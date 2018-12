Federico Pinedo: "Algunos sectores del kirchnerismo son casi antisistema"

Horas antes del inicio del debate del presupuesto, el presidente provisional del Senado defendió la gestión económica del Gobierno y aseguró que sin Macri "estos años habrían sido una tragedia" Fuente: Archivo

A Federico Pinedo (Pro-Capital) la crisis económica no lo amilana. Por el contrario, asegura que sin Mauricio Macri en la presidencia los últimos años hubiesen sido "una tragedia" y que la mala praxis del Gobierno fue haber sido "más optimista de lo que la realidad mostraba".

En un reportaje con LA NACION, el presidente provisional del Senado reaccionó ante los incidentes del último miércoles en la Cámara de Diputados , de los que responsabilizó al kirchnerismo. "Son casi antisistema", acusó a los seguidores de la expresidenta.

-¿Qué calificación le pondría al Gobierno?

-Comparado con los desastres que tuvo que afrontar, desde naturales hasta estatales, le pondría un siete.

-¿A pesar de la crisis?

-Definitivamente. Si no hubiera estado Macri habrían sido una tragedia estos años.

-¿Por qué?

-Porque el avión estaba en picada y a punto de estrellarse y eso se frenó en 2016, y ahora pasó de nuevo con una retirada total de crédito para los países emergentes, y si no hubiéramos tenido un presidente que consiguió 57.000 millones de dólares habríamos chocado contra la pared. Así que ya lleva en su medallero evitar dos colapsos. Lo bueno es que después de lo malo siempre viene lo bueno y estamos para empezar a crecer.

-¿La crisis es solo por factores externos? ¿No hay mala praxis?

-Sí, por supuesto que siempre hay mala praxis. La mala praxis en el caso nuestro consistió en ser más optimistas de lo que la realidad mostraba.

-¿Cómo explica que el Gobierno no cumplió con sus promesas de bajar la inflación y los impuestos?

-El Gobierno hizo un acuerdo histórico con las provincias para bajar impuestos el año pasado y eso sigue vigente. Lo que pasa es que la gran crisis de este año y la necesidad de ir a cero en el déficit obligaron a demorar la baja de impuestos por un año. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la economía. Una vez que tengamos estabilidad, lo que va a suceder pronto, hay que empezar una batalla apasionante por aumentar la productividad. Si lo logramos, se va a dar un círculo virtuoso de crecimiento y la deuda va a empezar a disminuir.

-¿Cómo afecta la crisis las chances electorales de Cambiemos?

-Cambiemos no va a decir mentiras sobre la realidad para ganar votos. Nosotros creemos que la verdad, la seriedad, generar tranquilidad y previsibilidad pagan. Eso es todo lo que necesita la Argentina.

-¿Qué pasó con Elisa Carrió ?

-Creo que debe ser una sumatoria de cosas. Me parece que a lo mejor compara la Argentina contra la perfección. Y la Argentina tiene sus problemas, ¿no? No somos Suiza. No es lo mismo operar en un laboratorio al vacío que operar en la realidad. Pero me parece obvio que este es el gobierno que más combatió la corrupción, y eso se ve en los hechos.

-El peronismo empieza dar a señales de unidad.

-Soy de los que creen que para ser presidente tenés que ganarles a todos. También creo que hay que pensar en más largo plazo y a mí me parecería bueno que hubiera una fuerza opositora sensata con la que nuestra coalición pudiera conversar y acordar políticas de Estado. Sería bueno que se unificara un peronismo razonable. Después hay una serie de personajes que eran antiperonistas de izquierda y ahora ponen la bandera del peronismo por delante y son extremistas y están en contra de sacar el Estado mafioso, establecer un Estado de Derecho y la estabilidad económica.

-¿De quién habla?

-Del kirchnerismo y de sectores del kirchnerismo que son más extremos. A mí me parece que D'Elía, Esteche, Sabbatella, Boudou y algunos sectores de La Cámpora no son peronistas, son casi antisistema.

-¿Lo dice por lo que ocurrió el miércoles en Diputados?

-Cuando si no pasa lo que vos querés rompés todo, desde la calle hasta una sesión, sos autoritario, no democrático. Y ahí los argentinos no queremos volver.

-¿No es el kirchnerismo el rival ideal para Cambiemos?

-Creo que ese kirchnerismo que estoy describiendo, extremista, es malo, es negativo para un sistema político centrista, razonable y democrático, que se base en el respeto.

-Algunos dirigentes del PJ han amenazado con reaccionar si los detienen. ¿Qué opina?

-Creo que hay sectores del kirchnerismo que no respetan la democracia. Moyano, ante la posibilidad de que metan preso a su hijo, amenaza. No sé qué quieren. Levantarse contra un juez es levantarse contra la Constitución.

-¿Piensa que podrían alzarse contra la Constitución?

-Quiero ser bien pensado y creo que lo que quieren es politizar los delitos que hubieren cometido. Creo que son fuegos de artificio verbales para mandar el mensaje de que no los persigue la ley, sino que los persigue la política. Y eso es mentira, los persigue la ley. Los comprendo como a un delincuente común que dice "no soy culpable" y "me inventaron la causa".