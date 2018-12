Lily-Rose Depp y Timothée Chalamet, la nueva pareja "it" de Hollywood

La hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp y el talentoso actor ya no se ocultan Fuente: LA NACION - Crédito: The Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de octubre de 2018 • 10:30

Los jóvenes no se resguardan de los paparazzi ni tampoco tienen la necesidad de emitir comunicados sobre su relación. Lily-Rose Depp y Timothée Chalamet simplemente comenzaron a mostrarse juntos y muy acaramelados en las últimas semanas, confirmando de esa manera natural que efectivamente están en pareja.

La hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis tiene 19 años y se convirtió, en su adolescencia, en la cara de Chanel. Asimismo, siguió los pasos de sus padres y comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación, en los films de Kevin Smith Tusk y Yoga Hosers, donde compartió elenco con su papá.

Los actores se conocieron este año en el rodaje de The King Fuente: LA NACION - Crédito: The Grosby Group

Chalamet, por su parte, se consagró el año pasado con su protagónico en Llámame por tu nombre, el film de Luca Guadagnino por el que fue nominado al Oscar como mejor actor. Este año, el talentoso joven de 22 años se prepara para promocionar Beautiful Boy, la biopic sobre las vidas de David y Nic Sheff, por la que podría obtener su segunda nominación, en este caso en la categoría de reparto. Por otro lado, se encuentra filmando la remake de Mujercitas de Greta Gerwig, donde interpreta a Laurie.

Timothée y Lily-Rose, muy románticos en su salida nocturna que fue captada por las cámaras Fuente: LA NACION - Crédito: The Grosby Group

Depp y Chalamet se conocieron filmando El rey, el drama de David Michôd co-escrito por Joel Edgerton, en el que trabajaron junto a Robert Pattinson y que será distruibido por Netflix en 2019 .

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Chalamet entabla una relación amorosa con la hija de una megaestrella. En sus años de secundaria fue novio de Lourdes León, la hija de Madonna. "Si bien Timothée es una buena persona, me gustó que esa relación no haya perdurado, ambos eran demasiado chicos. Quiero que todos hagan cosas con moderación y puedan experimentar; no voy a prohibirles nada, pero tampoco voy a descuidarlos", declaraba al respecto la reina del pop.