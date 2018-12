El cantante publicó un capítulo de su libro, en donde habla de Jéssica Biel

Es músico, actor y próximamente debutará como escritor cuando salga a la venta su libro Hindsight: And All the Things I Can't See in Front of Me. Justin Timberlake dedicó el último tiempo a escribir esta pieza, en donde revela los grandes momentos de su carrera y de su vida, como así también los traspiés. En un fragmento publicado por el sitio EW, la estrella norteamericana habla a corazón abierto de su mujer, Jessica Biel .

"Escribí la canción 'Mirrors' para mi esposa. En ese momento vivíamos juntos, pero no estábamos comprometidos. De hecho fue muchos años antes de que le propusiera casamiento. La canción recién se publicó años después de nuestra boda y el video se inspiró en mis abuelos, que me enseñaron mucho del amor para toda la vida. Yo sé que eso es lo que tengo con mi esposa", relata.

En su libro también cuenta qué sintió la primera vez que la vio. "Cuando conocí a Jess, era indiscutible lo hermosa que era. Estábamos en una fiesta secreta en Hollywood, en un club privado, y nos encontrábamos parados charlando en grupo. De repente hice un comentario sarcástico, muy seco, nadie lo entendió excepto ella. Se rió y noté, de repente, que también tenía un humor parecido. Hablamos toda la noche, el DJ puso el tema 'Lucky Star' y bailamos, pero de repente se fue".

"No le pregunté su número, no era el momento, pero me quedé pensando en ella. Los pensamientos se mantenían en mi mente, estaba realmente interesado en esa mujer. Había algo en ella, algo distinto", cuenta.

El tiempo siguió transcurriendo, hasta que finalmente la pareja pudo reencontrarse, esta vez en un show de él. "Una amiga mía la trajo al show -cuenta Timberlake en su libro-. Estaban con un montón de otras chicas y todas se acercaron al camarín a saludar. Después del show -que era en San Diego-, se volvían a Los Ángeles y yo me iba a Anaheim. Les pregunté si querían venir conmigo y lo hicieron. Antes de que se bajara del micro de gira le pregunté si podía tener su teléfono". Así fue como Jessica y Justin comenzaron a charlar más frecuentemente, pero sin verse, porque él seguía en medio de una extenuante gira.

"Tuvimos un montón de momentos inolvidables. Ella se convirtió en una gran influencia en mi vida, y tengo gran admiración por ella, especialmente ahora que la veo como madre. La admiración estuvo siempre igual, es una gran escritora, una poetisa, una gran actriz, graciosa, y es una de las personas con más pacientes que he conocido", describió el cantante, muy enamorado. "Ella me cambió, cambió mi vida, y todo eso está en 'Mirrors'. No los detalles, pero si la forma en que tocó mi vida".