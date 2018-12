El Gobierno decreta feriado el 30 de noviembre por el G-20

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio.

Frente a lo que parecerá una ciudad tomada por un megaoperativo de seguridad en el marco del G-20 en la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno decretó que el próximo 30 de noviembre será feriado en el ámbito de la Ciudad.

Se estima que más de ocho mil personas concurrirán a la cumbre, entre los líderes y sus acompañantes, los sherpas, las autoridades ministeriales, las delegaciones, el personal de seguridad y la prensa, lo que, según se publicó en el Decreto 967/2018 publicado en el Boletín Oficial , plantea un enorme desafío para el país.

Que en ese marco, y en atención a los diversos aspectos que involucra la organización de la Cumbre - logísticos, de seguridad, de transporte, entre otros - se impone la adopción de medidas que tengan como finalidad facilitar su organización y desarrollo, por lo que resulta necesario establecer feriado el 30 de noviembre en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

El Ejecutivo remitió al Congreso la necesidad de establecer el feriado al indicar que el "importaría el cese de actividades durante el citado día y que con ello se procuraría que se minimizara el impacto urbano producto de la disminución de la circulación de personas y que se favoreciera la ejecución de todas las tareas que resultaran necesarias para el desarrollo exitoso de la Cumbre".

No obstante, al día de la fecha, el proyecto de ley no ha sido tratado en el ámbito legislativo, por lo que ante la cercanía de la fecha de celebración de la Cumbre y con la finalidad de no dificultar su organización y celebración, entendió necesario establecer el feriado a través de un decreto.

La cumbre del G-20 tendrá lugar en la city porteña el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y reunirá a representantes de 19 países, más la Unión Europea. En el transcurso de los días días, jefes de Estado concurrirán de forma personal a varias sesiones plenarias. Asimismo, asistirán las delegaciones que forman parte del evento y las demás autoridades invitadas (perteneciente a los países invitados por parte de la Presidencia Argentina y de los diversos organismos internacionales). A su vez, se contará con la presencia de medios de comunicación y periodistas de todo el mundo.