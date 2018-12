En el radar: una recorrida nocturna por presentaciones y shows

Sebastián Ramos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de octubre de 2018

1- Los rusos, en Colegiales y en San Telmo

El lunes por la noche, en el escenario de Berlina, Los Rusos HDP hicieron un pequeño adelanto de lo que tres días más tarde sería la presentación oficial de su segundo álbum, Nos vamos a morir de hacer estrategias de amor. El cuarteto llegó al estudio de Vórterix para dialogar con Daniel Jiménez en su programa Delicias de un charlatán y cerrar con un miniset en vivo en el local de Álvarez Thomas y Lacroze.

"Creo que como están los tiempos, con tanta música nueva saliendo por un montón de plataformas, es prudente hacer un disco de media hora, como eran los de los Beatles", dijeron, y enseguida pusieron sus palabras sobre el escenario con un show impecable de veinte minutos.

El jueves, junto al grupo Sentidos Alterados, mostraron ante sus seguidores el show en su versión extensa, en el espacio Xirgu-Untref, en San Telmo. Adrenalina, fiesta, poesía y todo lo demás también en uno de los shows más calientes del under del rock actual. "Somos: la bestia crecida en el pantano, en las profundidades de las heridas abiertas, en la necesidad de encontrar en el fondo del cráter de los sentimientos una estrella como respuesta a las tempestades, cataclismos, inundaciones de los vínculos que se reinventan", leyó Nadia Sandrone antes del primer acorde "ruso", y entonces sí, las mil y una estrategias para morir de amor.

2- Fiesta de cumpleaños en Palermo

Minutos después de que Los Rusos arrasaran en plan intimista el escenario de Berlina, muy cerca de allí, en Lucille, Charly García volvió a tocar para festejar su cumpleaños. Músicos y amigos celebraron los 67 años de este hombre sin tiempo ni lugar.

Fito Páez, Juanse, Palito Ortega, Evangelina Salazar, Hilda Lizarazu, Pedro Aznar, Benito Cerati, Leo García, Claudio Paul Caniggia, el Zorrito Quintiero, Renata Schussheim, Mike Amigorena, Roberto Petinatto, Joaquín Levinton, Raúl Porchetto, Nora Lezano, Juampi Sorín y Daniel Osvaldo fueron algunos de los selectos invitados que asistieron a la fiesta y que bien podrían haber formado uan suerte de tapa de Sgt. Pepper's local. Mucho rock, mucha noche y un set comandado por el propio García que repasó buena parte del repertorio incluido en su último espectáculo, La Torre de Tesla: "Instituciones", "No soy un extraño", "Cerca de la revolución", "La sal no sala" (con Juanse), "El aguante" (con Páez) y un cierre Seru Giran con "No llores por mí, Argentina".

3- Un set desfachatado en Vicente López

No siempre uno tiene la posibilidad de que los artistas vengan a tocar a su casa. Pero eso fue un poco lo que sucedió el jueves, en la Redacción de LA NACION. Louta llegó hasta aquí para promocionar su nuevo disco, Enchastre, y en los estudios de LN+ , en el programa que conduce Yamila Trautman, se despachó con un puñado de canciones-eslóganes acompañadas por la parafernalia pop que suele decorar sus presentaciones.

Una buena oportunidad para ver en acción a este joven músico de gran personalidad, un producto de la nueva generación ligado estrechamente a la imagen que trabaja con lo conceptual desde todos los ángulos.

4- Cierre de ciclo en La Boca

Para terminar la recorrida, el sábado, en la Usina del Arte, en La Boca, cerró el ciclo Mapa Sonoro: Baleares en Buenos Aires, un programa cultural que durante diez días apostó por difundir las diferentes expresiones musicales surgidas en las islas Baleares. Anna Ferrer y el dúo Joana Gomila-Laia Vallès fueron las encargadas de bajarle el telón a este ciclo en el que se pudo ver y escuchar a grupos como Saïm, Papa Topo, Jansky, el pianista Marco Mezquida, el DJ Ángel Linde y el argentino residente en Ibiza DJ Fiorito (foto), que en su primer show en Buenos Aires en veinte años hizo bailar a quienes se acercaron a ver su set (Leandro Lopatín entre ellos) a puro "balearic beat".