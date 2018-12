Celeste Cid: "La de Monzón no deja de ser la historia de un femicida"

Celeste Cid habló de su vida personal y profesional con Pablo Sirvén.

La actriz Celeste Cid compartió una extensa charla con Pablo Sirvén en su ciclo de entrevistas Hablemos de otra cosa, que se emite por LN+ . La protagonista de Las estrellas brindó detalles sobre el que será su próximo trabajo: interpretar a Susana Giménez en la serie basada en la vida de Carlos Monzón . Celeste, que enfocará su rol desde un lugar muy distinto al realizado por la "China" Suárez en Sandro, tomará su personaje en el marco de un drama. Con respecto a la figura del boxeador, su opinión es clara: "La de Monzón no deja de ser la historia de un femicida". También reveló que para trabajar su propia versión de Susana habló con ella por teléfono, y reveló que no es la primera vez que la interpreta porque ella "jugaba a ser Susana Giménez". El trabajo de la actriz en la piel de la diva y cómo será su devenir en el marco de esa ficción histórica, es uno de los grandes interrogantes alrededor de la inminente serie.

Más adelante, Sirvén le preguntó a su invitada sobre su problema con las adicciones. Hace un tiempo Celeste atravesó una dura etapa personal, pero logró rehabilitarse y hoy mira esa época como parte del pasado: "Hoy lo veo y sin dudas fue una mierda". Celeste contó que ese difícil período de su vida estuvo ligado a un difícil momento personal: "En mi caso no fueron sustancias recreativas, no fue desde la alegría y la curiosidad".

La lucha por la legalización del aborto fue un tema que marcó agenda no solo en el ámbito político, sino también en el artístico, y fueron muchas las actrices que se involucraron activamente en esa causa. Y si bien Celeste no fue de las caras más visibles, sí se pronunció a favor de la legalización. Primero destacó el rol de muchas de sus compañeras y amigas del medio, y dijo: "Admiro a las actrices que hicieron la campaña por el aborto legal". También reconoció que en esa lucha la vivió desde un lugar más "contemplativo", pero aseguró: "Es una causa que defiendo, la despenalización va a suceder".

Con respecto a su realidad familiar, Celeste tiene dos hijos, uno de su relación con el músico Emmanuel Horvilleur , y otro que tuvo junto a Michel Noher . Aunque se encuentra separada de ambos, la actriz habló sobre cómo es la relación con ellos: "Me llevo bien con los papás de mis hijos, no se me ocurre que sea de otra forma". Y también destacó que la relación de pareja no quita que ellos "sigan siendo familia".

