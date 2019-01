Lo que la tele nos dejó en 2018: buena ficción, Mirko y algunas polémicas

En tiempos de streaming, la televisión abierta apostó con todo a fidelizar su audiencia; unos lo lograron y otros se quedaron en el camino

No fue un año fácil para la pantalla chica: las grandes figuras se hicieron desear, las ficciones fueron pocas y su suerte, despareja. Durante 2018, la televisión se convirtió en una especie de repetidora de las tendencias que nacieron en las redes sociales y terminaron haciéndose eco de ciertos cambios que gran parte de la sociedad espera que se concreten. Sin embargo, claro, los escándalos no faltaron y ocuparon gran parte de la grilla de los canales más importantes.

Tarde y con apuro

Si bien el regreso de ShowMatch estaba anunciado para la primera quincena de abril, los inconvenientes que conlleva montar una nueva productora y las negociaciones tanto con Ideas del Sur como con Eltrece hicieron que Marcelo Tinelli y su programa insignia desembarcaran en la pantalla chica recién en septiembre.

El " Bailando por un sueño " siguió siendo el principal atractivo del ciclo. Y aunque durante el verano el conductor había anunciado que este año se le daría un rasgo más federal, con programas en vivo desde algunas ciudades del interior, eso nunca ocurrió.

Para cuando el programa debutó, ya había dos tendencias difíciles de revertir: el éxito de 100 días para enamorarse, desde la pantalla de Telefe, y la poca repercusión de Mi hermano es un clon, la telecomedia de Eltrece que precedía al programa de Tinelli en la grilla. Por eso, a diferencia de otros años, el rating de ShowMatch fue variando de acuerdo a la propuesta del día. Con solo tres meses al aire, el certamen fue tan vertiginoso que hubo rondas en las que quedaron eliminadas dos parejas.

La enemiga favorita

Los escándalos en el certamen de baile, esta vez, estuvieron casi monopolizados por Laurita Fernández , que esta temporada se probó como jurado. Y no fue casual. La producción convocó a Flor Marcasoli y Becky Vázquez, dos bailarinas con las que la actual novia de Nicolás Cabré había ya tenido cruces mediáticos y privados. Pero nadie contaba con que otras de las concursantes encontraran en la protagonista de Sugar a la enemiga ideal. Cinthia Fernández y Esmeralda Mitre primero, y Soledad Fandiño y Micaela Viciconte después, mantuvieron algunos de los ida y vuelta más comentados con la conductora de Combate.

Maldita foto

La foto de la polémica

Pero, sin dudas, el cruce más comentado fue el que la bailarina mantuvo con Flor Vigna , protagonista de Mi hermano es un clon. La actriz subió a su cuenta de Instagram una imagen promocional del programa, en la que podía verse a su personaje y al de Cabré en la cama, acaramelados. Laurita estalló. Primero le pidió que bajara la foto y después se paseó por todos los móviles para dejar en claro que la bicampeona del "Bailando" lo había hecho para provocarla y que no era la primera vez que lo hacía. Gimena Accardi , la otra protagonista, y el elenco de comedia rápidamente se puso del lado de Vigna y si bien el programa siguió al aire, tal vez por la poca química entre las dos actrices y Cabré, nunca pudo atrapar a los televidentes.

De eso sí se habla

Laura y Antonia, dos amigas que afrontan sus crisis juntas Crédito: gentileza Telefe

Si a Mi hermano es un clon el público no la acompañó, hubo otra comedia que se convirtió en el éxito indiscutido del año. Con el eje puesto en la amistad de dos mujeres de cuarenta, interpretadas por Nancy Dupláa y Carla Peterson , 100 días para enamorarse fue una bocanada de aire fresco que no evitó abordar los temas más polémicos que del otro lado de la pantalla preocupaban y ocupaban a muchos televidentes.

La identidad de género, la diversidad sexual y las posibles consecuencias de los abortos clandestinos dejaron de ser temas tocados de oído y formaron parte de las tramas centrales de la tira. La química entre las protagonistas, sus galanes ( Juan Minujín y Luciano Castro ) y la magistral actuación de Maite Lanata como Juani en transición a convertirse en Juan hicieron que el público se fidelice tanto con la historia que ni el desembarco de ShowMatch hizo peligrar su liderazgo.

Derribando mitos

Otra ficción de Underground llegó para derribar dos mitos: que nunca segundas partes fueron buenas y que la pantalla de la Televisión Pública no puede ofrecer programas capaces de combinar popularidad y calidad. La precuela de El Marginal no solo logró picos de rating inauditos para el canal , sino que consiguió igualar el fenómeno de la primera temporada. Con la incorporación de Esteban Lamothe como "El doc", la historia del grupo de presidiarios liderados por El Sapo ( Roly Serrano ), Diosito ( Nicolás Furtado ) y su hermano Mario Borges (Claudio Rissi) alcanzó momentos de profundidad dramática que fueron agradecidos el público. Y tanta fidelidad, en tiempos de streaming, no es poca cosa.

Regreso con gloria

El de El Marginal no fue el único regreso con gloria. La Voz Argentina volvió a la pantalla de Telefe seis años después y, otra vez, se convirtió en un éxito. Con la incorporación de Ricardo Montaner y Tini Stoessel como jurados -sumándose a los históricos Soledad Pastorutti y Axel - el programa de talentos fue uno de los más vistos del año y de los más comentados en las redes sociales. Esta vez, el ciclo se emitió primero de lunes a jueves y luego también los viernes. Por eso, como se respetaron las instancias del formato original, terminó durando tan poco que dejó a muchos fanáticos con ganas de más.

