Wanda Nara fue absuelta por la justicia italiana y no irá presa

29 de octubre de 2018 • 19:41

La pelea judicial entre Wanda Nara y Maxi López finalmente llegó a su fin, y en esta oportunidad la rubia fue la que salió airosa del enfrentamiento. Este lunes, la esposa de Mauro Icardi fue notificada por la justicia italiana de que quedó absuelta en la causa que le había iniciado su ex, quien la acusó de difundir datos personales de él por redes sociales, y que no deberá pasar cuatro meses en prisión.

"Una vez más me he tenido que defender de falsas acusaciones. Una vez más ganó la verdad. La envidia y la maldad no llevan a ningún lado", escribió Wanda en su cuenta de Twitter. "Como sucede muy habitualmente, algunos periódicos o programas televisivos publican mentiras y falsedades con la finalidad de hacer daño o alimentar el eco de quien me quería llevar a prisión".

"Yo estoy siempre en mi lugar. Nada ni nadie me saca la serenidad en mi trabajo, ni la prioridad de ver crecer a mis hijos", culminó en la serie de mensajes que utilizó para descargarse.

"Hay etapas en las que estamos más tranquilos, y otras que no", le había dicho Wanda a Susana Giménez hace un tiempo durante una entrevista. Y así es entre ellos, un día comparten el cumpleaños de sus hijos juntos y al otro se pelean por redes sociales. Lo cierto es que por el momento, la blonda quedó libre de todo cargo y su ex, desde Brasil, no emitió palabra al respecto.