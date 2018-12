Haddad no llamó a Bolsonaro y pidió a sus seguidores "no tener miedo"

El candidato del PT dio un discurso a sus seguidores, tras su derrota en las elecciones presidenciales de Brasil Fuente: AP

SAN PABLO.- Fernando Haddad rompió una clásica tradición de las elecciones presidenciales en Brasil . El candidato del PT, que fue derrotado hoy, no llamó por teléfono al ganador, el ultraderechista Jair Bolsonaro . Sí habló ante sus seguidores, a quienes les dijo que no tenían que tener miedo.

"Estaremos aquí, estamos juntos", dijo. "Cuenten con nosotros, coraje, la vida está hecha de coraje, viva Brasil", agregó Haddad, que habló a sus seguidores rodeado de su la familia y de líderes del partido en un hotel en la zona sur de San Pablo.

La palabra "coraje" fue dicha en diversos momentos del discurso de Haddad, que duró poco menos de nueve minutos

La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff estuvo en el bunker junto a Haddad Fuente: Reuters

Antes de que Haddad hablara, la expresidenta Dilma Rousseff , que también pertenece al PT, fue vitoreada entre los presentes.. "Dilma, guerrera de la patria brasileña", entonaron. También gritaron "olé, olé, olá, Lula, Lula", en referencia al expresidente Lula Da Silva , preso por corrupción desde abril pasado.

"En primer lugar me gustaría agradecer a mis antepasados, a mi padre y a mi madre, que me enseñaron el valor del coraje y defender la justicia a cualquier precio. Todos los demás valores dependen del valor", dijo Haddad cuando se subió al escenario. "Me gustaría agradecer a los 45 millones de electores que nos acompañaron. Una parte de la población que necesita ser respetada", agregó.

En ningún momento Haddad hizo referencia directa a Bolsonaro, pero dijo que durante la campaña, sintió "angustia y miedo en las expresiones de muchas personas". "De aquí a cuatro años, tendremos una nueva elección, tenemos que garantizar las instituciones, no vamos a salir de nuestras profesiones, de nuestros oficios, no vamos a dejar de ejercer nuestra ciudadanía", sostuvo el exalcalde de San Pablo.

