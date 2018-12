Premios ACE 2018: Sunset Boulevard y Juan Leyrado, los grandes ganadores

Todos los ganadores del premio ACE se mostraron muy felices con sus galardones Crédito: Gerardo Viercovich

El musical Sunset Boulevard, dirigido por Claudio Tolcachir, fue el gran ganador de los premios ACE de la temporada 2017/2018 tras obtener nueve de la docena de reconocimientos en que estaba nominado.

La Asociación de Cronistas del Espectáculo celebró la entrega de galardones en el teatro El Nacional con una ceremonia conducida por Gabriela Radice, en la que no faltaron los discursos reivindicativos de mayor apoyo a la actividad teatral y alusiones a la lucha feminista.

El ganador del ACE de Oro, el actor Juan Leyrado , doblemente premiado por su papel protagónico en Un Enemigo del Pueblo, obra clásica de Henrik Ibsen adaptada por Lisandro Kifs, fue una de las voces más críticas respecto a la falta de mayores ayudas a la cultura.

Juan Leyrado se llevó el ACE de Oro Crédito: Gerardo Viercovich

"Estoy muy contento de ser actor y muy esperanzado por los que desde la cultura vamos a seguir construyendo lo que el país necesita: cultura. Ojalá que ésta vuelva a tener el lugar que tiene que tener: un Ministerio. Por más que votemos a quién votemos, sin cultura esto no va a funcionar. Tenemos un problema inmenso y es cultural. Ojalá sigamos construyendo nuestro pensamiento propio y que eso nos sirva para iluminar un poco esta oscuridad y dejar de ser pensados", recalcó Leyrado.

Al recibir el Oro, el actor de destacada trayectoria dijo sentirse "muy agradecido" consigo mismo por haber apostado por la actuación como una forma de "seguir alargando la infancia" y al mismo tiempo aconsejó a "todos aquellos niños que quieran seguir jugando, que se dediquen al arte".

Leyrado junto a sus compañeros de elenco Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Un enemigo del Pueblo también triunfó en la categoría de mejor drama/comedia dramática, con lo que obtuvo tres premios, cifra alejada de los nueve que cosechó la gran ganadora de la noche: Sunset Boulevard. La obra destacó en mejor musical, actuaciones femenina y masculina para Valeria Lynch y Mariano Chiesa , dirección, coreografía (Elizabeth de Chapeaurouge), dirección musical (Gerardo Gardelín), escenografía (Jorge Ferrari), iluminación (Mariano Demaría) y vestuario (Renata Schussheim).

Al recibir su estatuilla, Valeria Lynch -que fue halagada por varios de sus compañeros- dijo: "Protagonizar este musical fue un sueño cumplido, ojalá en una Argentina mejor podamos volver a hacerlo, porque vale la pena". La cantante y actriz también afirmó: "Sin Claudito (Tolcachir) yo hubiese hecho otro personaje; él sacó lo mejor de mí".

Lynch y Chiesa alzando sus ACE Crédito: Gerardo Viercovich

El director de Sunset Boulevard no estuvo presente en la gala, pero fue su padre quien recibió el premio a la mejor dirección del rubro de musicales en su nombre. "Me pidió que venga a representarlo. Él agradece a la producción, por el riesgo y la confianza; al equipo creativo, por su entrega; y al elenco, porque para él ha sido una inmensa alegría trabajar juntos y disfrutar de su talento. Que resista el teatro aunque nos tiren con todo, porque es nuestro refugio y nuestra forma de vida", señaló su padre.

La comedia ¿Qué hacemos con Walter? , dirigida por Juan José Campanella , fue otra de las galardonadas de la noche. Obtuvo los reconocimientos a mejor comedia (premio compartido con El test, de Jordi Vallejo), dirección y actor de reparto (Fabio Aste).

