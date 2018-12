Lizy Tagliani reveló por qué no tiene un DNI femenino

La comediante habló sobre el tópico en PH: Podemos Hablar; "si me dicen Edgardo Luis no me hiere", aseguró Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

La comediante Lizy Tagliani fue una de las invitadas al ciclo PH: Podemos Hablar, contexto en el cual, al ser consultada por el conductor Andy Kusnetzoff sobre si tenía el DNI con su nueva identidad femenina, Lizy respondió con sinceridad que no lo necesita. "Si me dicen Edgardo Luis no me hiere. Yo aprendí a respetar al otro, pero dejame que mi vida y mi historia la cuente yo. Yo no me tengo que ver como vos me percibís. Tengo una historia detrás de ese Luis", detalló la humorista, lo cual la llevó a recordar a su madre de una manera muy emotiva.

Asimismo, Tagliani ahondó en detalles sobre los motivos por los cuales no necesita cambiar su documento, que en la actualidad sigue llevando su nombre de nacimiento. "Con las chicas trans negocié cosas. Yo vengo de una generación donde era una marica con tetas. No tengo DNI y no lo quiero. Cuando recién salió no quería ser una bandera de un logro de alguien. Yo decido. Luisito tiene una hermosa historia. No tuve para comer, mi vieja iba a trabajar para comprarme un autito. Es muy importante. No quiero enterrar lo que viví. Soy las dos cosas. Descubrí que si me decís Luis porque me conocés desde hace tiempo, de otra época, está todo bien", aseguró.

El recuerdo de su madre

Recientemente, la cronista y panelista de Cortá por Lozano recibió una foto suya de bebé junto a su papá biológico, lo que la motivó a comunicarse con quien le envió ese material. Lizy no sabía mucho de su padre, y por esa razón el interés que sintió fue muy grande. Cuando llamó descubrió que eran fotos que había recibido su tía abuela, y gracias a ese registro entendió muchas cosas de su papá. Pero el momento que cambió su vida, fue cuando se reencontró con su madrina.

Mientras estaba de paseo en Chaco, Lizy vio una cuadra y creyó recordarla de su infancia. Entonces llamó a su prima y ella le dijo que en esa zona vivía su madrina. Tagliani vio una puerta y decidió tocar. Allí la atendió una mujer que resultó ser su fan, pero lo que la comediante buscaba eran datos de su madre. Después de hablar con esa mujer que al parecer nada tenía que ver con su familia, la humorista se lamentó, hasta que mencionó el apodo de su mamá. En ese instante, esa mujer extraña le respondió: "¿Vos sos Luisito?". Mientras los invitados al programa no podían disimular la emoción ante ese relato, Lizy prosiguió: "Ella se puso a llorar desesperadamente y me dijo: ' Yo soy tu madrina. Nunca supe de vos. Tu mamá cuando cumpliste un año y pico se fue'. Y empezó a contarme un montón de cosas de mi vida. Mi vieja borró su historia para vivir la mía. Y me sentí más orgullosa que nunca de mi vieja", narró una conmovida Lizy.