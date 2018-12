Nadal está listo para un duro mano a mano Fuente: AFP

Rafael Nadal , inactivo desde el 7 de septiembre por una lesión en la rodilla derecha, y Novak Djokovic , en plenitud y con la confianza en el nivel más alto, se disputarán esta semana el liderazgo del ranking en París-Bercy, el último Masters 1000 de la temporada. El mallorquín, que no compite desde las semifinales del US Open con Juan Martín del Potro (perdió 7-6 [7-3], 6-2 y abandono), cuenta con apenas 215 puntos más que el serbio, pero deberá defender 180 unidades por los cuartos de final del año pasado. La ecuación es simple: el que llegue una rueda más que el otro será número 1 del mundo el lunes 5 de noviembre.

"Tras el US Open, paré un momento. Luego fui retomando progresivamente el entrenamiento. Voy día a día. Tengo mejores sensaciones sobre la cancha, entreno un poco más cada día. Es todo lo que puedo decir. El objetivo no es dar pasos de gigante, sino conseguir pequeños progresos", explicó Nadal, en París, la ciudad donde construyó su leyenda ( Roland Garros se encuentra a 15 kilómetros del Palais Omnisports, donde se juega el Masters 1000 parisiense). Rafa espera en la segunda rueda al ganador del español Fernando Verdasco (30º) vs. el francés Jeremy Chardy (41º).

"Con mi equipo estamos muy orgullosos de lo logrado en los últimos cuatro o cinco meses. La lesión de Rafa me ha colocado en una posición muy cercana a él en el ranking para pelear el número 1 a final de temporada. Soy consciente de ello y voy a dar lo mejor para intentar conseguirlo", apuntó Djokovic, que en febrero se sometió a una cirugía en el codo derecho y tuvo una recuperación fabulosa, plasmada en los resultados del segundo semestre (campeón en Wimbledon, Cincinnati, el US Open y Shanghai). Nole debutará en la segunda ronda de París ante Joao Sousa (Portugal; 48º) o Marco Cecchinato (Italia; 21º).

El sorteo del cuadro situó a Nadal en el mismo lado que Alexander Zverev , Dominic Thiem o el campeón defensor, Jack Sock . Mientras, Djokovic y Roger Federer coinciden en el otro.

Escasa presencia argentina:

Con Juan Martín del Potro ausente del circuito por una lesión y luego de la caída de Guido Pella en la clasificación, Diego Schwartzman es el único argentino en el cuadro individual de París-Bercy. El Peque, 17º, debutará en la 2a ronda frente al ganador del español Feliciano López (70º; superó la qualy) vs. el australiano Alex De Minaur (31º).

En dobles, el tandilense Máximo González y Schwartzman se medirán este lunes con el español Marcel Granollers y el estadounidense Rajeev Ram.