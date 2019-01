El salto al vacío de Charly García que se convirtió en "Me tiré por vos"

A lo largo de este año te contamos varias historias de canciones memorables, clásicas, pero también de otras bizarras o de esos hits que golpearon fuerte en su momento y después desaparecieron. Desde himnos de amor a gritos de guerra, desde viajes hipnóticos a mensajes cifrados de alarmas. Si bien muchos dicen que las letras y las voces funcionan como otro instrumento y no le prestan especial atención, hay muchos temas que hablan por sí solos y cuentan algo en cada una de sus estrofas: desde una sensación a un sentimiento. Las interpretaciones pueden ser muchas y opuestas, todo va a depender de la subjetividad de quién los escuche, pero lo cierto es que hay temas que los mismos artistas se han detenido a explicar y hay otros que, con un poco de investigación, se explican solos.

Acá un repaso por las canciones que nuestros periodistas pusieron en valor a partir de sus letras.

Las tragedias personales

Hubo un hecho que causó en un artista un gran dolor: el asesinato de su abuela y de su tía abuela. Corría el año 1986 y Fito Páez se encontraba en Brasil de gira cuando se enteró del triple crimen -también asesinaron a la empleada doméstica de sus abuelas-. Fue en ese contexto en que el rosarino vomitó no solo una canción sino un disco entero al que llamó Ciudad de pobres corazones. "En esta puta ciudad, todo se incendia y se va. Matan a pobres corazones", denunciaba el rosarino en Obras, el 12 de diciembre de ese mismo años. "Había pasado semanas tomando dos botellas de whisky por día", contaba el cantante años atrás en una nota con Jorge Guinzburg donde hablaba del proceso creativo del tema. Para Fito , la música fue su catarsis personal, fue la forma de sacarse la ira y empezar a transitar el duelo. Lo que resultó de todo aquello es uno de sus discos más viscerales, con esa canción que cada vez que toca en vivo hace temblar y pone a cantar a todos los espectadores.

Las musas

Fue Luis Alberto Spinetta el primero en cuestionarse la letra de uno de sus himnos: "Muchacha ojos de papel" El Flaco escribió ese tema inspirado en su primer gran amor. "La de la canción era Cristina Bustamante, mi primer gran amor. Ella vivía en el mismo edificio de Emilio (Del Guercio) y por eso lo conocía de vista. A veces se juntaban los fines de semana a charlar en la puerta, pero sin pasar a ser más que conocidos. Pero una vez nos quedamos solos en la casa de Emilio, porque sus padres habían viajado, y entonces invitamos a las chicas a tomar algo, a bailar, una especie de asalto. Y ahí, por primera vez, me sentí enamorado. En realidad ya me había enamorado varias veces pero siempre habían sido amores imposibles de realizar por diferencia de edad, no sé, me enamoraba de las maestras, de las pibas más grandes y después no pasaba nada, obviamente. Yo era un inepto absoluto en ese momento. Y bueno, todos esos pequeños amores desembocaron en un gran amor que fue el de esta muchacha ojos de papel, que fue un amor correspondido. Porque también ella me quiso mucho. Fue mi primer amor, mi primer gran amor, inolvidable amor. Y me inspiró una canción", le dijo el músico al periodista Víctor Pintos en 1984, en los estudios radiales de FMR.

Años después, un Spinetta deconstruido analizaría la letra y la tildaría de "machista". "El personaje relator: Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Desencadenar el reposo en Muchacha parece asomar como una finalidad, con el detalle de que ella debe acceder a una sutil sumisión que está representada por una localización entre las manos. Esto significa: a disposición de contención y palpación. Con el objeto de subyugar una porción aún más tangible que lo se vería teniendo ojos de papel...", explicaba Luis Alberto en un texto que escribió en 1987 al que llamó "Muchacha ojos de papel: desintegración abstracta de la defoliación".

Las guerras

En 1982, la banda irlandesa U2 todavía no gozaba de gran popularidad, la guerra contra el IRA seguía haciendo sangrar la grieta dentro de Irlanda. Aún las secuelas del asesinato de los 14 irlandeses desarmados que pedían que se respeten los derechos civiles -quienes murieron ametrallados por militares ingleses- se hacían sentir. Así, inspirado en ese hecho, Bono compuso una de sus grandes canciones "Sunday Bloody Sunday". En más de una oportunidad, Bono explicaría: "Queríamos contraponer el domingo de Pascuas con el Bloody Sunday, que fue una masacre. Una masacre en contraposición con la resurrección de Pascua".

