Ronaldo apuntó contra Florentino Pérez tras su salida de Real Madrid Fuente: AFP

29 de octubre de 2018 • 11:37

Fueron nueve temporadas con 16 títulos para Cristiano Ronaldo en Real Madrid . Un ciclo histórico y único para uno de los mejores jugadores de la historia en uno de los clubes más importantes del mundo. Sin embargo, este año el delantero portugués se cansó, dijo adiós sin dar demasiadas explicaciones y se marchó a Juventus , que desembolsó 112 millones de euros para contratarlo. Hasta que rompió el silencio en una entrevista que le concedió a la revista francesa France Football: apuntó contra el presidente Florentino Pérez .

"Sentía que en el interior del club ya no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos. Y el presidente me miraba como si ya no fuera indispensable. Florentino Pérez nunca me miró excepto como una relación de negocios. Lo que me decía nunca lo hizo desde el corazón", disparó Ronaldo, quien agregó que su decisión no la tomó debido a la partida del técnico Zinedine Zidane, pero que "fue uno de esos pequeños detalles que me confirmaban lo que pensaba de la situación del club".

El portugués, que lleva siete goles en sus 12 primeros partidos con la Juve, dejó en claro que el final de su ciclo en Real Madrid poco tuvo que ver con el dinero. "Cuando había informaciones que decían que quería partir, tenía la impresión de que el presidente no me frenaría, reflexioné sobre esta situación. Si me hubiera ido por una cuestión de dinero me habría ido a China, que me ofrecían cinco veces más. No vine a la Juve por dinero, ganaba lo mismo en Madrid, incluso más. La diferencia es que la Juve me deseaba de verdad. Me lo dijeron. Me lo demostraron", declaró Ronaldo.

Cristiano Ronaldo rompió el silencio en France Football Crédito: France Football

"He logrado muchas cosas buenas en Madrid y he pasado momentos increíbles, que siempre recordaré, con compañeros muy valiosos. Recordaré también a la afición. Pero creo que después de nueve años allí, había llegado el momento de cambiar de club y mudarme", agregó el futbolista luso.

Acerca de la posibilidad de alzarse con su sexto Balón de Oro, entregado justamente por la revista France Football -mañana saldrá la entrevista completa-, Cristiano destacó, fiel a su estilo: "Otro Balón de Oro no es una obsesión, yo se que soy ya uno de los mejores de la historia, pero creo que lo merezco. Sueño con ganarlo una sexta vez".

Por último, también se refirió a la denuncia por una presunta violación en 2009 que realizó la estadounidense Kathryn Mayorga: "Le di explicaciones a mi pareja. Mi hijo, Cristiano Jr, es demasiado pequeño para entenderlo. Lo peor es para mi madre y mis hermanas. Están aturdidas y al mismo tiempo muy enojadas. Es la primera vez que las veo en este estado", señaló. "Claro que esa historia interfiere en mi vida. Tengo una novia, cuatro hijos, una madre que se hace mayor, hermanas, un hermano, una familia de la que me siento muy cerca. Sin contar mi reputación, que es la de alguien ejemplar".