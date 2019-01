En "Queen America" Catherine Zeta-Jones asume el desafío de ponerse en la piel de una protagonista odiosa y sin empatía

Al igual que sus colegas Nicole Kidman y Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones pasó este año de protagonizar exitosas películas a tener su propia serie de televisión y se dejó seducir por la plataforma más joven y experimental de todas, Facebook Watch . Allí es la cara de Queen America, una comedia dramática sobre concursos de belleza en el interior de los Estados Unidos, que toca temas como los desórdenes alimenticios y el bullying, y en donde asume el desafío de tomar un rol antipático y lleno de conflictos.

"Este personaje no se parece a nada de lo que alguna vez yo interpreté. No me da miedo confesarte que le cae mal a todo el mundo: en el piloto de la serie la audiencia va a terminar odiándola, no son para nada agradable ni sus formas ni sus pensamientos. Y no es algo que yo suela hacer, así que me arriesgué a eso", le contó la actriz en diálogo exclusivo con LA NACION.

Para la ganadora del Oscar fue la mirada de la realizadora australiana Alethea Jones, quien dirige todos los episodios y es la productora ejecutiva de la serie, lo que la convenció de sumarse al proyecto: "Los libros fueron lo que me fascinó de esta historia, un guion tan bien escrito y tan inteligente. Hace tiempo que quería hacer televisión pero no encontraba el proyecto correcto para mí hasta que di con esto".

En Queen American, Zeta-Jones personifica a la insoportable Vicki Ellis, conocida en todo el estado de Oklahoma como la mejor entrenadora en torneos de belleza: si alguien quiere llevarse la corona en este tipo de competencias, tiene que estar bajo su tutela. Pero sus métodos son tan duros como crueles, desde restringir la comida que ingieren, obligarlas a realizar ejercicios físicos en tacos o aprender a seducir.

"Luego de escuchar las ideas de Alethea y leer los libros me di cuenta que el desafío que tenía por delante era crear un personaje que uno amará odiar pero que terminará odiando amar, ¿se entiende? Tiene ideas tan terribles y conductas tan feas... pero creo que uno termina entendiéndola y queriendo saber más de ella, aunque no coincida jamás con lo que representa", aseguró.

Dentro de las estrategias que Ellis despliega en la ficción para hacer ganar a sus protegidas -quienes, según la trama oficial publicada por Facebook, "descubren que los concursos de belleza son un pasaje para dejar sus realidades en las pequeñas ciudades del interior de los Estados Unidos"- está observar la dieta que siguen y proponer planes alimentarios no saludables. Esto generó que el tema se discutiera entre la audiencia y la misma plataforma comenzó a ofrecer las herramientas para dar ese debate.

Los concursos de belleza en los Estados Unidos son el escenario para discutir acerca de las exigencias actuales de la sociedad frente a las mujeres

"Si esto fuera una película o una serie tradicional, plantearíamos algunos de estos problemas sin más, dejando la conversación que genere fuera de ese marco. Gracias a Facebook Watch, en cambio, podemos ser parte de lo que generamos, viendo cómo las personas comparten sus propias experiencias en el grupo oficial, sus ideas, las formas en que lograron encontrar la salida o conectándolos con personas u organizaciones que les puedan ayudar. No es que la serie sea sobre estos problemas, pero cuando hablás de mujeres y de mujeres jóvenes ¿cómo evitar no mencionar estos temas? Es por eso que no le tememos a esas conversaciones y nos gusta ser parte de las mismas", puntualizó Zeta-Jones.

Para la actriz de Chicago y La mascara del Zorro, esto sólo es posible gracias a las posibilidades que ofrece esta nueva manera de hacer TV: "Me siento muy afortunada de ser de las primeras en trabajar con Facebook para el streaming. Siento que es un terreno fértil, lleno de posibilidades y poder ser parte de esto es increíble por cómo vamos a ir creciendo y sumando".

"Creo que ahí reside la gran diferencia entre Facebook Watch y la televisión tradicional: tenemos una comunidad que puede compartir las ideas y temas que tocamos de manera inmediata, con respuestas en tiempo real de nuestra audiencia y que le dan una vitalidad increíble a la serie, como nunca antes vi", completó.

Queen América puede verse de manera gratuita en Facebook Watch, con nuevos episodios cada domingo, a las 23.