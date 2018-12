Carlos Melconian criticó la campaña política de 2019 - Fuente: Radio Mitre 04:39

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de octubre de 2018 • 13:26

El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian aseguró hoy que ve "mucha mediocridad" en la política actual y que no sabe cómo van a encarar los partidos políticos la campaña presidencial del año próximo en este contexto económico.

"Espero que haya seriedad. En el medio de los Bolsonaro y de las típicas campañas argentinas en las que hay que decir lo que la gente quiere escuchar veo mucha mediocridad porque no sé cuáles van a ser las propuestas económicas para 2019, si otra vez se va a apelar a populismo berreta para entusiasmar a la gente y diciendo cosas que no se pueden hacer. El voto debería castigas esas posturas", sostuvo en una entrevista radial con Marcelo Longobardi.

"Es muy importante el nivel de responsabilidad de todos los candidatos para 2019 porque el 10 de diciembre de 2015 teníamos una herencia que podía ser de 70 años, de 12 o de los últimos cuatro, pero el año que viene vamos a tener la herencia no resuelta más algo de lo que no funcionó en el primer bienio y de una economía que no salió [de la crisis]", agregó el exfuncionario, que en los últimos meses se mostró crítico con algunas medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri .

Preocupado, Melconian señaló que quien gane el año próximo deberá estar "a la altura" para resolver la agenda fiscal, cambiaria y comercial y que está "atento" frente a los candidatos. "No va a ser cosa que entremos en el 'si digo qué hay que hacer la gente no te vota, entonces espejitos de colores'. Vamos a ver el nivel de madurez de la clase política y de la demanda de la gente", dijo.

Aunque sin nombrarlo, el extitular del Banco Nación se refirió a las chances electorales del kirchnerismo y reiteró que "el populismo no tiene ninguna chance de retorno", pero agregó que "no le fue muy bien electoralmente a los gobiernos a los que les va mal en economía", por lo que "hay una gran confusión".

Sobre el nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Melconian se mostró cauto y remarcó que pese al gran apoyo político internacional que representa el envío de fondos, el organismo que conduce Christine Lagarde no se guarda las críticas a las medidas del Gobierno.

"Lamentablemente, el 10 de diciembre de 2019 nos vamos a encontrar con que no fue resuelto en una parte muy relevante el tema de la herencia, aunque lo del Fondo salga bien. Lo fiscal, lo externo, los precios relativos y hasta la estanflación no fueron resueltos. Además, del programa que se aplicó desde el 10 de diciembre de 2015 no quedó nada, excepto la unificación bancaria", sintetizó el exfuncionario, que volvió a indicar que siempre vio a la gestión de Macri como un "gobierno de transición".