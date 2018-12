Juegos y aplicaciones móviles para ponerse a tono con Halloween

Las clásicas calabazas de la Noche de Brujas, una tradición que sirve de excusa para descubrir los videojuegos de terror más destacados, además de probar juegos y apps para divertirse con familiares y amigos Crédito: DPA

En la Noche de Brujas o Halloween (31 de octubre) el velo que separa el mundo de los vivos del de los muertos se vuelve muy fino, y es muy fácil pasar por él. Aunque no se celebre como en otras partes del mundo, Halloween es una oportunidad para que los amantes del género del horror disfruten de eventos especiales, películas, libros, series (que abundan cada vez más) así como de juegos y apps relacionados con monstruos, vampiros, fantasmas, zombies y otros seres horripilantes.

Las empresas de videojuegos saben que octubre es el mes del terror y lo aprovechan al máximo. Por eso ofrecen descuentos y ofertas de juegos de este género en abundancia, para que cada uno tenga la chance de elegir la manera de estar terroríficamente divertido.

Lo tiene en claro Sony, que en su plataforma Plus ofrece en forma gratuita por este mes Martes 13, el juego, para su Playstation 4 , que brinda tanto la opción de ponerse en el papel de víctima y escapar del temible asesino o ponerse la máscara, agarrar un machete o cualquier cosa puntiaguda que se tenga a mano y jugar a ser el implacable y aparentemente inmortal Jason Voorhees (Jason, a secas, para los amantes de la saga de películas). El juego, un tanto (muy) violento es online y se puede disfrutar tanto entre 2 y hasta 8 personas.

Martes 13, uno de los juegos que están a tono con la Noche de Brujas, disponible de forma gratuita para los usuarios de la plataforma Plus de PlayStation 4

Pero la plataforma de ventas online de la empresa japonesa, PlayStation Store diseñó además una sección especial denominada Sale of the Dead, donde es posible obtener prácticamente todos los títulos de terror que ofrece Sony, y con descuentos sobre su precio original.

No son los únicos, claro. Microsoft anunció que una promoción de terror: tres meses al precio de uno de su sistema Xbox Game Pass, que permite el acceso a una gran variedad de juegos por una suma fija mensual, al estilo Spotify o Netflix. Y en el catálogo de este mes están disponibles títulos como Outlast (donde hay que ponerse en la piel de un periodista e investigar las atrocidades que ocurren en un psiquiátrico), Observer (un thriller psicológico que lleva a los jugadores al año 2084), Hello Neighbor (permite ver las sorpresas que tiene escondida en su tétrico sótano el hasta ahora simpático vecino) o Dead Island: Riptide Definitive Collection (la edición completa de este clásico donde aparecen miles de zombies justo en la playa que se había elegido para pasar las vacaciones). También hay acceso a clásicos un poco más antiguos del género, como Doom o Graveyard Keeper.

Nintendo, por su parte, también anunció promociones, juegos especiales (como un pinball repleto de calabazas, árboles tenebrosos y muchas luces y sonidos), desafíos online y tutoriales para crear máscaras o simpáticos maquillajes, así como varias cosas para bajar y divertirse

Por su parte Steam, la plataforma virtual de juegos, todavía no anunció oficialmente ninguna promoción para esta fecha, aunque circulan muchas especulaciones en Twitter al respecto, y que consistiría en descuentos especiales desde el 29 de octubre al 1ro de noviembre. Actualmente, en la plataforma hay disponibles varios juegos de terror lanzados este año, y muchos juegos tradicionales con versiones especiales para esta fecha, como Dead by Deadlight, un juego que se inspira en la historia de Jason.

Pero una de las novedades que podría llegar sería el aterrador y más que polémico Agony Unrated, un juego en donde hay que descender al mismo infierno. Con un altísimo nivel de violencia e imágenes no aptas para personas sensibles (y que le trajeron a sus creadores, Madmind Studio, varios problemas legales), podría lanzarse el mismo 31 de octubre.

No se les escapa una a Epic Games, los creadores del juego del momento: Fortnite. Además de un nuevo parche, sus creadores lanzaron un nuevo evento con la temática de Halloween. El evento se denomina "Pesadilla antes de la tempestad", y traerá desafíos que solo estarán disponibles hasta los primeros días de noviembre. Habrá zombies, nuevas armas (como una ballesta cazademonios) y decoraciones relacionadas con esta fecha.

Niantic también aprovechará Halloween para lanzar un evento especial de Pokémon Go, en el que aparecerán muchas criaturas de cuarta generación y algunas nuevas más escalofriantes, así como también habrá que completar una nueva misión especial. Esto durará hasta el 1ro de noviembre.

¿Es posible viajar en un transporte público o ir por la calle con la piel de gallina? Claro que sí, porque además de los peligros de la vida real, también existen varios juegos terroríficos que se pueden disfrutar desde un smartphone, como por ejemplo, en Android: The Fear, Dead Effect 2, Distraint, Five Nights at Eddies y Fran Bow, entre otros.

Para disfrutar en iOS también hay títulos escalofriantes, como Eyes, Horror Escape, House of Slendrina o Lost Within.

Más allá de los juegos

Como no todo en la vida se trata de jugar, también es posible encontrar apps que ayudan a divertirs en esta fecha, como Zombie Face (aplicación gratuita tanto para iOS como para Android que permite cambiar una selfie común por una de muerto viviente, con la que se puede asustar a casi todas en el chat de madres. No faltará alguna que, asustada, recomiende ir a ver a un médico.

Quien quiera tunear su iPhone para la ocasión podrá hacerlo con la aplicación HD, que brinda fondos de pantalla muy originales y tenebrosos. El que quiera algo similar para su Android puede recurrir a Halloween Wallpaper, que, como su poco original nombre lo indica, ofrece...bueno, sí, precisamente eso. Aclaración: en la descripción dice que es una app para adolescentes, pero no hay que dejarse intimidar por eso. Total, la adolescencia de ahora dura mucho más tiempo.

El miedo altera varios sentidos. Si alguien no cree en eso, háganle escuchar el sonido de una puerta abriéndose lentamente, con mucha lentitud, en medio del más completo silencio la noche. Y luego pasos acercándose. Si no se le ponen los pelos de punta, entonces es hora de probar más sonidos terroríficos, a través por ejemplo de Horror Soundbar para iOS o SoundBox para Android. Estas aplicaciones gratuitas incluyen muchos de los sonidos más terroríficos que hayan existido: gritos, motosierras, voces demoníacas y muchos más.