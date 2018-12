En su nuevo show, Santiago Bal no quiere un humor irrespetuoso con las mujeres

Santiago Bal: "Hay cosas que pueden causarle gracia a alguna gente grande, pero no a la gente joven que tiene otra sensibilidad".

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de octubre de 2018 • 01:23

En pocos meses, Santiago Bal estrenará una nueva obra de revista. Acompañado por su exmujer Carmen Barbieri, y del hijo de ambos, Fede Bal, el show se llamará Nuevamente juntos. Y en la escritura del libreto, el veterano actor y guionista está muy atento de presentar un espectáculo que no le falte el respeto a los personajes femeninos.

En diálogo con Andy Kusnetzoff en el ciclo Podemos hablar, Bal contó cómo está trabajando el tono de su espectáculo. "Fede me llama permanentemente la atención, creo que me cuida de alguna manera. El nuevo libro lo tenía escrito hace tres años. Cuando se lo leí a Carmen le encantó, pero Fede me dijo: ' No, esto no. esto no", dijo.

Andy le preguntó si las correcciones de su hijo estaban centradas en la forma de presentar a las mujeres, y Santiago le dijo que sí, y agregó: "Es el cuarto libro que reescribo. Fede me tiene loco, pero se lo agradezco. Hay cosas que pueden causarle gracia a alguna gente grande, pero no a la gente joven que tiene otra sensibilidad. Pero no me cuesta adaptarme. Nos manejamos mucho con mails, y Fede me dice: Estoy tan contento porque me entendiste lo que te dije".

Sobre los sketches que incluyen un indebido comportamiento hacia las mujeres, y que en el pasado eran moneda corriente, Bal reflexionó: "Cosas que se decían, y que hoy son agresivas, ya no se tienen que decir. Fede me está enseñando porque yo seguía con la técnica anterior de revista. Estoy aprendiendo nuevamente gracias a mi hijo".

En el mismo programa, Santiago reveló que ya no le tiene miedo a la muerte: "Si la venzo siempre, con la muerte somos casi amigos".