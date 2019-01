Cómo aprovechar la tecnología para ayudar a las personas que viven solas

Para los que viven en los centros urbanos con poco espacio en un departamento monoambiente, el uso de la tecnología puede facilitar las tareas cotidianas como la compra de comida, la limpieza de ropa y los arreglos hogareños Crédito: Gentileza Magalí Saberian / Revista Living

Franco Rivero SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de diciembre de 2018 • 00:30

Irse a vivir solo es, sin dudas, uno de los pasos más importantes hacia la independencia. Sin embargo, puede ser un gran desafío para quienes hasta el momento contaban con ayuda extra a la hora de encarar ciertas tareas domesticas. Y es que el arte de cocinar, lavar y planchar la ropa y ocuparse la limpieza de los diferentes espacios de la casa puede volverse algo complicado.

Delegar estas acciones a ciertas soluciones tecnologías estas tareas rutinarias puede ser una posible solución.

Traslados

Disponible en la Argentina desde hace dos años, Uber acaba de lanzar la opción UberPool, que permite compartir el costo de un viaje entre varios pasajeros

Más allá de la comodidad de poseer un auto, desde el punto de vista económico quizás no se la mejor solución para transportar a un solo pasajero. Dicho esto y en aquellos días que deseamos evitar el transporte público, se pueden optar por algunas soluciones de software para que un vehículo venga por nosotros.

En un ida y vuelta legal que ya lleva varios meses, Uber es uno de los servicios de transporte más elegidos en el mundo. Su app se encuentra disponible para iOS y Android y funciona de forma geolocalizada ofreciendo al cliente el auto que esté más cerca de su posición.

Los usuarios de smartphones Android de gama baja que quieran utilizar este servicio, pueden descargar la app Uber Lite que, aunque se encuentra disponible en fase beta, ofrece una interfaz más despojada pero que requiere menos recursos de hardware para funcionar.

Otro servicio de transporte disponible en Argentina es Cabify que cuenta con habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que en octubre último, anunciaba que había completado su viaje numero 1500.

El servicio de Cabify cuenta con tarifa fija por kilometro, la posibilidad de realizar reservas con anterioridad y un seguro de responsabilidad civil para los pasajeros.

También los taxis de Ciudad de Buenos Aires pueden ser reservados mediante la aplicación BA Taxi, que propone conectar pasajeros con taxistas de forma completamente legal. Desde la app se puede estimar el costo del viaje según la dirección de destino, la duración del mismo y observar en detalle los datos del conductor que nos llevará.

La idea de compartir un viaje con otros pasajeros que se dirigen hacia un destino cercano al nuestro, es una buena forma de economizar. Uber Pool es una función de Uber que está disponible desde el 19 de diciembre último.

Según la empresa, para utilizar Uber Pool solo habrá que pedir el viaje desde la aplicación y esperar aproximadamente 2 minutos hasta que el servicio encuentre otros usuarios con una ruta similar a la nuestra. Luego, solo resta caminar hasta el punto de encuentro y luego caminar algunas cuadras para completar el viaje hacia nuestro destino final.

Lavar la ropa

Mr. Jeff es un servicio que permite aprovechar al máximo los servicios de lavandería de barrio mediante el uso de una app

Tener un lavarropas implica realizar una inversión importante de dinero. Además, si se evalúa su poco uso diario para una persona y el espacio que ocupa, prescindir de él para buscar otras soluciones puede ser una interesante estrategia.

Patricio Médici vive en el barrio de Palermo y hace 2 meses conoció la aplicación Mr Jeff ( disponible para iOS y Android), una solución de software que cuenta con 30 puntos de lavado en la ciudad.

"Generalmente llevaba mi ropa a una lavandería cerca de mi casa, pero muchas veces se demoraban más de 4 días en entregar la ropa y me era incómodo tener que llevarla y pasarla a buscar en horario laboral. Sino lavaba en el lavadero común de mi edificio pero muchas veces era complicado conseguir lugar; tenía que hacerme cargo yo del jabón y pasaba horas esperando en mi casa a que se lavara la ropa", dijo Médici a LA NACION. "Contraté un plan mensual que me lava 4 bolsas de ropa por mes por 880 pesos. Es muy cómodo dado que los Jeff pasan a buscar mi ropa sucia y la traen limpia y planchada, cada mes planifico el horario de entrega y me olvido de la tarea de lavar la ropa. Además me es más económico y me es mucho mas cómodo", contó el usuario de la aplicación.

