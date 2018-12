La devaluación obliga a las aerolíneas a recalcular sus planes de negocios

Las principales empresas apuestan a las promociones, la reducción de costos operativos y la potenciación de los vuelos internos para hacer frente a la baja de turistas que viajan al exterior Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

CÓRDOBA.- No solo la incorporación de nuevas líneas aéreas cambió el mercado aéreo argentino en los últimos meses: la fuerte devaluación y la suba del precio del petróleo están obligando a las empresas a recalcular sus proyecciones. No solo porque enfrentan mayores costos, sino porque la venta de pasajes en dólares se desmoronó, y aunque se prevé que el turismo interno crezca, esa alza no alcanzará a compensar. La ecuación se modificó en un escenario de más competencia.

Cerca de un tercio de los costos de una compañía aérea se lo lleva el combustible, que, por supuesto, se paga en dólares, igual que el leasing (alquiler) de aeronaves (con un piso de US$200.000 mensuales), seguros, repuestos y mantenimiento. En ese contexto, Andes Líneas Aéreas anunció un ajuste del 40%. "La situación la tienen todas las empresas; no queremos poner en riesgo lo que tenemos. Decidimos tomar medidas ahora y no hacerlo por necesidad, nos adelantamos", dice a LA NACION Horacio Preneste, gerente general de la empresa.

Aclara que siguen con "una apuesta muy importante", pero que se están "acomodando a las circunstancias". Devolvieron cuatro Boeing 737 que tenían en leasing para bajar costos y frenaron la incorporación de otros tres. En su flota tienen cinco MD propios. "Reaccionamos rápido, mantenemos una oferta importante de rutas y seguiremos operando los chárteres al sur de Brasil, y a medida que haya demanda, sumaremos propuestas", agrega el directivo.

Más servicios. Aerolíneas empezó a ofrecer a terceros el alquiler de simuladores y rampas; seguirá recibiendo aportes del Tesoro

Los cambios en la economía determinaron que Aerolíneas Argentinas tuviera que prolongar los plazos para alcanzar el déficit cero: ya no será en 2019. Marcelo Cantón, gerente de Comunicaciones de la compañía, explica que este año en vez de cerrar con 80 o 90 millones de dólares de aportes del Tesoro ya llevan US$152 millones. "La suba del combustible implica US$10 millones más por mes que lo previsto; cada dólar que sube el WTI son US$6 millones anuales más", grafica.

En ese contexto, la empresa presentó un plan estratégico que hace énfasis en mejorar los ingresos con factores como el relanzamiento del programa Aerolíneas Plus, la potenciación del cliente de más valor, la diversificación de tarifas, las promociones y la venta de servicios a terceros. En ese último punto se inscriben, por ejemplo, el alquiler de simuladores, la prestación del servicio de rampas y la certificación para reparar aviones en sus talleres.

Lucía Ginzo, directora de Comunicaciones Corporativas de Flybondi, ratifica el impacto "complejo" de la devaluación en la industria: "Son instancias que nos demandan ser muy eficientes en todos los procesos y cuidadosos con el gasto. Más allá del impacto negativo, también creemos que este contexto tiene su lado B, ya que el turismo interno se vuelve más fuerte y, en situaciones económicas críticas, las low cost pueden ser una opción real para miles de personas que quieren reducir sus gastos de movilidad".

Apuesta internacional. Latam busca captar a los extranjeros que visitan el país con más vuelos de cabotaje

Fuentes de Latam Airlines coincidieron en que la retracción del mercado internacional "se vuelve una oportunidad para capitalizar" en el mercado doméstico. En ese marco, plantean que como "líderes en conectividad internacional desde el interior del país" pueden acercar "a miles de turistas extranjeros con la Argentina, estimular el turismo receptivo y fortalecer las economías locales". La empresa conecta de manera directa a 140 destinos en 25 países "sin necesidad de pasar por Buenos Aires".

En Norwegian -que ya vuela de Buenos Aires a Córdoba y Mendoza y que, hasta el 12 de diciembre, agregará Iguazú, Neuquén, Bariloche y Salta-, su vocero, Matías Maciel, insiste en que, más allá de la coyuntura, el plan de la empresa es "a largo plazo; se combinó la oportunidad abierta en la Argentina y los proyectos de expansión a nivel mundial".

Apunta que, por el tamaño de la empresa y el tener aviones en leasing del propio grupo para cubrir las seis rutas, los costos son "relativamente bajos" y que por la conexión internacional de su empresa madre, Norwegian, a Londres reciben pasajeros internacionales, a los que les suman los de rutas domésticas [facturadas en pesos]. "Tener una flota moderna y eficiente también reduce costos", destaca Maciel.

Flota moderna. Reducir costos operativos con una flota más moderna y eficiente es la apuesta de Norwegian

El año pasado la cantidad de pasajeros que volaron creció 15% respecto de 2016, y en el primer semestre del corriente año la suba fue de 11%. En el Ministerio de Transporte sostienen que funcionó la ecuación de que la mayor competencia por la desregulación implicaría la adición de usuarios. La aparición de las low cost obligó a las líneas tradicionales a realizar adaptaciones.

Por ejemplo, Latam fue una de las que aggiornaron su modelo de negocio para "brindarle al pasajero la personalización y flexibilidad en el viaje que valora tener". Así instrumentó en los seis países que opera en la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) un nuevo esquema de ventas: cada una de las tarifas (promo, light, plus y top) tiene opcionales (todas permiten equipaje de mano de ocho kilos gratis). La más barata solo aplica a tickets ida y vuelta comprados con 30 días de anticipación al viaje.

Flybondi -que también cuenta con tres tarifas y servicios diferentes- se califica como la primera "ultra low cost" de la Argentina. Su objetivo para este año es captar el 8% del mercado de cabotaje; en noviembre habilitará su ruta número 18 (Córdoba-Corrientes) y en lo que resta del año, las de conexión a Uruguay y Paraguay. Hoy emplea a 550 personas y estima que las nuevas rutas generarán al menos 100 empleos más. Ginzo ratifica la inversión de unos US$4 millones para el desarrollo del servicio de rampa propio. El año que viene incorporará unidades Boeing 737-800.

Ampliación del mercado. Flybondi quiere crecer en el segmento ultra low cost, sumando más pasajeros al negocio aéreo

Maciel señala que, para 2019, Norwegian proyecta contar con entre 10 y 15 aviones, 246 vuelos semanales (incluidos los regionales) y unos 2 millones de pasajeros. "Tenemos muy buena ocupación; hay que tener en cuenta que empezamos la preventa con cinco semanas de anticipación, cuando lo habitual son tres meses".

Preneste subraya que las tarifas de Andes son "muy buenas", pero que "nadie puede vender por debajo del costo", por lo que son claves las políticas antidumping para "no lesionar la salud del sistema. Las regulaciones están funcionando bien, pero el gran mecanismo es la racionalidad de los que participan".

Aerolíneas Argentinas se hace fuerte en su estrategia de conectividad -Córdoba, por ejemplo, permite unir el norte con el sur del país sin pasar por Buenos Aires- y también segmentó las tarifas.