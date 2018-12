100 días para enamorarse y un momento decisivo

30 de octubre de 2018

"Cien días. Tomémonos cien días. Hagamos ese paréntesis y después de ese tiempo nos volvemos a ver y vemos si queremos estar juntos o no. Un contrato con reglas claras para separarnos ese tiempo, démonos esa oportunidad", le propuso Gastón ( Juan Minujín ) a Laura ( Carla Peterson ) en el primer capítulo de 100 días para enamorarse ( Telefe ), para evitar separarse luego de 18 años de matrimonio y dos hijos en común.

Y así, luego de firmar las nuevas reglas que los unirían durante los próximos 100 días, comenzó una cuenta regresiva tanto para ellos como para los televidentes que en cada episodio pudimos ver cómo corrían los días en el calendario al tiempo que las vidas de sus protagonistas se iban modificando. Y ese contrato que parecía una locura, llegó a su fin.

Durante el día 99, los hijos de la pareja los sorprendieron con un video emotivo que los hizo emocionar: "No podemos tirar 18 años de matrimonio, Laura", insiste Gastón con los ojos llenos de lágrimas, como en aquel primer capítulo. Y quedan en cenar en el departamento de ambos, en las vísperas del día 100. "Debés estar harta de escuchar opiniones, pero hoy cuando den las doce vos tenés que estar donde quieras estar, sin interferencias, donde diga tu corazón", le recomienda el padre (Mario Pasik) a Laura.

La abogada también lo charla con Antonia ( Nancy Dupláa ), su mejor amiga: "Cuando vi el video de los chicos sentí que me arrancaban el corazón, me pasé todo este tiempo tirando la pelota para adelante y ahora que llegó el día no sé qué hacer. Los dos necesitábamos esto, pero pasó tanta agua que por más que volvamos, ya no somos los mismos. No sé qué responder, no estoy segura de nada", le dice. Antonia le aconseja: "Sea lo que sea que decidas, va a estar bien".

La hora señalada

Con este panorama, el matrimonio se reúne con dos copas de vino para conversar. Son las 23.30 del día 99, Laura lleva en la mano el contrato y las alianzas. Repasan cada uno de los puntos que acordaron hace 100 días:

1-Durante la vigencia del contrato los otorgantes establecen actuar libremente.

2- Nada de tener sexo con conocidos.

3- Las cláusulas solo cederán por razones que impliquen emergencias graves por peligro de la salud para los otorgantes o sus hijos.

4- No podrán ingresar otras personas a la vivienda en común.

5- No podrán emitir opiniones uno del otro.

6- No frecuentar lugares comunes de la pareja para evitar encuentros.

7- Queda prohibido tener relaciones sexuales entre las partes dentro de los 100 días.

Repasan cada uno de sus romances. Se dan cuenta de que violaron todos los puntos del contrato. "Somos un desastre", dice ella. "Incumplimiento por irresponsabilidad de ambas partes. Estos días me sirvieron para darme cuenta de que estoy enamorado de vos, cuando no estamos juntos te extraño mucho, ¿vos no me extrañás? -pregunta él y los interrumpe la alarma de su celular. Son las 12-. Llegó el día 100, tengo mi decisión tomada y ¿vos?". Y Laura lo besa. El reencuentro se extiende en el dormitorio, se dicen lo mucho que se aman y todo indica que será el mejor final feliz, el más esperado. Pero no. Gastón cometió un error que le va a salir muy caro.

En el medio de una escena emotiva en la que ella ve un video que sus hijos filmaron junto a su papá cuando viajaron a las Cataratas, Laura descubre un video que Gastón grabó con Angeles (Justina Bustos) en la intimidad, donde además de besarse se dicen que se aman. Entra en shock, le pide que se vaya y desde ese momento, ¡pasa de todo!

Vuelta al inicio

Como retrocediendo 100 casilleros, Gastón se aferra a una botella de whisky y busca refugio en la casa de Coco (Pablo Rago) y Javier ( Juan Gil Navarro ), que son perfectos anfitriones en el desastre. Mientras tanto en la casa de Laura se arma reunión de amigos: Antonia, Inés ( Jorgelina Aruzzi ) y Paul ( Ludovico Di Santo ) llegan para acompañarla. Pero tocan el timbre, son Diego y Emiliano ( Benjamín Vicuña ) que buscan a Gastón. La sorpresa se la lleva el chileno cuando descubre que la que abre la puerta es Laura, la mujer que conoció en el ascensor de su hotel. Y las amigas, que caen rendidas ante los encantos del recién llegado, lo invitan a cenar. Pero como en esta novela ninguna cena llega a su fin sin sobresaltos, llega Gastón totalmente borracho escoltado por Coco y Javier y se planta con un discurso para recuperar a su mujer.

Y vuelta a empezar, en una imagen similar a la del primer capítulo, la pareja termina definiendo su futuro ante la mirada atenta de todo el grupo de amigos. "Hace 100 días me pegaste y empezó todo, ahora quiero que me pegues de vuelta para ver si se da vuelta", se planta él. "Yo me quise separar, vos no, y yo ese impulso lo debería haber seguido. Me pediste una oportunidad, lo hice a tu manera, no funcionó. Ahora lo vamos a hacer a mi manera: me quiero divorciar", pronunció ella y dejó a todos (amigos y televidentes) sin aliento.

Otra vez, las amigas terminan la escena juntas, abrazadas, buscando un nuevo comienzo. En el inicio bajo una inesperada lluvia de verano; en el día 100, con el cielo iluminado por fuegos artificiales. "Acá empezó todo y acá termina todo. Fueron 100 días eternos, ¿perdí el tiempo con este pacto ridículo? Algunos festejan, otros lloramos, algunos están arriba, otros estamos abajo", dice Laura y Antonia celebran tenerse una a la otra, mientras acuerdan mejorar sus vidas.