Pedir comida

Uber también cuenta con el servicio de delivery de comidas Uber Eats, pero solo funciona el Mendoza, por el momento

Las cocinas suelen ser los espacios más pequeños en departamentos de espacios reducidos. Es por eso que si bien la propuesta está bien para comida rápida, cuando se quiere optar por algo más elaborado, las aplicaciones para realizar pedidos suelen convertirse en las aliadas.

La app de Pedidos Ya (disponible para Windows, Android y iOS) fue descargada por más de 11 millones de usuarios en la región. En Argentina, cuenta con más de 8.000 comercios adheridos, de los cuales un 40% utiliza el sistema de logística de la empresa.

Lo interesante es que, además de la función de pedir comida, se añadieron nuevas funciones durante 2018 como la posibilidad de pedir bebidas y también artículos de supermercado, farmacia y petshop.

Mientras que, como decíamos antes, en la Ciudad de Buenos Aires aun transita por vaivenes judiciales, Uber encontró en la ciudad de Mendoza un lugar para trasladar sus operaciones de forma legal. Además de ofrecer su tradicional servicio de transporte de pasajeros, también se encuentra disponible Uber Eats (para iOS y Android), una aplicación de delivery de comida que cuenta con más de 60 restaurants adheridos en dicha ciudad.

Según palabras de Marcelo Fagalde, gerente general de Uber Eats, "el servicio de envío de comida tiene un tiempo de entrega de tan solo 30 minutos a la vez que no requiere un monto mínimo par realizar un pedido, los cuales pueden ser completamente personalizados según la preferencia del comensal".

Un asistente en casa

Los robots de limpieza cada vez son más cotidianos de la mano de diversos modelos de la firma iRobot

Contratar a alguien que nos lleve la agenda o que nos apunte la lista de compras puede parecer algo exagerado, pero hoy podemos delegar dicha tarea a algunos asistentes que, además, permiten interactuar con diferentes dispositivos "inteligentes" del hogar.

Desde hace poco más de un año Google Assistant se encuentra disponible en español y puede utilizarse en la mayoría de los teléfonos de gama media y alta.

Si queremos una experiencia más completa, se puede adquirir un parlante Google Home en su versión Mini o Max, según el espacio del hogar en donde se desee ubicar.

Entre sus funciones, el asistente de Google puede agendar eventos, apuntar en nuestra lista de compras, realizar búsqueda de recetas, informar el estado del tránsito y el clima, reproducir música, entre otras posibilidades. Además, desde fines de noviembre el servicio de Google también sirve para estar informado con todas las noticias de LA NACION.

Limpieza y reparaciones en nuestro hogar

El celular también es un aliado al momento de contratar un electricista o un gasista

Las aplicaciones para celulares también dan soluciones a la hora de reparar o realizar instalaciones en el hogar. Agustín Bienaimé es licenciado de Recursos Humanos y conoció IguanaFix (disponible para iOS y Android), una app que permite encontrar especialistas que realizan reparaciones y mantenimientos en hogares, luego de lidiar con un lavatorio que se había averiado. "Nunca había utilizado la aplicación, necesité un especialista para la colocación del sifón debajo del lavatorio de mesada que se había despegado, y perdía agua. La app me pareció sencilla de utilizar y me quedé muy conforme con el servicio", cuenta Bienaimé en diálogo con LA NACION.

Su utilización es muy simple; una vez instalada, solo habrá que seleccionar el país, loguearnos (podemos utilizar la cuenta de Facebook) y luego elegir el servicio que deseamos contratar entre los que se encuentran pintura, climatización, plomería, electricidad, gas, remodelaciones y hasta colocación de paneles solares.

Si hace tan solo algunos años alguien nos hubiese dicho que podíamos convivir con un robot en nuestro hogar, seguramente hubiésemos desconfiado de tal afirmación.

Sucede que los robots actuales no son como las películas de Hollywood nos lo mostraron durante décadas, sino que los mismos se encuentran adaptados a las tareas específicas que van a realizar. Una de ellas es la limpieza de los pisos de nuestro hogar, tarea reiterativa y aburrida si las hay.

Teniendo un pequeño departamento o una casa con una o dos habitaciones, podremos utilizar un robot de limpieza como el Roomba 980 de la empresa iRobot que recorrerá de forma inteligente nuestro hogar aspirando la suciedad de los pisos. El Roomba 980 mejorará los tiempos y el proceso de limpieza conforme pasen los días, "aprendiendo" donde se encuentran los objetos inamovibles e identificándolos como tal. Además puede ser controlado a distancia y programar rutinas de limpieza mediante una simple app para smartphones.

Si queremos una limpieza completa, podemos recurrir al robot Braava Jet, un trapeador "inteligente" que cuenta con un aspersor de agua que permite humedecer la superficie antes de limpiar sobre ella.