Nace una estrella

La Voz no fue el único éxito de Marley . Durante el primer semestre del año, el conductor volvió a ponerse al frente de Por el mundo, el clásico programa en el que comparte su estadía en alguna ciudad del globo junto a una famosa. Sin embargo, esta vez el protagonista excluyente no fue ni el conductor ni la celebridad invitada: gracias al ciclo, Mirko, el pequeño hijo de Marley, se transformó en una estrella (con dos millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram).

La idea de incluir al pequeño que por ese entonces tenía un año y pocos meses no fue recibida por todo el mundo por igual. Mientras el público celebró su presencia, un "despechado" Jorge Lanata utilizó la pantalla de Eltrece para mostrar su disconformidad y burlarse de padre e hijo. Es que el ciclo de Marley era la principal competencia de Periodismo Para Todos (PTT) y, claramente, con la incorporación de Mirko, se volvió imbatible en materia de rating.

Susana por tres

Si Marcelo Tinelli pospuso su regreso a la pantalla varios meses, la otra gran estrella de la tele, Susana Giménez , tuvo que conformarse con realizar un puñado de especiales junto a famosos. El primero, llevó a la diva a Fuerte Apache para entrevistar a Carlos Tevez y conocer el mundo de su infancia. Después, vendría su visita a México para encontrarse con su amiga Verónica Castro y un viaje a Medellín para conocer a Maluma en la intimidad de su hogar.

Si bien la estructura de los tres programas fue similar, el resultado fue dispar: el primero fue quizá el más logrado, con una entrevista más profunda y el plus de ver a Susana caminando por el barrio, conversando con los vecinos y conmoviéndose con la historia del futbolista. El encuentro con Castro dejó momentos hilarantes, al tiempo que el último especial tuvo sabor a poco.

Voy y vengo

Pampita Ardohain no volvió a su programa ni siquiera a despedirse Crédito: Instagram

El pase de Pampita Ardohain a Telefe fue uno de los más comentados del año. Después de dos años de formar parte del jurado del "Bailando por un sueño", la modelo y conductora apostó por llevar su programa Pampita Online del cable a la televisión abierta. Sus amigas, Ángeles Balbiani y Barbie Simons , siguieron sus pasos. Al staff se sumaron la chica del momento, Sol Pérez , Federico Bal y Luis Piñeiro.

El rating no fue el esperado y mientras desde la producción buscaban encontrar el rumbo, Bal fue el primero en abandonar el barco. Pero, claro, no fue el único. Al regresar de Rusia, donde había ido a encontrarse con su entonces novio, Pico Mónaco, la conductora se encontró con el asedio de una notera de Los ángeles de la mañana y estalló. Su estallido la llevó directamente a la productora a presentar su renuncia.

El programa siguió al aire un tiempo más, sin que nadie pudiera precisar si Ardohain volvería en algún momento. Primero tomaron la posta Pérez y Piñeiro y luego se decidió incorporar a Claudia Fontán . Pero lo inevitable ocurrió y Pampita ni siquiera volvió para darle un cierre al ciclo que llevaba su nombre.

Después de meses de silencio, la modelo reapareció en ShowMatch, volviendo a ocupar su rol de jurado, en reemplazo de Florencia Peña . Ese regreso -y las repercusiones de sus devoluciones en las redes sociales y en los programas de chimentos- la habrían posicionado para volver a ocupar ese lugar en el "Súper Bailando" del año que viene, con el que Tinelli brindará homenaje a los 30 años de ShowMatch.

De la tijera a la deconstrucción

La conferencia de prensa convocada por el colectivo de Actrices Argentinas para dar a conocer públicamente la denuncia penal que Thelma Fardin realizó contra Juan Darthés por violación ocupó gran parte de los noticieros de los canales de aire y fue transmitida en vivo por las señales de noticias. Sin embargo, la trascendencia mayor vendría los días siguientes, al convertirse el llamado #MeToo argentino en un tema casi excluyente en todos los programas.

ShowMatch no se mantuvo ajeno al fenómeno. Al día siguiente de que la actriz contara lo que le ocurrió durante aquella gira de Patito Feo en Nicaragua, cuando tenía 16 años, una de las concursantes del "Bailando por un sueño" sorprendió a todos con una revelación en vivo. Luego de bailar, María del Cerro rompió en llanto y afirmó que, a sus once años, dos hombres abusaron de ella. Si bien ni la producción ni el conductor estuvieron a la altura de las circunstancias y el programa siguió como si nada (el compañero de Del Cerro, Facundo Mazzei terminó desmayándose en plena coreografía), todas las mujeres presentes en el estudio se fundieron junto a Mery en un abrazo. Un símbolo en tiempos en que la palabra "sororidad" está en boca de todos.

La cruzada que busca la equidad de género, y del que las actrices se convirtieron en una de las voces cantantes, también encontró eco nada menos que en Tinelli. El conductor que en otros tiempos "jugaba" a cortarles las polleras a las mujeres que participaban del "Bailando" cerró el último programa del ciclo con un discurso inesperado en el que no sólo aplaudía la valentía del colectivo de Actrices Argentinas (al que su mujer, Guillermina Valdes apoya fervientemente) sino que pronunció una frase histórica: " Hay cosas que hicimos acá que ya no volveríamos a hacer".