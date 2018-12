Crédito: Gerardo Viercovich

La China Suárez y Benjamín Vicuña volverán a trabajar juntos, esta vez en una tira diaria que estrenará Pol-ka en febrero próximo. La pareja ya está acostumbrada a hacer equipo, de hecho, fue así como se conocieron y enamoraron: rodando la película El hilo rojo , en lo que se conoció como "el escándalo del motorhome", por la manera en que la mujer del actor, Pampita Ardohain , encontró, según dijo, in fraganti, a los amantes que hoy son una feliz familia.

Tras un comienzo mediático de su relación, la China y Vicuña ya se cruzaron en varios sets: en la película Los Padecientes (2016), y luego en la serie Sitiados, protagonizada por el actor chileno donde la China solo hizo apariciones en algunos capítulos.

Ahora, tal como pudo saber LA NACION, serán parte de una gran apuesta de la productora de Adrián Suar que busca realizar una tira diaria de época, lo que exigirá un enorme esfuerzo de producción que ya está en proceso. Buscarán recrear la Argentina de los años 30 con libros de Carolina Aguirre y Leandro Calderone (la misma dupla que trabajó Guapas, Signos y Quiero vivir a tu lado) .

Asimismo, Calderone adelantó a LA NACION que la China y Vicuña no interpretarán a una pareja y detalló que aún están armando el elenco que acompañará a la dupla protagonista. "Estamos esperando una confirmación muy importante, un actor muy interesante que ojalá esté", dijo sin querer dar más precisiones. Debido al éxito de Los ricos no piden permiso en 2016, la idea de una novela de época remite a un rergeso a los culebrones clásicos, pero el guionista confirmó que la nueva tira, aunque sea de época, no presentará esa estructura, sino que será "culebrón no tradicional".

El rodaje comenzará en enero y podría estar al aire a fines de febrero para comenzar el año con este plato fuerte que buscará evidentemente revertir la caída de audiencia de los últimos meses frente a los éxitos de Telefe: La voz argentina y 100 días para enamorarse . De hecho no es casual que se lleve a la figura que acaba de aterrizar en la tira de Underground: Vicuña acaba de incorporarse para oficiar de tercero en discordia en la pareja que forman Carla Peterson y Juan Minujín. Si de triángulos se trata, también Pol-ka toma nota e incorpora otro galán muy esperado por el público en su nueva propuesta: Gonzalo Heredia .