecciones presidenciales, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta rechazó las "especulaciones" que lo colocaban como posible candidato a mandatario nacional, e indicó que Mauricio Macri es quien irá por la reelección . "El candidato de Cambiemos va a ser Mauricio Macri, leí sobre especulaciones entre María Eugenia [Vidal] y yo, pero no hay duda sobre Macri", sostuvo el funcionario oficialista.

En diálogo con Radio con Vos, Larreta subrayó que lo "natural" es que tanto el Presidente, como la mandataria bonaerense y él vayan por la reelección.

Sobre su eventual candidatura a la reelección en la Ciudad de Buenos Aires, el funcionario de Cambiemos también se refirió a las dudas sobre la fórmula y blanqueó las aspiraciones de su vice, Diego Santilli, de presentarse eventualmente como candidato a jefe de Gobierno.

"Yo estoy contentísimo con Diego Santilli como vice, pero también está la aspiración de él, que si reelige como vice después no podría ser jefe de Gobierno, yo lo acompañaría. Lo decidiremos en equipo en marzo", indicó.

Consultado sobre el rol de la expresidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner en las elecciones de 2019, el jefe de Gobierno consideró: "La etapa de Cristina está cerrada, la gente da vuelta la página".

Si bien indicó que "eso no quita que no pueda ser candidata y tenga un piso de adhesión", el referente del PRO señaló que no le ve a la ahora senadora "perspectiva de ganar para nada". "La gente no mira para atrás", remarcó.