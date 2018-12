De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 30 de octubre de 2018

Bolsonaro y Trump

El triunfo de Bolsonaro en Brasil y el de Trump en los Estados Unidos demostraron con claridad meridiana dos cosas: los votantes se han cansado del discurso políticamente correcto. Ese discurso oportunista, falso, manipulador, adecuado al público y que solo muestra que muchas veces gana quien miente más y mejor en campaña. Y lo segundo, y no menos importante, es que los modelos populistas fracasados corruptos y violentos ya no tienen cabida en el electorado. Ya no es solo un caso aislado. Ya está presente en los dos países más importantes de América esta forma de hacer política: llana, directa, concreta, sin dobleces, con autenticidad y diálogo directo y frontal. ¡Teléfono para nuestros políticos!

Fernando Pietrobelli

DNI 17.029.589

Grupos violentos

Muy interesante el artículo sobre las fuerzas políticas que instigan a la violencia en nuestro país. Es lamentable comprobar que personas indeseables, con nombre y apellido comprobados, utilizan la libertad que les da nuestra Constitución para tratar de imponer sus ideas mediante esa vía. Pero sería interesante además saber cómo se financian esos grupos, cuánto cuestan los ómnibus que los transportan, si es cierto que en cada acto los manifestantes reciben una suma de dinero y un refrigerio, quién paga las banderas, los chalecos, los palos, las bazucas y todos los objetos de los que se valen para causar los daños y destrozos que realizan. Porque en la ciudadanía corren rumores que causan estupor y preocupación por el origen de ese financiamiento.

Marcos Ruiz Sáenz

ruiz_marcos@yahoo.com.ar

La escuela y la ESI

Ante la propuesta de la nueva ESI (cuyo contenido he leído), me animo a dar una humilde opinión, respaldada en mis 17 años de trabajo como maestra y 18 como directora. Se resume en la letra de una canción de Pink Floyd, "Otro ladrillo en la pared": "Hey, maestros, no necesitamos que controlen nuestros pensamientos". Son los padres quienes deben formar a sus hijos en los valores familiares, elegidos libremente. El colegio no debe controlar pensamientos, sino cumplir con el ideario institucional que ofrece a los padres y que estos eligen para sus hijos. La libertad es un valor supremo, no negociable. La diversidad merece respeto. No debemos unificar pensamientos. Si perdemos eso, no hay educación posible.

Agustina Laura

DNI 20.365.114

Beneficios de la leche

Cada tanto aparecen comentarios que tratan de minimizar la importancia de la leche de vaca, fuente de proteínas, calcio y otros nutrientes. Es así como muchas enfermedades fueron adjudicadas a la leche -anginas, bronquitis, asma, etc.-, como se menciona en una carta de lectores del domingo pasado, aunque ello no fue demostrado científicamente. He trabajado varias décadas como médico de niños y la única patología por la leche que he observado es la alergia a la leche de vaca e intolerancia a la lactosa. Se debe tener en cuenta que las causas de las enfermedades mencionadas por la lectora son multifactoriales y no deben ser adjudicadas a los lácteos. Quizá pueda tratarse de una moda o una política antimercado, teniendo en cuenta que la leche es una fuente de nutrientes absolutamente necesaria y saludable cuando forma parte de una dieta equilibrada.

Alejandro Awad

Exjefe de clínica pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

DNI 4.420.941

Adiós a un amigo

Quiero expresar mi pesar por el fallecimiento de Vichai Srivaddhanaprabha en el accidente del helicóptero en la ciudad de Leicester. El señor Vichai manifestó siempre un cariño especial por la Argentina, fue un apasionado jugador de polo, al igual que sus hijos, y admirador de Adolfo Cambiasso. Muchos jóvenes argentinos han trabajado, se han hospedado y jugado en su campo de polo en las cercanías de Bangkok. La embajada argentina en Tailandia también contó con su apoyo y el auspicio de la empresa que él fundó, King Power, para la promoción de los vínculos entre ambos países. Con su desaparición, la Argentina pierde a un amigo.

Felipe Frydman

Embajador (R)

ffrydman@hotmail.com

Ajedrez olímpico

Pasados ya los Juegos Olímpicos de la Juventud, es propicio recordar al legendario ajedrez argentino, de destacada actuación en las Olimpíadas a principios de la década del 50, con resultados que colocaron al país en el segundo puesto del mundo (después de la Unión Soviética) y en otros puestos relevantes de 1950 a 1976. Ahora, con el auspicio del Senado de la Nación, se acaba de lanzar al público la Historia del Ajedrez Olímpico Argentino (en el salón Najdorf del antiguo Club Argentino). El trabajo abarca las generaciones plateada y pionera, que corresponden al período 1924-1976, y totaliza 1500 páginas que permiten también complementar el conocimiento de la historia del país. De ese modo, los jóvenes de hoy se reflejan en los hombres de ayer, encabezados por el legendario Miguel Najdorf y el excampeón mundial juvenil Oscar Panno, además de otros distinguidos maestros citados en el texto.

Juan Cayetano Olivero

DNI 4.312.849

Jorge Estrella

Hace pocos días falleció en Tucumán, donde había nacido, Jorge Estrella, que deja una obra literaria y filosófica de primer orden.

Coriolano Fernández

coriofernandez@gmail.com

Respeto al peatón

Interesante la nota sobre la falta de atención de los peatones al cruzar las calles. Sin embargo, más importantes son el peligro y la falta de respeto a que son sometidos los peatones por los automovilistas, que no tienen igual en ningún país. La vida humana está por encima de cualquier automóvil, tenga prioridad de cruce o no. Y no hay campañas de educación vial al respecto en nuestro país.

Mónica Scott

scottmonica43@hotmail.com

