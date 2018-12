Swaffer, el piloto, y Lechowicz, su copiloto y pareja Fuente: Archivo

El fútbol inglés todavía está conmocionado con lo que sucedió en Leicester. El dueño del club inglés, campeón de la Premier League en 2016, murió junto a otras cuatro personas cuando su helicóptero se estrelló en la salida del partido que su equipo jugó ante West Ham, el sábado.

Vichai Srivaddhanaprabha, el propietario del club de la Premier League, murió cuando su helicóptero se estrelló en el estacionamiento del King Power Stadium. Srivaddhanaprabha solía trasladarse por ese medio cuando su equipo jugaba de local. Los testigos señalaron que la hélice dejó de funcionar de golpe y que la aeronave empezó a dar vueltas sobre sí misma hasta estrellarse.

Así quedó el helicóptero tras el accidente Fuente: AP

Según dijeron varios testigos, el piloto maniobró para evitar que el accidente fuese aún mayor. Miles de personas todavía quedaban trabajando en el estadio y algunos todavía en los alrededores. El piloto viró el helicóptero casi incontrolable hacia un área aislada, para evitar que el accidente fuese aún mayor. "Si hubiera golpeado el estadio o incluso hubiera aterrizado cerca de la entrada, ¿quién sabe qué hubiera pasado? El piloto probablemente salvó cientos de vidas", contó un testigo según señala el diario The Sun de Inglaterra.

Swaffer, el piloto, junto al Dalai Lama Fuente: Archivo

Eric Swaffer era el piloto del helicóptero. con 53 años llevaba más de 20 de experiencia manejando helicópteros. Según cuentan quienes lo conocían, en tantos años de trabajo logró volar con personas por demás influyentes. En su perfil de Facebook, publicó una foto junto al Dalai Lama. "Habiendo tenido la suerte de haberlo conocido como amigo y haber volado con él varias veces como pasajero, no me sorprende que hubiera hecho todo lo posible por salvar vidas y hacer todo lo posible en su poder para evitar un peor resultado en esos momentos finales. Era una persona increíble y muy concentrado cuando volaba", contó una ex compañera, según señala The Sun.

Como copiloto estaba Izabela Roza Lechowicz, quien también falleció. Era la novia de Swaffer. Ella era piloto e instructora de vuelo. Nacida en Polonia, se mudó al Reino Unido en 1997. Alí conoció a su pareja.

El helicóptero que cayó en las afueras del estadio King Power - Fuente: Twitter 00:19

El homenaje de los hinchas de Leicester a los que murieron en el accidente de helicóptero Fuente: AP