Campanella se llevó un galardón por su trabajo como director de una comedia Crédito: Gerardo Viercovich

El aclamado director de El secreto de sus ojos y El hijo de la novia sigue así cosechando aplausos, en este caso en el ámbito del teatro. "Gracias a todos por darme esta bienvenida a un lugar que todavía creo que no me merezco. Estos premios fueron una gran sorpresa. Respeto mucho a los directores de teatro y entendí que es un mundo distinto y que cuando se sube el telón, los actores hacen lo que quieren", dijo con humor. Tras ello, advirtió: "Estoy aprendiendo esta dinámica, no me voy más; aviso", expresó emocionado.

Por sus actuaciones, también fueron premiados los actores Jorge Suárez (El test), Carola Reyna (Sin filtro) y Graciela Dufau (Ver y no ver), que no pudo acudir a causa de una neumonía.

Jorge Suárez Crédito: Gerardo Viercovich

Discursos por la igualdad de género

Moldavsky le dedicó su premio a su hija Crédito: Gerardo Viercovich

Millones de segundos, la obra basada en hechos reales que retrata a un joven transexual con Asperger, destacó en mejor dirección de teatro alternativo (premio que su director, Diego Casado Rubio, compartió con Alejandro Viola, de Monte Chingolo), mejor espectáculo y mejor actriz en esta modalidad (Raquel Ameri).

Al recoger sus premios, Casado Rubio dijo: "Llevo trece años viviendo en la Argentina y estoy orgulloso de este país. El futuro debe ser igualitario, debe ser trans y debe ser mujer y, sino, no debe ser. Gracias a todes".

Los discursos con menciones al lenguaje inclusivo fueron varios a lo largo de la ceremonia, en la que varias actrices, como Luisa Kuliok, lucieron sus pañuelos verdes. Lorena Vega, Fabio Aste y Raquel Ameri fueron algunos de los que mencionaron palabras como "todes", "hijes" y "compañeres".

El humorista Roberto Modalvsky también habló de feminismo al agradecer su premio, el cual, entre una larga lista que leyó con gracia, dedicó a su hija. "Ella me saca el machirulo de encima", dijo al recibir su estatuilla por la mejor actuación en humor con Moldavsky sigue suelto.

Laurita Fernández, actriz revelación, ausente por ShowMatch

Laura Fernández pasó veloz por la ceremonia porque tenía que ir a ShowMatch Crédito: Gerardo Viercovich

Como actores revelación, la Asociación de Cronistas del Espectáculo elogió con respectivos galardones el papel de Lucas Crespi, en Ejercicios fantásticos del yo, y Laurita Fernández, por su protagónico en Sugar. La actual jurado de ShowMatch acudió temprano a la gala, pero tuvo que ausentarse luego para cumplir con sus obligaciones en el "Bailando...", donde se enteró a posteriori de su premiación.

El productor de Sugar, Gustavo Yankelevich, recogió la estatuilla en su nombre y lamentó que la bailarina y actriz "no pudiese estar, ya que la producción" del programa de Tinelli "no la autorizó para estar". "Es una lástima que no haya podido compartir esta noche con nosotros", señaló el empresario.

Hacia el final de la noche y antes de un homenaje a personajes fallecidos de la cultura argentina, el director Hugo Urquijo, galardonado en la categoría de mejor dirección en el rubro de drama, citó varias frases del poeta y escritor Eduardo Galeano como antídoto para la reflexión "ante los tiempos oscuros que se vienen".

Los premios ACE 2018 también fueron el marco de peticiones para que el "Teatro Regina vuelva a tener el brillo que tanto tuvo", en boca de Fabián Vena, destacado por su actuación unipersonal en Conferencia sobre la lluvia; y de distinciones para agrupaciones como Libertablas (galardonada por Las mil y una noches y con una mención especial a Luis Rivera López), La Galera de Héctor Presa, Carlos y Tomás Rottemberg -por la apertura de nuevas salas-, y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales.

Fabián Vena y su mujer Crédito: Gerardo Viercovich