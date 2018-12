Las mujeres representan el 52,5% del electorado en Brasil Fuente: AFP

"Es triste", así, corta y concisa se lamenta Danielle Santana sobre un posible triunfo del candidato ultraderechista del Partido Social Liberal (PSL) Jair Bolsonaro, en el ballottage presidencial del domingo. Desde un bar en San Telmo, la historiadora y feminista de 31 años comparte su preocupación con su par brasileña Ivana Di Mauro, una joven estudiante que se especializa en diversidad de género, radicada en la Argentina por tiempo indefinido. Corrección, no tan incierto, en un cambio de planes decidió usar todas sus millas aéreas para volar hoy a San Pablo. Su voto será para el representante del Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad . Para ella, se trata de un apoyo a la democracia.

A horas de darse a conocer los resultados de las elecciones más polarizadas y convulsionadas de la historia reciente de Brasil, donde las sorpresas fueron variadas y la incertidumbre todavía se mantiene, el voto femenino es, según especialistas consultados por LA NACION, un factor clave en este ballottage. Sin ir más lejos, por el simple hecho que las mujeres representan el 52,5% del electorado. Comprender este universo de votantes y captar su apoyo fue uno de los desafíos de campaña de los dos candidatos presidenciales.

"El voto femenino es tan decisivo que en el primer turno todos los candidatos tenían vices mujeres, salvo Bolsonaro", señaló Esther Solano, socióloga y profesora de la Universidad Federal de San Pablo. La especialista explicó que el diputado ultraconservador atenuó su discurso extremo, sobre todo en estos últimos días cuando la brecha con Haddad se achicó del 18% al 12%. Hasta incluyó en una publicidad a su mujer Michelle Bolsonaro, quien hasta el momento mantenía un perfil bajo en los medios, para suavizar su imagen.

Sin embargo, para Maria Do Rosário, diputada federal por el PT, con quien Bolsonaro tuvo un fuerte cruce en la cámara de diputados luego de que él le dijera que "jamás la violaría porque es muy fea", sostuvo que "todas las encuestas demostraron que las mujeres son el segmento más resistente y contrario al candidato de la ultraderecha". Y agregó: "No hay duda que eso se debe a las actitudes de extremo irrespeto en contra de este grupo protagonizadas por el parlamentario".

El impacto de "Ele Não"

En ese sentido, la diputada petista destacó que la máxima expresión de rechazo de las mujeres hacia Bolsonaro se canalizó el 29 de septiembre cuando la manifestación del "Ele Não" (Él no) tomó las calles del país. "Estoy segura que contribuyó considerablemente a retirarle votos femeninos en la primera vuelta", aclaró.

Ivana y Danielle apoyaron desde Buenos Aires la manifestación feminista "Ele Não" y tanto una como la otra creen que la convocatoria en contra de Bolsonaro marcó un antes y un después en la historia reciente de Brasil. No se equivocan. La protesta convocó a miles de personas que se concentraron en más de 100 ciudades del país y lograron que el reclamo traspasara las fronteras y llegara a otras naciones.

Las veces que repetirán, desde aquel bar en San Telmo, la palabra misógino para referirse al candidato ultraderechista serán incontables, de la misma forma que lo hicieron los miles de carteles que se exhibieron en el "Ele Não". Contra todos los pronósticos- así funcionó hasta el momento la lógica de estas elecciones- el apoyo femenino de Bolsonaro tuvo su máximo crecimiento después de la convocatoria.

Desde la última semana de septiembre hasta ahora, el candidato del PSL pasó de tener un 33% de intención de voto femenino a un 45% , según una encuesta realizada por el Instituto de investigaciones sociales, políticas y económicas (Ipespe).

Las votantes de Bolsonaro

Gustavo Segré, analista internacional y socio de la consultora Center Group, distingue dos grandes hechos que aumentaron el apoyo del candidato ultraderechista. En primer lugar, señala que el ataque del 6 de septiembre contra Bolsonaro, no solo lo sacó del circuito de debates- lugar en el que no se sentía cómodo- sino también generó empatía y solidaridad en un parte de la sociedad. El segundo acontecimiento que destaca Segré es justamente el "Ele Não" que provocó el efecto contrario en algunas mujeres de clase media alta que vincularon la protesta a un reclamo politizado de la izquierda.

"No me vengan a decir que es machista porque ya lo sabemos, pero no roba", para Segré este es un pensamiento que comparten muchas de las mujeres que decidieron inclinarse por el diputado ultraconservador. "Lo que el brasileño está eligiendo no es un candidato más o menos feminista, sino que opta por el mal menor", indicó el especialista, quien además destacó que las principales causas que explican el voto a Bolsonaro son la corrupción, la preocupación por la inseguridad y el antipetismo.

En ese sentido, Solano, quien realizó una investigación sobre las votantes de Bolsonaro coincidió con Segré y describió a este grupo como mujeres con una lógica más "individualista, meritocrática y emprendedurista". Y además aclaró: "Se colocan plenamente como antifeministas porque ven al movimiento como agresivo, histérico, y causador de muchas desigualdades".

Ivana está convencida de su viaje a San Pablo, no así del resultado electoral. En las dos horas que duró el vuelo puede ser que haya preguntado, igual que millones de brasileñas, "qué es lo que va a pasar con las mujeres si gana Bolsonaro". Por el momento, queda esperar.