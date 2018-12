Marcelo Gallardo no podrá dirigir ante Gremio: la baja más sensible para River

Gallardo no estará en el banco de suplentes ante Gremio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de octubre de 2018 • 21:21

River recibió una dura noticia horas antes del decisivo partido ante Gremio: Marcelo Gallardo no podrá dirigir en la revancha por las semifinales de la Copa Libertadores, tras la sanción de una fecha que le impuso la Conmebol. ¿Qué tan duro es el castigo? El Muñeco no solo no podrá estar en el banco de los suplentes. Tampoco podrá ingresar en el vestuario ni tener comunicación con su cuerpo técnico. Su lugar será ocupado por su ayudante de campo Matías Biscay (dirigió cinco veces a River, con dos empates y tres triunfos).

¿Por qué se lo sancionó? Por ser reincidente en salir tarde al campo de juego ante Gremio (ya le había sucedido con Racing). Además, la entidad fijó una multa de 1500 dólares para el DT millonario. Gallardo también había sido advertido por haber pasado los límites del campo de juego durante la derrota por 1-0 frente al conjunto de Porto Alegre.

El comunicado de Conmebol Fuente: LA NACION

River, en tanto, deberá pagar US$ 20.000. En lo que va del año, la Confederación Sudamericana de Fútbol le aplicó sanciones equivalentes a un total de US$ 112.000, una cifra muy elevada.