Gladys dolida por un indebido chiste de Natalie Weber

30 de octubre de 2018

Es sabido que, en ShowMatch , la instancia en la que se revela el voto secreto suele ser una noche de enfrentamientos. Con todos los participantes frente a frente, las peleas salen a la luz y las discusiones que pudieron haberse generado, se repiten. Algunas veces esos enfrentamientos son cómicos, pero en otros casos son más graves y se tornan ofensivos. Y eso fue lo que sucedió entre Natalie Weber y Gladys " La Bomba Tucumana ".

La pelea entre Natalie y Gladys

Al parecer, hace unos días Weber retuiteó desde su cuenta la opinión de un usuario que comparaba a la cantante con Peppa Pig. Gladys, dolida por la humorada, aprovechó su momento en la pista y le dijo a Marcelo Tinelli que era un situación "muy fuerte". Weber solo opinó que "le pareció gracioso lo que escribió un usuario". Gladys expresó entonces que ese chiste fue una desilusión total porque a Natalie "la amaba", y agregó: "Eso es bullying. Porque lo que hiciste me cayó mal, y te lo digo delante de todo el país, para que sepan que vos no sos ninguna buenita, y que lo que dijiste no está bueno".

La otra participante minimizaba la situación, y respondió: "Fue algo gracioso, y de vos también la gente puede decir que no sos buena porque lo único que hiciste el viernes fue bardear al jurado". Gladys continuaba expresando su molestia, y comentó: "Yo puedo ser una depresiva, y ponerme a llorar o tirarme veinte pisos porque vos me decís gorda. Me encanta ser gorda como soy". Tinelli intentó suavizar la situación, y comentó que el chiste no cayó bien y él también fue víctima de bromas similares: "A mí los muñecos cabezudos de los festivales me los han puesto mil veces".

Ante la evidente incomodidad de los presentes, que no se tomaban a gracias la situación, Weber dio por concluido el asunto: "Me parece que acá han dicho cosas muchísimo peores. Es un retuit cómico, nada más. Si le molesta a Gladys le pido disculpas, pero no me parece nada grave".