The Walking Dead: Andrew Lincoln se despide de los zombis

Andrew Lincoln se despide con una carta de The Walking Dead unos días antes de que se vea su última participación en la ficción

Casi exactamente en el día del octavo aniversario del estreno de The Walking Dead , Andrew Lincoln , el actor británico que interpreta a Rick Grimes - el protagonista de la historia de zombis que ya va por su novena temporada- difundió una carta para despedirse del público y los críticos que apoyaron desde el principio a la serie basada en la popular novela gráfica creada por Robert Kirkman y a su personaje gracias al que semana a semana los espectadores fueron descubriendo con curiosidad y horror los alcances prácticos y emocionales del apocalipsis.

Aunque la partida del actor de la serie que emite Fox Premium ya era noticia conocida hace meses ahora que falta poco menos de una semana para que se emita su último episodio. "What comes After", del que no se saben detalles y mucho menos qué será lo que ocurrirá con Rick aunque sí que para despedirlo reaparecerán-probablemente como parte de las alucinaciones que Grimes suele experimentar-, dos personajes que hace tiempo dejaron la ficción del modo en que suelen hacerlo en The Walking Dead. Shane, el conflictivo policía que interpretaba Jon Bernthal, muerto desde la segunda temporada, y el patriarca Hershel Greene ( será la aparición póstuma del actor Scott Wilson, fallecido a principios del mes) , serán parte del episodio que seguramente logrará levantar el alicaído rating del programa que se convirtió en fenómeno global allá por 2010.

Andrew Lincoln como Rick Grimes Fuente: Archivo

La carta del actor está dirigida a la prensa que cubre el programa desde el principio cuando era una proyecto del que nadie sabía demasiado excepto que lo producía Gale Anne Hurd, legendaria productora de películas como Terminator y El abismo, y que la adaptación de la novela gráfica estaba a cargo de Frank Darabont, un experto en transformar las piezas literarias de terror escritas por Stephen King en films exitosos . En el extenso texto Lincoln comienza por agradecer "las agallas que han demostrado superando estos 115 episodios y los que están por venir. Y por los servicios prestados al periodismo, que van más allá de cualquier nivel civilizado de resistencia humana". Con un tono entre gracioso y emotivo el actor también resalta la esencia del programa más allá de su género, la sangre, las vísceras y la cantidad de muertos vivos. "Esta es en realidad una historia sobre lo que significa estar vivo. Una historia de esperanza, familia y amistad. De personas que no tienen nada en común descubriendo que tienen todo en común. De gente unida en su búsqueda de la humanidad y un lugar al cual llamar hogar. Una historia que quizás tenga incluso más relevancia ahora que cuando comenzamos".

Además de calificar a Grimes -que podría volver en la décima temporada aunque detrás de las cámaras para dirigir algún episodio-, como el personaje más excitante, desafiante y satisfactorio de toda su carrera, el actor se pone a hacer un inventario de sus desventuras como el aguerrido líder de los sobrevivientes: "Según mis propios cálculos maté a más de 400 zombis durante el apocalipsis. Perdí un caballo, encontré un caballo. Perdí a una chica... y no salió de la mejor forma. Comí perro una vez. Usé un «poncho de carne» dos veces. Escapé de un montón de caníbales hipsters. Sin mencionar que me dispararon un par de veces, me pegaron con un bate de béisbol, fui apuñalado tres veces, le mordí la garganta a un hombre (lo siento -eso fue extraño- y sabía a pollo), y tuve que arreglar la suela de mis botas de vaquero... 12 veces".

Norman Reedus como el duro de Daryl

Y además de pedirle a la prensa que siga con atención lo que vendrá en el programa también menciona a los fanáticos en todo el mundo: "Hemos tenido el placer de conocer a los entusiastas zombis que se encuentran en todo nuestro hermoso planeta azul. Desde Tokio hasta Trinidad, la gente ha estado unida por su amor a esta historia de supervivencia... y al cabello extraordinariamente exquisito de Norman Reedus ".

Para despedirse, el intérprete hace gala de su origen británico adaptando la famosa frase acuñada por el gobierno de su país durante la Segunda Guerra Mundial, "Keep Calm and Carry On" ("Mantengan la calma y sigan adelante") y transformada en logo publicitario multiuso en los últimos años, con un simpático y apropiado guiño: "Mantengan la calma y lleven un machete rojo..."

La carta completa

