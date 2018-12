La Corte Suprema define en un mes la vigencia de la ley de lemas en Santa Cruz

Alicia Kirchner ganó la gobernación en 2015 a pesar de haber obtenido menos votos que el radical Eduardo Costa Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

RÍO GALLEGOS.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fecha para definir si la ley de lemas estará vigente en Santa Cruz para las próximas elecciones. El expediente de la causa iniciada hace más de tres años será tratado el próximo 27 de noviembre, según dispuso hoy el máximo tribunal.

Se trata del expediente que reúne dos amparos judiciales que cuestionan la reforma de la ley de lemas que fue ampliada para las categorías de gobernador y vicegobernador aprobada a finales de 2014 y promovida por el kirchnerismo para mantener el poder en la provincia. Tras los fallos negativos en la justicia provincial, los amparistas recurrieron a la instancia federal, que atenderá ahora el caso.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia puede tener directo impacto político en las próximas elecciones en la provincia que es meca del kirchnerismo y que en las últimas tres décadas se ha valido de numerosas reformas a la ley de lemas para garantizar el triunfo electoral. En octubre de 2015, por ejemplo, el ahora senador radical, Eduardo Costa, fue el candidato más votado en el conteo individual, pero asumió la gobernación Alicia Kirchner , quien pudo sumar los votos peronistas del exgobernador Daniel Peralta, hoy distanciado del kirchnerismo.

La ley de Lemas no es un tema fácil para la provincia. La corte provincial, que se había expresado a favor de la misma, demoró en más de un mes el envío del expediente completo a la CSJ, pese a que esta se lo había solicitado en dos oportunidades. Ahora, la CSJ solicitó a la Procuradoría General de la Nación que se expida sobre el tema y ya definió que en la reunión de acuerdo a realizarse dentro de un mes, se resolverá sobre el expediente.

En marzo de 2015, el juez Francisco Marinkovic se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley de lemas a raíz de la presentación de seis amparos de particulares y de partidos de la oposición. La decisión sacudió el tablero político y encendió las alertas del oficialismo provincial que había impulsado la reforma de la ley de lemas para unificar los votos del peronismo y del kirchnerismo.

El derrotero del expediente continuó en la Cámara Civil, que se pronunció a favor de la ley de lemas y revocó el fallo de primera instancia de Marinkovic, tras eso, los amparistas llegaron al Tribunal Superior de Justicia quien decidió no dar lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

En su fallo de hace dos años, en uno de sus párrafos los jueces provinciales argumentaron que la ley de lemas "combina la representación interna del partido con su representación externa y, de ese modo, profundiza una genuina representación, refleja el pluralismo ideológico de la sociedad y, como tal, marca un avance en el sistema representativo, fortalece la estructura de los partidos políticos y, en tanto la oferta electoral es más amplia, se respeta mucho mejor la voluntad popular".

Sin embargo, el fallo vino con sorpresas. Un miembro del TSJ, Enrique Peretti, votó en disidencia en tanto que no firmó la sentencia el juez, Mauricio Mariani, cuyo hijo fue candidato a diputado en por el sublema kirchnerista "Primero Santa Cruz".

Los amparistas llevaron el recurso federal a la Corte Suprema y ya pasaron más de dos años desde que esperan una respuesta. "Transitamos todas las instancias en la órbita provincial y nacional, apostando al funcionamiento de las vías institucionales; hoy solo esperamos un pronunciamiento urgente que defina esta situación en un tiempo útil; que la Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto", afirmó a LA NACION el abogado Javier Stoessel, uno de los amparistas que llegó a la CSJ.

El ministro de Gobierno, Fernando Basanta, dijo en declaraciones a Radio Nacional Lago Argentino: "Hay una semana que si me pongo a pensar, digo: bueno nos conviene políticamente, a la otra semana tal vez pienso distinto. Con Ley de Lemas o no, yo tengo algo muy seguro, el año que viene el senador Eduardo Costa no va a ser gobernador de la provincia".