Otro tema que fue tomado como himno de guerra fue "Helter Skelter", de los Beatles . Si bien no existe una historia concreta sobre qué quiso expresar Paul McCartney con la letra. Lo que sí se supo es que Charles Manson la tomó como himno a la hora de llevar adelante sus crímenes. Manson aseguró que ese tema había sido una suerte de "grito de guerra" para iniciar la masacre por la que se hizo mundialmente famoso, en agosto de 1969. Según su lectura, todo el Album Blanco contenía mensajes sobre una guerra racial que estaba a punto de comenzar.

Las hazañas y experiencias personales

En marzo de 2000, Charly García estaba en Mendoza en plena gira. Había tenido algún que otro encontronazo policial y, súbitamente, decidió probar la ley de gravedad: se tiró de su habitación de hotel que estaba en el noveno piso y cayó a la pileta. No se hizo ni un rasguño pero la experiencia le dio material suficiente para componer "Me tiré por vos". García dice que no lo pensó mucho, pero que vio la pileta cristalina justo debajo de su ventana y se le ocurrió la solución a ese laberinto mental en el que se había atascado desde el encontronazo cara a cara con el policía de la mala mirada. Sin comentárselo a sus asistentes, lanzó primero un muñeco de plástico para ver la dirección del viento y, un minuto después... se tiró", cuenta Sebastián Ramos en la nota sobre el suceso.

Amy Winehouse murió a los 27 años en julio de 2011. A tan corta edad se había consagrado como una de las artistas más interesantes de esos tiempos, con su voz blusera y su irreverencia tenía al mundo a sus pies pero todo eso fue demasiado para ella. La británica había adelantado un poco cómo se sentía en uno de sus temas más conocidos: "Rehab", donde cantaba "Prefiero estar en casa con Ray / No tengo setenta días / Porque no hay nada, nada que me puedas enseñar / que yo no aprenda con el señor Hathaway". "Amy había estado internada en un hospital unos días -recuerda Mark Ronson, productor y cercano a Winehouse-. Era la época en la que estábamos por empezar a grabar Back to Black. Salimos a caminar por Nueva York para comprar un regalo para su novio y ella me contó que era mucha la gente que le sugería recurrir a una clínica de rehabilitación. Y su respuesta era siempre 'no, no, no'. Simplemente le propuse que escriba eso, tal cual me lo había contado. Ahí había una gran canción".

Shakira y los 20 años de su disco consagratorio. Si hay alguien que ha cantado sobre sus experiencias personales: esa es Shakira. La colombiana editó Dónde están los ladrones en 1998 y en ese disco se encuentran además de grandes baladas, canciones que hoy siguen escuchándose. Emilio Estefan fue el encargado de acercarle nuevas influencias a la artista, como las trompetas de mariachis en "Ciega, Sordomuda" o el grunge en "Inevitable"."«Ciega, sordomuda» es mi personalidad llevada a otras coordenadas geográficas. En este caso, Tijuana. Es la combinación de trompetas mexicanas con un loop completamente dance y el tremor de una guitarra eléctrica. Y todo con una letra pasada de drama", describía la cantante y compositora por ese entonces.

Las historias fantásticas

Y si hablamos sobre experiencias paranormales surge "Amanece en la ruta", el tema de Suéter. Lejos de lo que muchos piensan, la canción no es un tema de amor sino de muerte, no habla de la dictadura y no está inspirado en el fallecimiento de un familiar del compositor, aunque sí tiene una dedicatoria que así lo sugiere. "Amanece en la ruta" habla de la experiencia de la muerte; sus versos están influidos por el testimonio de gente que estuvo clínicamente muerta. "Tres décadas y media después de haber escrito la canción, Miguel Zavaleta sigue sorprendido por la repercusión que tuvo. Pero encuentra una explicación para el hecho de que haya perdurado: si bien también escribió historias de amor o de problemas internos, viene de una generación que escribía historias fantásticas, algo que ya se ha perdido. "Es una historia muy literal. Es alguien que ve su propia muerte y cuando se da cuenta ya está camino a otra dimensión. Obviamente, no lo viví. Está basada en el sentido de entrar a lo desconocido y lo misterioso", explicaba el autor.