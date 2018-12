Jorge Valdano no tuvo piedad con los jugadores de Real Madrid Crédito: Aníbal Greco

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de octubre de 2018 • 10:46

La situación de Real Madrid es cada día más delicada. La goleada por 5-1 ante Barcelona le hizo un daño casi terminal no solo al entrenador Julen Lopetegui , sino que puso bajo la lupa a los propios futbolistas. Jorge Valdano , exdirectivo del club español, no tuvo piedad: "Los jugadores del Madrid creen que tienen la autoridad de hacer lo que les da la gana". Pero no se detuvo allí y sus críticas tuvieron nombres propios: Gareth Bale e Isco.

Mientras en España aseguran que la salida de Lopetegui es casi inminente, Valdano no deslizó que no entiende por qué no se comunica cuál es la situación del técnico y tomó la palabra para poner bajo la lupa al volante galés: "A Bale lo seguimos midiendo por su precio y su precio ha dejado la fantasía de que es un crack mundial. Pero los últimos cinco años no son coherentes con lo que el Madrid pagó por él. Todas las temporadas puede meter el gol del año y entonces hay que aplaudir el gol del año". Y agregó: "Bale era el encargado de seguir a Alba y a los siete minutos se le acabó la concentración. A los siete minutos Alba se fue solo. Al principio respetan las flechas de la pizarra, pero después sale la naturaleza, como Bale, y creen que tienen la autoridad de hacer lo que les da la gana y eso a veces va en contra del colectivo", dijo el ex futbolista.

El galés Gareth Bale quedó en el centro de la crítica

Pero no fue suficiente con el galés y su foco también se concentró en Isco: "Empezó por la izquierda y terminó donde se le dio la gana y ahí juega muy bien al fútbol pero no va a poder jugar donde quiera con un entrenador con el que uno tiene que formar parte de una cadena de montaje", dijo Valdano en Onda Cero, de Madrid.

Incluso, el exdirectivo del Madrid, no dudó en expresarse respecto de la elección para un nuevo entrenador, ya que uno de los candidatos que más fuerza tiene es Antonio Conte, y no se mostró muy cercano a ese perfil de entrenador: "El entrenador se debería elegir en función de la plantilla que tienes. A equipos inmaduros, entrenadores autoritarios y a equipos maduros, entrenadores amables".