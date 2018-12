Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 30 de octubre de 2018 • 00:31

Comienza la ronda final de casting en La Voz Argentina , y los miembros del jurado están a un paso de completar sus respectivos equipos. Tini Stoessel , Axel , la Sole y Ricardo Montaner están escuchando a los últimos participantes y las exigencias de los cuatro son cada vez más elevadas. La primera en presentarse en la noche de lunes fue Karen Paz, una joven amante de los tatuajes que eligió "Feeling Good" para impresionar al jurado.

A lo largo de la canción, la artista logró que la Sole y Tini se dieran vuelta, y la actriz de Violetta le dijo: "Quiero felicitarte porque hiciste un gran trabajo. Imagino los nervios que tenías, y lo hiciste impresionante con una canción súper difícil". Por su parte, Axel destacó que la ansiedad no le jugó en contra: "El miedo es un ancla o un trampolín, y en tu caso fue un trampolín". Finalmente, Karen eligió formar parte del equipo de Tini.

Luego llegó el turno de Mario y Sebastián Duarte, padre e hijo que presentaron "Dejame que me vaya", pero sin lograr pasar de ronda. La misma suerte corrió una cantante de Haití llamada Dede Frantzita, que a pesar de su logrado interpretación de "Yo quiero", no pudo interesar a los especialistas. Más adelante llegó el turno de un joven salteño, Sebastián Pérez, que gracias al clásico de Aerosmith, "Crying", conquistó a Tini y ella lo llevó a su grupo.

Pero el momento más emotivo de la noche fue de la participante Delfina Sanda. La joven cantante no tuvo miedo a la hora de elegir qué canción interpretar, y se jugó con "Aire", una de las piezas más populares del propio Axel. "Ojalá le guste, eso me volvería loca" admitió nerviosa antes de llegar al escenario. Y apenas comenzó, Axel se dio vuelta entusiasmado por la versión de esa cantante. Lo mismo sucedió con Tini, que le dijo a Delfina: "Hiciste una versión espectacular, me enamoró tu voz. Te felicito". Montaner, que también giró su silla, también le hizo una favorable devolución: "Sé que la tengo complicada porque por tu edad estás inclinándote hacia Tini, o por la canción a Axel, pero yo te abro mi corazón y los brazos si querés estar conmigo". Por último, el músico homenajeado expresó: "Gracias profundamente porque como autor, no hay nada más lindo que escuchar las canciones que escribí en otras voces, otras actitudes. Y encima con la personalidad que le pusiste, a otro ritmo, otra velocidad, con otra soltura, otro fraseo. Me di vuelta porque tu voz es distinta, y me encantó". Como era de esperar, la elección de Delfina fue por Axel.

Por último, llegó al escenario María Victoria Silvia, de Venezuela, que se animó con un tema especialmente difícil: "Perdón, perdón". Pero su forma de interpretar esa pieza llamó rápidamente la atención de Ricardo Montaner, y al momento de poder sumarla a su team, le expresó: "Me hace muy feliz decirte que me emociona mucho tenerte, y que sepan que La voz argentina puede ser venezolana".