Los Simpson: eliminarían a uno de los personajes más emblemáticos de la serie

Con nada menos que 30 años en pantalla, Los Simpson no solo mantuvo a su base de fanáticos sino que también consiguió que ese público fiel se encariñe con un gran número de personajes, aquellos que los acompañaron a través de las décadas. Sin lugar a dudas, Apu Nahasapeemapetilon, el dueño del mercado Kwik-E-Mart, es uno de esos roles entrañables para todo seguidor de la creación de Matt Groening . Sin embargo, es factible que Apu ya no sea parte de la serie en su próxima temporada, como consecuencia de la polémica suscitada en torno a la forma en la que fue escrito, y que para muchos estaría fomentado estereotipos raciales de personas de ascendencia india y asiática.

En diálogo con el portal IndieWire, Adi Shankar, productor indio de series como Castelvania y de films como Dredd y The Voices, reveló que la decisión de erradicar a Apu del programa efectivamente estaría ligada a la controversia que se generó en los últimos meses. "Recibí algunas noticias desalentadoras, que he verificado de varias fuentes: van a abandonar al personaje de Apu por completo. No van a darle mucha importancia ni nada por el estilo, pero van a prescindir de él para evitar polémicas", aseguró Shankar, el creativo responsable de lanzar un concurso para "revertir" o bien "tratar de hacer evolucionar" los guiones centrados en Apu. Las fuentes que le comunicaron la noticia forman parte del círculo íntimo de Groening.

"No es un paso adelante o un paso atrás, es solo un paso masivo hacia los lados. Después de haber leído todos estos maravillosos guiones, siento que eludir este problema no lo resuelve cuando todo el propósito del arte, diría, es reunirnos", explicó Shankar. De todas formas, hasta el momento no se dio a conocer ningún comunicado oficial.

Recordemos que la polémica se suscitó con el lanzamiento de El problema con Apu, el documental de Michael Melamedoff comandado por el comediante Hari Kondabolu, a partir del cual se mostraba cómo ciertas características estereotipadas de Apu impactaban en la percepción de millones de inmigrantes. En mayo, en una entrevista con USA Today, el creador de Los Simpson no esquivó el tópico. "Estoy orgulloso de lo que hacemos en el programa. Pienso que estamos en un momento de nuestra cultura en el que a la gente le encanta hacerse la ofendida", expresaba un contundente Groening.

