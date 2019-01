Sunset Boulevard, una sociedad entre Lino Patalano y Gustavo Yankelevich, fue la producción más costosa, con solo tres meses en cartel Fuente: Archivo

Las comedias y las propuestas de humor lideraron la taquilla, y hubo calidad artística de la mano de Imanol Arias y Gael García Bernal

Alejandro Cruz SEGUIR Pablo Gorlero SEGUIR Leni González SEGUIR 28 de diciembre de 2018

En lo que se refiere al circuito teatral comercial, ni en tiempos de crisis los productores teatrales bajan los brazos. En algunos casos se reinventan con formatos más pequeños u obras con menos intérpretes, aunque otros no se amedrentan y siguen pensando en darle al espectador espectáculos de gran formato y estética preciosista. El escenario sigue siendo un lugar de hermosa resistencia para los artistas y también para los empresarios teatrales. Pero sin dudas, la crisis fue la protagonista de esta temporada.

En los diez primeros meses de 2018 hubo una baja de espectadores del 4%, con un aumento de espectadores en el primer trimestre y una considerable disminución a mediados de año (27% menos). De todos modos, lo preocupante es la baja recaudación en términos comparativos de año a año, si se tiene en cuenta que las entradas no aumentaron según la inflación.

También en tiempos de inflación, Carlos y Tomás Rottemberg decidieron no solo reabrir el Tabarís, sino convertirlo en tres salas.

Esta no fue la mejor temporada en cuanto a propuestas de calidad. Durante buena parte del año continuaron éxitos de 2017 y años anteriores como Sugar, El otro lado de la cama, Los vecinos de arriba, Un rato con él y Doble o nada, pero en esta suerte de dictadura de las comedias se destacaron El test, de Jordi Vallejo, dirigida por Daniel Veronese (Multiteatro); El vestidor, de Ronald Harwood, dirigida por Corina Fiorillo (La Plaza); Perfectos desconocidos, dirigida por Guillermo Francella (Metropolitan), y Sin filtro, de Florian Zeller, dirigida por Marcos Carnevale (La Plaza). Pero también se destacaron los dramas Ver y no ver, de Brian Friel, con dirección de Hugo Urquijo (La Comedia), y Lo que nos une, dirigida por Carlos Rivas (El Nacional); los imponentes musicales Sunset Boulevard (Maipo)y El violinista en el tejado (Astral), y dos propuestas que hicieron una diferencia en calidad artística: Ejercicios fantásticos del yo (Coliseo), de Sabina Berman, con Gael García Bernal al frente del elenco, y La vida a palos (Maipo), dirigida por Carlota Ferrar, con Imanol Arias y Aitor Luna, en el Maipo.

Tampoco hay que esquivar éxitos como los de Moldavsky, Martín Bossi y las propuestas de stand-up que tuvieron su epicentro en el Liceo Comedy. Es indudable que el público quiere reírse y pasarla bien, pero por fortuna el espectro es amplio para todos, en una avenida Corrientes que estuvo semicortada durante casi todo el año por las reformas urbanas que ya se comienzan a ver. Ojalá vuelva a brillar como alguna vez lo hizo y la gente pueda transitarla sin temor a que le arrebaten el celular o la billetera.

Los múltiples vaivenes en la escena pública de Buenos Aires

El Teatro Nacional Cervantes recuperó su fachada original: la emoción del año Fuente: Archivo

Mientras el Cervantes luce con su fachada renovada, el Alvear continúa cerrado

Los informes de audiencias de las dos grandes salas públicas de la ciudad de Buenos Aires, el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) y el Teatro Nacional Cervantes, dan cuenta de intensos corrimientos por fuera de ciertos parámetros tradicionales. El Teatro Regio tuvo más cantidad de espectadores que la sala Martín Coronado y Petróleo, la producción de Piel de Lava que se presentó en el Sarmiento, obtuvo el mejor promedio de espectadores por función. En la sala de Córdoba y Libertad, El hombre que perdió su sombra, espectáculo para toda la familia programado a las tres de la tarde, fue la más vista del año. En el CTBA el Teatro Presidente Alvear, cuyo hall y fachada se incendiaron hace unos meses, sigue cerrado y sin fecha concreta para su real apertura. En ese complejo escénico, de las 870 funciones, 220 fueron con entradas agotadas. En el Cervantes su fachada histórica está recuperada después de más de una década de andamios. De las 544 funciones, 365 fueron con el cartelito de no hay más localidades.

