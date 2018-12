Pichi Mercier le respondió con una ironía a Holan Crédito: Fernando Font

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de octubre de 2018 • 08:41

En la primera oportunidad le cobraron a Ariel Holan la frase que sino un poco sobradora tras la victoria de Independiente sobre Huracán . El DT de los Rojos había dicho que tras la buena actuación de su equipo le hubiera gustado ver el partido con un "whisky y un habano" y eso generó malas energías en el mundo de la pelota. Por eso anoche, tras la goleada de Atlético Tucumán por 4-2 sobre el conjunto de Avellaneda, cuando le dieron una chance a Juan Pichi Mercier de hablar del partido, esperó su momento y con un alto grado de ironía disparó: "Dejame mandarle un saludo a mi señora y mis hijos. Seguramente ahora vamos a volver a ver el partido con una picada y una gaseosa".

La chicana del volante de Atlético de Tucumán fue una de las tantas críticas hacia Holan que se escucharon en los últimos días por su declaración. Incluso, Gabriel Heinze , técnico de Vélez, también habló de el DT de los Rojos: "El fútbol es muy cambiante que no te permite tomar un habano o un whisky y si se lo toma o se lo fuma, que lo haga en privado. Por mi forma de ser no creo que pueda disfrutar un partido".

Incluso, el entrenador Gustavo Alfaro , tras la derrota que sufrió su equipo con Independiente, buscó una manera elegante de responderle al DT de Independiente: "Ojalá nunca haga las declaraciones de Holan. Me parece que no son conducentes". Y también Israel Damonte salió a criticar a Holan: "A nosotros en otro momento también nos tocó tomar Whisky mirando a Independiente cuando entrábamos en La Libertadores y ellos no, el fútbol es así".