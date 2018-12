Benjamín y Mica se enfrentaron en el teléfono. Crédito: Crédito: Prensa LaFlia

La noche de lunes en ShowMatch significó el final del cuarteto, y la lectura del voto secreto correspondiente a Ángel de Brito. Luego de pasar al frente todas las parejas, fueron cuatro las que quedaron en el duelo. Se trató de Sol Pérez y Damián García, Gabo Usandivaras y Becky Vázquez, Benjamín Alfonso y Camila Méndes, y Mica Viciconte con Nacho Saraceni.

Las cuatro parejas gozan de bastante popularidad en las redes, por eso motivo el teléfono se planteaba como una instancia de lo más peleada. Luego de presentar una vez mas el ritmo de cuarteto, que incluyó un apasionado beso final entre Benjamín y su bailarina, el jurado se dispuso a debatir a quiénes salvarían. Ángel, Laurita Fernández, Flor Peña y Marcelo Polino discutieron un largo rato y parecían no ponerse de acuerdo. Finalmente, de Brito anunció que de manera dividida, se resolvía salvar en primer lugar a Gabo Usandivaras. El bailarín, francamente sorprendido, agradeció y se retiró del escenario. En segundo lugar, los participantes elegidos para seguir adelante fueron Sol Pérez y Damián García.

De esa manera quedaron en la instancia telefónica Benjamín versus Mica Viciconte. A lo largo de su estadía en el programa, ambos se mostraron muy fuertes en el teléfono, pero la votación demostró que contra la participante de Combate no hay quién pueda, y Alfonso no fue la excepción. De esa forma, Mica sigue adelante y con la garantía de presentar no solo nuevas coreografías, sino también nuevos enfrentamientos con el jurado y otros participantes.