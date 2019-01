Series 2018: Biopics, el contagioso apetito por conocer la vida de las estrellas

Luis Miguel, la serie, el gran suceso de la temporada Crédito: NETFLIX

En la era de la llamada "Peak TV", en la que cada año se supera el récord histórico de producción de nuevos programas, hay más thrillers, más ciencia ficción, más comedias románticas, en suma, más de todo. Pero aún dentro de esta inflamación general de la televisión , este año se disparó, en especial entre nosotros, el interés por las biografías.

La razón es evidente y se aplica a todo emprendimiento comercial: cuando una idea triunfa, inmediatamente resulta clonada hasta que la oferta se satura. Es el mismo mecanismo que nos llevó de tener poco más de cien nuevas series por año a finales de los 90 a más de quinientas en la actualidad o a que, hasta hace poco, coexistieran en la pantalla una decena de títulos dedicados a zombis.

La idea que triunfó este año fue contar en una serie la vida de Luis Miguel . Aunque Netflix no libera cifras de audiencia (no tiene nada que ganar con ello dado que no vive de anunciantes) y presenta todo como un éxito, lo cierto es que esa serie fue inescapable y (sumada a la muy buena recepción que tuvo Sandro de América en Telefe) es la responsable de que, solo en nuestro país ya se estén produciendo ciclos sobre Carlos Tévez, Susana Giménez, Carlos Monzón, Diego Maradona, Gilda... ¡hasta la exmujer del remisero de los cuadernos declaró que quiere que su vida se cuente en una serie con la condición de que la encarne Araceli González!

Más allá de que las industrias del cine y la TV estén montadas sobre la estrategia básica de duplicar lo que funciona, el interés por las biografías parece estar alimentado por algo más: no solo nos cuentan historias que en parte ya conocemos (en consecuencia requieren menos esfuerzo de nuestra parte), no solo apelan a nuestra fascinación con la fama y nos prometen una mirada indiscreta sobre los secretos de un ídolo, no solo se nos presentan como más relevantes que otros géneros ya que nos hablan de sucesos "reales", sino que además organizan el sinsentido de una vida en un arco narrativo en el que todo sucede por una razón: así, en la explicación de las vidas exitosas de otros se derrama algo de esperanza y sentido sobre la nuestra.

Tantas series para ver, tan poco tiempo para verlas

Sólo en los Estados Unidos se produjeron 520 ficciones Crédito: SHUTESRTOCK

En 2018, la sensación persistente de estar siempre perdiéndose algo en el amplio y ancho universo de las series dejó definitivamente de ser una sensación para convertirse en indiscutible realidad. Con 520 ficciones producidas solo en los Estados Unidos, las posibilidades de ver esa obra maestra de la que hablan todos son altísimas. Pero claro, este año también se trató de poner en cuestión de una vez y para siempre la misma idea de la existencia de una única televisión para todos los gustos. Más allá de sus orígenes y su tradición como medio masivo por excelencia, lo cierto es que la TV, especialmente cuando se trata de las series es de todo menos una experiencia uniforme para el público. Con el crecimiento de los sistemas de streaming y la adaptación del medio al consumo on demand, lo particular le ganó espacio a lo general. Con las herramientas para multiplicar los modos de difusión y consumo, los contenidos también se hicieron cada vez más específicos, diversos y a medida. Por supuesto que siguen y seguirán existiendo las ficciones que ambicionan a atrapar espectadores por volumen pero no son precisamente esas las que se discuten hasta el cansancio por las redes. Esos catalizadores de la angustia de ciertos espectadores que todavía funcionan con el viejo parámetro de querer verlo todo. Si algo nos enseñó el año que termina es que, primero, eso es imposible, y, segundo, innecesario. Porque no se trata de intentar la hazaña de ver la mayor cantidad de series posible sino de encontrar aquellas que resulten imprescindibles para uno. La enorme ventaja de una producción de las proporciones que tuvo la cosecha 2018 es que seguro hubo más de una para cada espectador.

Maite Lanata, el talentoso rostro de un éxito inclusivo

Maite Lanata en la piel de Juan, el adolescente trans que encarnó en 100 días para enamorarse Crédito: TELEFE

A pocos días de las denuncias del colectivo Actrices Argentinas y de la instalación de la consigna #MiraComoNosPonemos, es imposible considerar 2018 como otra cosa que el año en el que la industria del espectáculo y la comunidad artística mostraron evidentes signos de transformación, acompañando -y en algunos casos impulsando- las temáticas de género dentro y fuera de la pantalla.

