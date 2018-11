El pintor y filósofo falleció a los 96 años, en Milán; hasta hace unos meses, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires le dedicó una muestra y su obra integra también la colección del Museo Nacional de Bellas

A los 96 años, en Milán, pocos meses después de la muerte de su pareja, la editora Inge Feltrinelli, falleció el artista, diseñador y filósofo del arte y la técnica Tomás Maldonado. Había nacido en Buenos Aires en 1922. Se lo considera el fundador del movimiento de Arte Concreto Invención y un referente del diseño internacional. Desde la década de 1950, se radicó en el exterior. Maldonado fue rector en la célebre Escuela de Ulm. "Quería darle un enfoque científico al diseño", declaró en una oportunidad. Sus investigaciones sobre diseño industrial, a diferencia de la Bauhaus, no pretendían apegarse a las lógicas de consumo.

En Buenos Aires, Maldonado estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, entre 1936 y 1942. Fueron años en que conoció e hizo amistad con pintores, filósofos, músicos y científicos inspirados en las ideas de los movimientos de vanguardia. En 1944 fundó la revista Arturo. Junto con Alfredo Hlito, Claudio Girola y Jorge Brito, publicó en 1946 Manifiesto de los cuatro jóvenes, una diatriba contra el academicismo, los "filisteos" y "vanguardistas indignos" que avalaban los premios del Salón Nacional en ese entonces. En ese texto se establecía "el fin de la era artística de la ficción representativa y el arte de elites". El manifiesto estipulaba, además, que había que dejar de buscar y encontrar; el método artístico genuino era la invención, llevada a cabo con júbilo y método.

Los compañeros de ruta de Maldonado fueron artistas notables: Edgar Bayley (su hermano), Lidy Prati, Manuel Espinosa, Raúl Lozza, Enio Iommi y Oscar Núñez, entre muchos otros. En 1951, ya disuelto el grupo Arte Concreto Invención, fundó la influyente revista Nueva Visión, que daba a conocer artículos sobre arte, arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico. Esa revista dio origen, en 1953, a la prestigiosa editorial Nueva Visión. El primer libro que publicó ese sello llevaba la firma de Maldonado: era un ensayo sobre el arquitecto, diseñador y artista suizo Max Bill.

Composición, obra de Tomás Maldonado de 1950, que pertenece a la colección del MNBA Crédito: Museo Nacoinal de Bellas Artes

Ya en Europa, se interesó por la profesionalización del diseño y las tecnologías de la comunicación. En esos años conoció a Bruno Munari, a Bill, al teórico de la comunicación Gillo Dorfles y al artista francés Georges Vantongerloo. En 1954, invitado como profesor en la Escuela Superior de Diseño de Ulm, se instaló en esa ciudad por varios años. De 1967 a 1970, fue profesor en la Universidad de Princeton y, a partir de 1970, se radicó en Italia, primero en la ciudad de Bolonia y luego en Milán. De 1979 a 1983, dirigió la revista de arquitectura Casabella. En Milán, promovió la creación de la carrera de Diseño Industrial y fue un artífice de la formación de las carreras universitarias de diseño en la Argentina. Entre otros reconocimientos, fue nombrado profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata.

A partir de 2000, retomó la pintura luego de cuarenta y cinco años sin haber tocado un pincel. "Volví a pintar porque me gusta y tenía la sensación de que podía encarar problemas de los años 40 con otra mentalidad. Ya no me interesa la componente utópica. Pintar es una revancha, en el sentido de retomar temas abiertos", dijo en una entrevista con Judith Savloff, en 2007, cuando asistió a la inauguración de una muestra integral en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Varias obras de Maldonado enriquecen el patrimonio de museos locales, como el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que en 2017 y hasta mediados de este año organizó la muestra El camino de la abstracción. Diálogos sobre arte moderno entre Ignacio Pirovano y Tomás Maldonado.

Desde un sector, obra de Tomás Maldonado de 1953 Crédito: Museo Nacoinal de Bellas Artes

Escritor prolífico y, en ocasiones, polémico, entre otros libros, publicó El diseño y la vida social, Ambiente humano e ideología. Notas para una ecología, Vanguardia y racionalidad, Crítica de la razón informática, Lo real y lo virtual (donde escribió que cada día nos resultaría más difícil "distinguir los simulacros de acontecimientos de los acontecimientos mismos") y, en una edición ilustrada, Tomás Maldonado: un itinerario.