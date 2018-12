Los Simpson: el final de Apu, un querido personaje

Fuente: LA NACION

Con nada menos que 30 años en pantalla, Los Simpson no solo mantuvo su base de fanáticos, sino que también consiguió que ese público fiel se encariñara con un gran número de personajes. Entre ellos está Apu Nahasapeemapetilon, el dueño del mercado Kwik-E-Mart, un personaje que pronto podría dejar de ser parte de la creación de Matt Groening . Es que, a consecuencia de la polémica suscitada en torno a la forma en la que fue escrito el personaje, que para muchos fomenta estereotipos raciales de personas de ascendencias india y asiática, los responsables de la serie de animación habrían decidido quitarlo por completo del universo de Springfield. En diálogo con el portal IndieWire, Adi Shankar, productor indio de la serie animada Castelvania, reveló que la decisión de erradicar a Apu del programa efectivamente estaría ligada a la controversia que se generó en los últimos meses. "Recibí algunas noticias desalentadoras, que he verificado de varias fuentes: van a abandonar al personaje de Apu por completo. No van a darle mucha importancia ni nada por el estilo, pero van a prescindir de él para evitar polémicas", aseguró Shankar, el creativo responsable de lanzar un concurso para "revertir" o bien "tratar de hacer evolucionar" los guiones centrados en Apu.