Mientras tanto, los organismos de fomento escénico vivieron (viven) momentos de zozobra. El Instituto Nacional del Teatro volvió atravesar un fuerte (e histórico) conflicto interno con consecuencias para el sector. En Proteatro, el gobierno porteño le pidió la renuncia a Alejandro Ullúa, que contaba con el apoyo de las entidades escénicas. En el Fondo Nacional de las Artes dejó su cargo Sebastián Blutrach por diferencias con la gestión. Todo esto sucedió en medio de un panorama de retracción en el consumo cultural en tiempos de crisis económica. Como si fuera un signo de estos tiempos, el año culmina con el anuncio de la próxima edición del Festival Internacional de Buenos Aires, que tendrá una semana menos de extensión.

Érica Rivas fue la actriz más solicitada del circuito teatral independiente porteño

En el off reinó la temática femenina: Matate, amor, de Ariana Harwicz, con la dirección de Marilú Marini y la sublime actuación de la actriz de Relatos salvajes, fue ejemplo

El circuito independiente porteño es donde principalmente está la lupa de la escena mundial, por calidad, talento y cantidad. Pero el under porteño tampoco pudo escapar a la crisis económica. En el primer semestre hubo un descenso de espectadores del 33% en comparación con el mismo semestre de 2017. De todos modos, en junio hubo un promedio de 49.500 espectadores, una cifra nada despreciable. A esto se suman numerosos motivos como el aumento de las tarifas de los servicios públicos y de los alquileres, ya que más de la mitad de las salas alternativas son alquiladas. Hubo mucho menos estrenos que otros años y continuaron éxitos que siguen estoicos, como Terrenal o La Pilarcita, solo por mencionar algunos. Pero más que nunca, hubo una gran proliferación de funciones a la gorra, que fueron suceso y solución.

El gran suceso fue Matate, amor, de Ariana Harwicz, para la que había que sacar entradas con más de un mes de anticipación en la sala Santos 4040. Con una excelente actuación de Érica Rivas, gracias a la dirección minuciosa de Marilú Marini: tres mujeres potentes en un proyecto que marcó tendencia. En el circuito independiente se desarrolla con fuerza la temática de género, y existe una mayor integración entre autoras, directoras y actrices con ciclos como Mujeres a la Obra y Enredadera, entre otros.

Las estéticas del teatro off, en general, ya no se diferencian de las del circuito oficial, incluido el Cultural San Martín. Una de las razones consiste en que los teatros oficiales absorbieron gran parte de los creadores del off. También sucede que la escasez de medios provoca una sinergia entre ambos universos: teatristas sin recursos que necesitan cada vez más del Estado y un Estado que requiere, cada vez más, de la creatividad del off para resolver la escena con profesionalismo. Esto genera una gran ventaja: la entrada de aire fresco y de un rejuvenecimiento de los públicos para el oficial y una circulación importante de los nombres y apellidos del off por fuera de sus propias fronteras, aunque aquí sí falta que un público menos endogámico llegue a las salas; salvo en casos puntuales como Timbre 4, los vecinos suelen desconocer la existencia de las salas pequeñas.

