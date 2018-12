La actriz que vio morir a River Phoenix habló sobre aquella fatídica noche

River Phoenix tendría hoy 48 años

Un cuarto de siglo después de la muerte de River Phoenix, quien falleció en una noche fatídica de Halloween, la actriz Samantha Mathis, su novia por aquel entonces, decidió revelar por primera vez cómo fueron las últimas horas de vida del joven actor.

Ambos habían trabajado juntos en la película Esa cosa llamada amor, en cuyo rodaje se enamoraron y empezaron una relación. Poco tiempo atrás, Mathis volvió a ver el film y todos los recuerdos volvieron a ella, por lo que, durante una entrevista con The Guardian, la intérprete rompió el silencio y contó detalles sobre la noche en que Phoenix, con solo 23 años, perdió la vida.

Corría el 30 de octubre de 1993 cuando la joven pareja y los hermanos menores del actor, Joaquin y Rain, entraron en la sala The Viper Room de Los Angeles, que entonces pertenecía en parte a Johnny Depp, amigo de Phoenix. El lugar tenía un escenario en una esquina y unos reservados en donde circulaban drogas. Según narró la actriz, cuando llegaron al lugar, Phoenix le dijo: "Esta noche toca gente acá que quiere que toque con ellos".

Mathis se disgustó porque pensó que solo llevarían hasta allí a sus hermanos y que luego se irían a casa. "Sabía que algo andaba mal esa noche, algo que no entendía. No vi a nadie consumiendo drogas pero él estaba drogado de una manera que me hizo sentir incómoda", recordó. Ella sabía que él quería quedarse y pensó que sería algo breve, pero "cuarenta y cinco minutos más tarde", el actor "estaba muerto" por una sobredosis de cocaína y heroína.

Varios testigos recuerdan a Phoenix cayéndose entre las mesas o yendo a los reservados en busca de sustancias. Esa noche tenía previsto tocar junto a Deep y el bajista Flea, de los Red Hot Chili Peppers, pero no pudo hacerlo. En el baño se puso a temblar y le costaba respirar. Volvió a su mesa y su estado empeoró.

Las teorías sobre lo que pudo o no tomar el actor en el local varían. Al volver, Mathis creyó verlo pelearse con una persona y a un miembro del equipo de la discoteca echarlos a ambos. Cuando la actriz salió del club para preguntar qué había pasado, vio al joven caer al suelo con convulsiones. "¿Qué le has hecho? ¿Qué se han metido?", le increpó Mathis al otro hombre que había fuera con ellos. Él respondió: "Déjalo en paz. Le estás estropeando el colocón".

"Sé que estaba colocado, pero la heroína que le mató no apareció hasta que entramos en The Viper Room. Tengo mis sospechas sobre lo que sucedió, pero no vi nada", añadió Mathis, que se había separado de su novio unos minutos para ir al baño.

Phoenix sufrió cinco desmayos. Fue su hermano Joaquin quien llamó a un ambulancia para socorrerlo. Una hora más tarde, el joven actor moría en un hospital cercano.

Al actor no solo se lo asocia con la muerte temprana sino también con el talento precoz. "Creo que si todavía estuviera aquí, estaría actuando, dirigiendo y salvando el medio ambiente. Él era sensible y obsesivo; sentía las cosas en su corazón muy profundamente", dijo su ex.

Phoenix odiaba la fama y consideraba que su único beneficio potencial era que podía usarse para cambiar el mundo.