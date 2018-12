El nuevo iPad Pro podría cambiar el conector Lightning por uno USB-C Crédito: Shutterstock

Esta semana salió a la venta, en Estados Unidos, el iPhone XR, y publicamos una reseña. En síntesis: de los tres que Apple presentó este año, es el iPhone que tiene la mejor relación costo/beneficio. La diferencia entre la pantalla OLED y el IPS de XR es mínima; para la mayoría de la gente perder la segunda cámara trasera con zoom no es gran cosa; ganan en autonomía respecto del XS; el resto (rendimiento, funciones) es casi idéntico al XS. Y encima viene en colores. Al igual que con el XS, quienes estén pensando en comprar uno deberían optar, en lo posible, por la versión 2105 (Europa/México) antes que la 1984 (EE.UU.) para tener todo el 4G disponible en nuestro país. ¿Significa que el XR estadounidense acá no tendrá 4G? En la enorme mayoría de los casos sí tendrá: donde haya banda 4 o 7. Si te vas a una zona donde sólo hay banda 28, no tendrás 4G. Es poco probable que lo notes. Pero puestos a elegir, conviene el 2105.

Esta semana se renovó, también, el Xiaomi Mi Mix, el teléfono que puso de moda las pantallas sin marco. Sí, antes estuvo Sharp con sus Aquos. El Mi Mix 3 casi no tiene barbilla y no tiene notch; si tiene, en cambio, una doble cámara frontal que aparece cuando deslizás la pantalla hacia abajo. No usa motores para hacer visible esa parte como los teléfonos de Oppo o Vivo, sino unos imanes de neodimio y el gesto que muchos usuarios aprendieron hace una década cuando los teléfonos tipo "slider" eran algo común. El resto del teléfono es de muy alta gama, sin estridencias (más allá del cuerpo hecho en cerámica y de los 10 GB de RAM de una versión especial).

Un Xiaomi Mi Mix 3

Mientras Italia se suma -tarde- a Francia en multar a Apple y Samsung por obsolescencia programada (por no avisar que ralentiza el teléfono cuando la batería comienza a perder capacidad, ni permitir al usuario desactivar esta función), Motorola se asoció con iFixit para vender kits de reparación oficiales. La idea: que cualquiera pueda hacer el cambio, sin depender de un servicio técnico oficial. Puede verse tanto como una declaración a favor del derecho a reparar, una admisión por parte de Motorola que su red de servicio técnico es deficiente, o ambas a la vez.

También publicamos un pequeño repaso de la técnica de impresión de chips usando luz ultravioleta extrema, que es lo que le permite a Samsung pasar a fabricar chips con tecnologái de 7 nanómetros (hoy la mayoría son de 10 o 14 nm); es el tamaño del elemento más pequeño dentro de un procesador, y permite meter más transistores en un espacio más pequeño y, de paso, hacer que consuman menos energía.

El OnePlus 6T mejora la pantalla y trae una doble cámara trasera (lente normal y otra con zoom)

Mañana se presenta el OnePlus 6T, la actualización semestral del smarphone de OnePlus. Como suele suceder, ya se filtraron fotos y detalles: desde el diseño (basado, como siempre, en un Oppo, en este caso el R17, aunque con algunos cambios), con una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas que sólo resigna lugar para la cámara frontal, 6 u 8 GB de RAM, Snapdragon 845, doble cámara trasera, Android 9 y demás. Entre 560 y 640 euros según capacidad. ( Mr Gizmo)

Pasado mañana le toca el turno a Apple con los iPad Pro. Las grandes novedades están en la inclusión de pantallas más grandes -por reducción de bordes- y Face ID en las tabletas, y el cambio de puertos Lightning por USB-C, y un chip A12X, que incluye un nuevo GPU diseñado por Apple, además de un mayor foco en la producción de contenido, antes que en el consumo, lo que incluiría un nuevo teclado y lápiz, también. ( Bloomberg)

Más adelante le tocará a Samsung con el S10, que según los últimos rumores llegará en tres versiones; un modelo con 5G, otro con una pantalla que se dobla, y un tercer modelo "económico". Parte de la novedad del Galaxy S10 está en el uso de una nueva pantalla que creó Samsung, que incorpora el sensor de huellas digitales, el parlante y la cámara frontal. ( Bloomberg)

Quedaría así:

Más de Xiaomi: la compañía dice que llegó a los 100 millones de teléfonos enviados este octubre, superando los 90 millones de 2017, es decir que si mantiene el ritmo podría llegar a 120 millones para todo el año. Parte del volumen viene de India (2do mercado más grande del mundo), donde mantiene la primera posición en ventas, con un 27 por ciento del total, delante de Samsung, según Counterpoint ( GSMArena). Xiaomi se mantuvo cuarta en ventas todo el año; en el segundo trimestre tenía el 9 por ciento del total mundial, un 50% más que hace un año; por estos días deberían publicarse los datos del tercer trimestre ( Counterpoint).

Esta es parte de la razón por la que Samsung haya presentado el primer teléfono que lleva su marca, pero que no fabricó: el Samsung Galaxy A6s, un modelo pensado para Asia y que manufactura Wingtech; Samsung necesita bajarle costos todo lo posible para competir en India (donde está segunda) y en China, el mayor mercado de smartphones del mundo, donde tiene una participación del 1 por ciento, según Strategy Analytics ( The Verge)

Creo que comento esto cada seis meses, que es cuando la consultora Piper Jaffray publica los resultados de su encuesta semestral entre adolescentes estadounidenses, pero no deja de resultarme llamativo. El 86 por ciento de los Generación Z encuestados dice que su próximo smartphone será un iPhone. Hace seis meses era el 84 por ciento. Esa masa -con iMessage como aglutinante- le da una base de usuarios a la compañía que asegura un futuro muy sólido en EE.UU. (No, no es que lo necesite; simplemente no hay otra compañía que tenga ese nivel de adhesión tan temprano) ( Piper Jaffray)

El modo noche no oficial de los nuevos Pixel 3 causó una mini revolución en Twitter por estos días, con muchos usuarios y periodistas publicando comparativas de fotos con el antes y el después; es decir, con la foto en modo "normal" y luego con el modo "noche", que usa una combinatoria de técnicas y exposiciones largas para capturar fotos increíbles. ( The Verge; CNet; El Androide Libre) El Huawei Mate 20 Pro (y el P20 Pro) también tienen algo así, lo mismo que el iPhone XS; la diferencia está en el tiempo que le toma obtener la imagen nocturna (el Mate 20 Pro tarda como 4 segundos) y la corrección de color y eliminación de ruido.

Tardó, pero llegó: una tarjeta microSD de 512 GB por 300 dólares. En rigor, una microSDXC, pero igual es impresionante, medio terabyte de datos en algo que tiene el tamaño de una uña. ( Lexar)