Los golazos desde afuera del área de la 10° fecha de la Superliga

Cristian Ferreryra, marcó un golazo ante Aldosivi Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Christian Leblebidjian 29 de octubre de 2018

Una de las notas destacadas de la 10° jornada de la Superliga fueron los muy buenos goles que se anotaron desde afuera del área. Se trata de las anotaciones de Cristian Ferreira (River) vs. Aldosivi, la de Pol Fernández (Racing) vs. San Lorenzo y el de Braian Cufré (Vélez) vs. Belgrano. En los tres casos sirvió para el triunfo de sus equipos, los tres por la mínima diferencia. River superó a Aldosivi 1-0 en el Monumental, idéntico resultado del equipo de Heinze ante el de Osella en Liniers, mientras que Racing venció al Ciclón 2-1 en Avellaneda. Veamos:

El gol de Cristian Ferreira vs. Aldosivi

El gol de Pol Fernández vs. San Lorenzo

El gol de Braian Cufré vs. Belgrano