Milagro alfonsinista

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 30 de octubre de 2018

Alfonsín (hijo), codo con codo con el presidente Mauricio Macri , aquel al que Alfonsín (padre) consideraba "un límite". ¿Qué pensaría hoy, a exactos 35 años de uno de los fenómenos electorales más impactantes de la historia argentina? Si se preguntase a Alfonsín (hijo), diría sin dudar que Alfonsín (padre) no podría apoyar a Macri. Otros dirigentes en la UCR , en cambio, entienden que Alfonsín (padre) fue siempre un freno a los populismos y un cauce para la concordia democrática. En todo caso, el presidente y el hijo del expresidente se trataron ayer impecablemente en el homenaje al hombre que derrotó en 1983 al peronismo para convertirse en padre de la democracia. ¿Apoyaría Alfonsín a Macri? Quizás la respuesta esté en YouTube, en aquel conmovedor discurso de cierre de campaña del miércoles 26 de octubre de 1983 que convocó a 800.000 personas en la 9 de julio. O quizás se caiga de maduro tras leer los tuits de la familia de su sucesor, Menem, enceguecida de alegría por el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. "No se trata solo de la foto de Alfonsín y Macri juntos. De la Rúa estaba junto a Duhalde, al que acusa de haberlo derrocado", destacó un dirigente radical. "¿Milagro? No, no te equivoques: Néstor Carlos no hubiera logrado esto".