Tal es el caso de 100 días para enamorarse, la ficción de Underground emitida por Telefe que fue la más vista del año que termina, que abordó la temática de la identidad de género de manera adulta, apostando a la inclusión y a la diversidad, logrando una importante repercusión social y demostrando que la ficción argentina podía asumir con inteligencia los desafíos de estos tiempos.

Aunque los protagonistas de la serie fueran las parejas encarnadas por Carla Peterson y Juan Minujín, y Nancy Dupláa y Luciano Castro, fue Juan, el adolescente trans que encarnó Maite Lanata, el que capturó la conversación de todos.

La complejidad de cada una de sus experiencias y la sentida vivencia de amores y temores fueron claves para mantener la empatía que despertó en la audiencia y para confirmar la temprana madurez de Lanata como actriz.

Las 10 mejores del año, según nuestros críticos

Natalia Trzenko

1 The Americans , Fox Premium Series

, Fox Premium Series 2 Homecoming , Amazon Prime Video

, Amazon Prime Video 3 Succession , HBO

, HBO 4 The Good Place , Netflix

, Netflix 5 The Zen Diaries of Gary Shandling , HBO

, HBO 6 Bojack Horseman, Netflix

7 The Deuce, HBO

HBO 8 Barry , HBO

, HBO 9 Queer Eye , Netflix

, Netflix 10 G uardaespaldas, Netflix

Wild Wild Country 02:34

Marcelo Stiletano

1 Wild Wild Country , Netflix

, Netflix 2 Succession , HBO

, HBO 3 Atlanta , FX

, FX 4 Silicon Valley , HBO

, HBO 5 El método Kominsky , Netflix

, Netflix 6 The Terror , AMC

, AMC 7 Guardaespaldas , Netflix

, Netflix 8 The Good Place , Netflix

, Netflix 9 Narcos: México , Netflix

, Netflix 10 El lobista, Eltrece

The Marvelous Mrs. Maisel 02:04

Paula Vázquez Prieto

1 The Marvelous Mrs. Maisel , Amazon Prime Video

, Amazon Prime Video 2 Sharp Objects , HBO

, HBO 3 Succession , HBO

, HBO 4 La maldición de Hill House , Netflix

, Netflix 5 My Brillant Friend , HBO

, HBO 6 Homecoming , Amazon Prime Video

, Amazon Prime Video 7 Sorry For Your Loss , Facebook Watch

, Facebook Watch 8 Howards End , Amazon Prime Video

, Amazon Prime Video 9 Wild Wild Country , Netflix

, Netflix 10 Guardaespaldas, Netflix

Milagros Amondaray

1 Better Call Saul , Netflix

, Netflix 2 Wild Wild Country , Netflix

, Netflix 3 GLOW , Netflix

, Netflix 4 The Americans , Fox Premium Series

, Fox Premium Series 5 The Good Place , Netflix

, Netflix 6 This Is Us , Fox Play

, Fox Play 7 La maldición de Hill House , Netflix

, Netflix 8 Sharp Objects , HBO

, HBO 9 Luis Miguel: la serie , Netflix

, Netflix 10 Maniac, Netflix

Better Call Saul 01:47

Hernán Ferreirós

1 Succession , HBO

, HBO 2 La maldición de Hill House , Netflix

, Netflix 3 Homecoming , Amazon Prime Video

, Amazon Prime Video 4 The Terror , AMC

, AMC 5 The End of the F***ing World , Netflix

, Netflix 6 Barry , HBO

, HBO 7 Counterpart , TNT Series

, TNT Series 8 Happy , Netflix

, Netflix 9 Maniac , Netflix

, Netflix 10 Planeta azul II, Discovery

Homecoming 00:47

Dolores Graña

1 Homecoming , Amazon Prime Video

, Amazon Prime Video 2 The Americans , Fox Premium Series

, Fox Premium Series 3 Succession , HBO

, HBO 4 Wynonna Earp , Netflix

, Netflix 5 GLOW , Netflix

, Netflix 6 Howards End , Amazon Prime Video

, Amazon Prime Video 7 Sharp Objects , HBO

, HBO 8 Guardaespaldas , Netflix

, Netflix 9 The Marvelous Mrs. Maisel , Amazon Prime Video

, Amazon Prime Video 10 Sisters, Netflix