Música: el año en que las canciones le ganaron la pulseada a los discos

Duki llegó al Gran Rex primero y al Luna Park después sin siquiera haber editado un disco, sólo lanzando singles que fueron consumidos como obras en si mismas

"Me subí a esta modalidad del single y de la canción y de entrar al estudio para grabar uno o dos temas. Me gustó la cuestión de analizar el terreno, ver qué iba surgiendo, de sacar una, dos, tres canciones y ver cómo funcionaban. Un poco estoy en esa y es lo que surge en esta época: tener que generar contenido y sorpresa todo el tiempo". Días atrás, Emmanuel Horvilleur sintetizaba casi sin querer uno de los signos de estos tiempos: el fin del álbum como objeto central de la industria de la música.

La tendencia que venía marcando el ritmo desde hacía unos años (ya en 2012 los mexicanos Café Tacuba lo anticipaban en un disco titulado El objeto antes llamado disco) explotó este año de la mano del género del momento, el trap, con artistas lanzando canciones a su antojo y estrellas consagradas mucho antes de editar siquiera un álbum debut.

Así, con fuerte consenso entre los "traperos" (el mayor referente del género, Bad Bunny, recién esta semana editó su primer disco, luego de liderar las preferencias del público con canciones sueltas durante dos años, mientras que el mayor exponente local, Duki, llenó un Luna Park sin siquiera un álbum editado), el pop y el rock, poco a poco, algunos artistas incluso a regañadientes, comenzaron a adaptarse a este último movimiento.

Un movimiento que este año hizo rever las rígidas reglas de un monstruo mainstream como Billboard a la hora de calcular los puestos de su prestigioso chart: desde julio, la empresa sumó más puntos por cantidad de canciones "vistas" o reproducidas en plataformas de streaming.

La canción o el hit, entonces, parecen superar al álbum en estos tiempos. Incluso la playlist hoy tiene mayor reconocimiento entre los más jóvenes que ese objeto antes llamado disco. La necesidad de generar novedades constantemente, sumado al consumo rápido y variado estilísticamente de la música, lograron este año colocarle al álbum el cartelito de especie en peligro de extinción.

Creer o reventar, pero mientras escribo estas líneas, me envía un email Marina Fages: "Te escribo porque acabo de sacar un "sencillo", con un clip bajo presupuesto que dirigí, adelantando el disco que sale en... algún momento del año que viene ja ja". La canción es hoy, el disco, ¿quién sabe?

"Con esta modalidad, se pierde un poco tal vez ese hilo conceptual que podía tener un álbum. Pero en definitiva, a las canciones les podés dar un trabajo más minucioso. Trabajar con dos o tres temas en vez de estar obligado a cerrar doce te da otro tipo de libertad", concluye Horvilleur, en plan rockero en plena deconstrucción digital.

Las mujeres tomaron las riendas de la escena musical

En el Festival Ahora, en el Konex, las músicas se juntaron para celebrar los cambios y plantear nuevos desafíos

El efecto de la ola verde impregnó a la sociedad y visibilizó la fuerza de un colectivo de mujeres dispuestas a cambiarlo todo en distintos niveles. En la música ese contexto está transformando la escena local y quedó como uno de los impactos más fuertes de este 2018, desde el acompañamiento a las acusaciones y denuncias de abuso y acoso en el rock hasta la creación de un proyecto de ley de cupo femenino en los festivales.

"Este año lo vamos a recordar como un despertar de conciencia colectiva. Eso hizo que cada hecho tomara mucha trascendencia. La escena como existía no será más, es un camino de ida", asegura la cantante Barbi Recanati, que desarmó su banda Utopians cuando su guitarrista fue acusado de acoso sexual, emprendió un camino solista y desarrolló una nueva plataforma para nuevas artistas bautizado Goza Records. "Hoy no hay una artista que no hable de feminismo. Es lo más rockero que vi en mi vida", añadió la artista.

Ese cambio de paradigma se vio en la escena local, en la que surgieron encuentros de mujeres y festivales como el Ahora o Invasión feminista con grilla íntegramente femenina, además de una agenda de género que llevó adelante el Inamu, con doce encuentros en todo el país,

En el contexto global del #MeToo la inequidad de género llegó a las alfombras rojas de los principales premios internacionales como el Grammy: de hecho Neil Portnow, presidente de la Academia dejará el cargo en 2019 por sus comentarios machistas. También fue el año en que la estrella pop británica Lily Allen le contó al mundo el abuso sexual que sufrió de un productor, volviendo a encender las alarmas en la industria musical.

Para la cantante y compositora Paula Maffia, que integra el nuevo colectivo Músicas Unidas y acompaña el proyecto de ley de cupo femenino, el cambio es de fondo. "La ley pone sobre la mesa un debate que tiene que ver con la representación de las diversidades y refleja algo evidente -dice Maffia-. Vas a un hospital, un festival, Tribunales, o el parlamento y toda la representatividad es masculina. Nuestra mirada y nuestra palabra está silenciada. Queremos cuestionar ese statu quo. Estamos unidas y organizadas. Nos auguro mucha belleza y porvenir".

Duki, el máximo exponente local del boom del trap

Hace dos semanas Duki lanzó su nuevo tema "Sin culpa" en colaboración con el rapero chileno Drefkila: el tema ya tiene cinco millones de visitas en la plataforma YouTube y seguirá creciendo. Así es todo en la carrera de Duki, este rapero de 22 años, hijo pródigo de las batallas de freestyle, que este año tuvo un ascenso tan rápido como la viralización de sus canciones que suman entre veinte y cincuenta millones de vistas. Algo impensando para una escena incipiente del trap (un subgénero del hip hop) en la Argentina. En un año Duki se convirtió en un auténtico rockstar agitando un movimiento que edificó su propia canción urbana, refundando la trilogía de sexo, drogas y trap en sus letras de "Hello Cotto", "Hijo de la noche" y "Rockstar". Su voz agrietada bajo el manto del auto tune que hechizó a los adolescentes, lo convirtió en una estrella del género. Los singles que sube arbitrariamente a las distintas plataformas digitales cada dos meses mantienen un promedio de cinco millones de escuchas mensuales en Spotify, superando a los artistas más populares de la Argentina.

Este año Duki fue protagonista de una publicidad de telefonía móvil, llenó el Teatro Gran Rex y en octubre llevó el trap por primera vez al estadio Luna Park. Todo fue tan rápido que la industria está tratando de entender el fenómeno Duki. Dos sellos grandes como Sony y Universal trataron de ficharlo, pero desechó sus ofertas. Los Premios Gardel lo invitaron a cantar en la ceremonia aunque no estaba nominado en ninguna categoría. Duki sigue por la suya con su cofradía de amigos del trap -YSY-A, C.R.O y Neopistea- y haciendo colaboraciones con otros productores y artistas como pasó en el hit "Loca", el tema junto a Khea y Cazzu, que sentó las bases de un trap de proyección global.

Las mejores canciones del año según nuestros especialistas

Sebastián Ramos

1 "Connected By Love", Jack White

2 "La pregunta", Babasónicos

3 "AES**T", The Carters

4 "Colossus", Idles

5 "Capilla del Monte", Los Rusos Hijos de Puta

6 "This is America", Childish Gambino

7 "El ruiseñor, el amor y la muerte", Indio Solari

8 "Total Football", Parquet Courts

9 "Merrie Land", The Good, The Band & The Queen

10 "Voz del mar", Vanthra

Mauro Apicella

1 "Agua dulce", Silvia Iriondo

2 "Si me vieras ahora", La Joven Guarrior

3 "¿Quién canta?", Gabriela Torres

4 "La pregunta", Babasónicos

5 "Malamente", Rosalía

6 "Mary Don´t You Weep", Prince

7 "My One and Only", Tony Bennett y Diana Krall

8 "Shallow", Lady Gaga y Bradley Cooper

9 "One Kiss", Dua Lipa y Calvin Harris

10 "Baila conmigo", Soleá Morente

Gabriel Plaza

1 "Buenos Aires vos quién sos", Julieta Laso

2 "En invierno", Las Ligas Menores

3 "Copia viva", Los Besos

4 "La guerra del Japón", Los Mundos Posibles

5 "Latinoamericana", Alex Anwandter

6 "El ruiseñor, el amor y la muerte", Indio

7 "Malamente", Rosalia

8 "A la luz", Barbi Recanati

9 "Derecho de nacimiento", Natalia Lafourcade

10 "La lengua popular", Juan Ingaramo

Dolores Moreno

1 "Malamente", Rosalía

2 "God's Plan"; Drake

3 "Come On to Me", Paul McCartney

4 "Shallow", Bradley Cooper y Lady Gaga

5 "God is a Woman", Ariana Grande

6 "Prender el fuego", Marilina Bertoldi

7 "La pregunta", Babasónicos

8 "Súper V", Bandalos Chinos

9 "Verdades afiladas", Andrés Calamaro

10 "This is America" - Childish Gambino

Alejandro Lingenti

1 "Daba para más", Los Mundos Posibles

2 "Neón en la selva", 107 Faunos

3 "Loba de noche", Ibiza Pareo

4 "No hay dimensión", Placer

5 "Casas desiertas", Las Ligas Menores

6 "Woman", Cat Power

7 "Venice Beach", Lana del Rey

8 "Find Me", Porches

9 "Being Alive", Frankie Cosmos

10 "Pienso en tu mirá (Cap. 3: Celos)", Rosalía

Sebastián Chaves

1 "SICKO MODE", Travis Scott

2 "Amorfoda", Bad Bunny

3 "I Like It", Cardi B, Bad Bunny y J Balvin

4 "Dead To Me", Kali Uchis

5 "Nonstop", Drake

6 "If You Know You Know", Pusha T

7 "APES**T", The Carters

8 "Blaxploitation", Noname

9 "Tints", Anderson .Paak

10 "La pregunta", Babasónicos

Joaquín Vismara

1 "Corona de caranchos", Gabo y Sergio Ch

2 "The Morning After", Spiritualized

3 "En invierno", Las Ligas Menores

4 "Bagdad", Rosalia

5 "Govinda", Shaman y los Pilares de la Creación

6 "Merrie Land", The Good, the Bad & the Queen

7 "Bestia pequeña", Babasónicos

8 "Pay No Mind", Beach House

9 "Woman", Cat Power

10 "Vámonos de viaje", Bandalos Chinos

Franco Varise

1 "Merry Land", The Good, The Bad & The Queen

2 "Zone Libre", Feu! Chatterton

3 "Fall Asleep", Big Joanie

4 "Element", Deerhunter

5 "Day of the dead", The Tiger Lillies

6 "The pole star of Eden", Death in June

7 "Boys and Girls", Bryan Ferry

8 "El chino del Aurora", Cedrón/Blomberg

9 "Palabras", Shaman y los Pilares de la Creación

10 "Maldigo del alto cielo", Nacho Vegas y Christina Rosenvinge

Sebastián Espósito

1 "Just a Stranger", Kali Uchis 2 "Malamente", Rosalía 3 "Bailamos", Nahuel Briones 4 "Connected By Love", Jack White 5 "Vámonos de viaje", Bandalos Chinos 6 "La pregunta", Babasónicos 7 "This is America", Childish Gambino 8 "A la luz", Barbi Recanati 9 "Fumar de día", Marilina Bertoldi 10 "Woman", Cat Power