Las 10 obras más destacadas por nuestros críticos

Pablo Gorlero

1 La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco

2 Petróleo, por Piel de Lava

3 Creo en un solo Dios, por Edgardo Millán

4 Un mar oculto, por Agustín León Pruzzo

5 Los días de la fragilidad, de Andrés Gallina

6 El violinista en el tejado, por Gustavo Zajak

7 Sunset Boulevard, por Claudio Tolcachir

8 El vestidor, por Corina Fiorillo

9 Nuremberg, por Pablo Finamore

10 Blum, por Mariano Dossena

Alejandro Cruz

1 Petróleo, por Piel de Lava

2 Dios, de Lisandro Rodríguez

3 Matate amor, de Ariana Harwicz

4 Imprenteros, de Lorena Vega

5 Chajá, de Luis Cano

6 Miedo, Albert Pla y Mondongo

7 La ceremonia, de Tomi Soko

8 Cimarrón (versión Zelaya), de Romina Paula

9 Entonces la noche, de Martín Flores Cárdenas

10 Cae la noche tropical, por Pablo Messiez

Carlos Pacheco

1 La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco

2 Los días de la fragilidad, de Andrés Gallina

3 Cae la noche tropical, por Pablo Messiez

4 El vestidor, por Corina Fiorillo

5 Un enemigo del pueblo, por Lisandro Fiks

6 El test, por Daniel Veronese

7 Chajá, de Luis Cano

8 Cuando llueve, de Anthony Black

9 Ejercicios fantásticos del yo, por Nelson Valente

10 El bramido de Düsseldorf, de Sergio Blanco

Jazmín Carbonell

1 Tiestes y Atreo, por Emilio García Wehbi

2 Pundonor, de Andrea Garrote

3 Petróleo, por Piel de Lava

4 Juicio a una zorra, por Corina Fiorillo

5 Sunset Boulevard, por Claudio Tolcachir

6 Ver y no ver, por Hugo Urquijo

7 La ira de Narciso, por Corina Fiorillo

8 Niní en el aire, por Ciro Zorzoli

9 La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco

10 Poema ordinario, de Juan Ignacio Fernández

Susana Freire

1 Las benévolas, por Laura Yusem

2 Los tutores, de Daniel Cúparo y Carlos La Casa

3 Cae la noche tropical, por Pablo Messiez

4 Ahora todo es noche, por La Zaranda

5 Band Bang!, por Pablo Alarcón

6 Corazón de titanio, por Alejandra Galdame

7 Macbeth, por Roberto Aguirre

8 Pleybill 2, por F. Fedele y L. Vidal

9 Las vengadoras, de Bernardo Cappa

10 De eso no se canta, por Pablo Gorlero

Leni González

1 Petróleo, por Piel de Lava

2 Sunset Boulevard, por Claudio Tolcachir

3 Vientre, de Arano y Graves

4 J. Timerman, de Eva Halac

5 Lo salvaje, por Nacho Ciatti

6 Madre Coraje, por José María Muscari

7 Sagrado bosque de monstruos, por Alejandro Tantanian

8 La sagradita, de Selva Palomino

9 El hombre que perdió su sombra, por Comelli y Wilhelm

10 Enobarbo, de Alejandro Acobino

Gabriel Isod

1 Petróleo, por Piel de Lava

2 Al lector, de Norman Briski

3 Ahora todo es noche, por La Zaranda

4 La reina del pabellón, de Gonzalo Demaría

5 Los rotos, por Alberto Ajaka

6 Pundonor, de Andrea Garrote

7 Delicias, de Alfredo Sanzol

8 Con el cuchillo entre los dientes, por Diego de Miguel

9 Madre Coraje, por José María Muscari

10 Entonces la noche, de Martín Flores Cárdenas

Mercedes Méndez

1 Pundonor, de Andrea Garrote

2 Petróleo, por Piel de Lava

3 Tiestes y Atreo, por Emilio García Whebi

4 La verdad efímera, de Santiago Gobernori

5 La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco

6 Juicio a una zorra, por Corina Fiorillo

7 El hipervínculo, de Matías Feldman

8 Hogar, de Marina Otero

9 Entonces la noche, de Martín Flores Cárdenas

10 Sagrado bosque de monstruos, por Alejandro Tantanian

Juan Carlos Fontana

1 En lo alto para siempre, de Camila Fabbri y Eugenia Pérez

2 Ver y no ver, por Hugo Urquijo

3 Un cuerpo salvaje, de Silvia Gómez Giusto

4 El bramido de Düsseldorf, de Sergio Blanco

5 Los hermanos Karamazov, por Martín Barreiro

6 Matate amor, de Ariana Harwicz

7 Valeria radioactiva, de Javier Daulte

8 Ejercicios fantásticos del yo, por Nelson Valente

9 La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco

10 Las amargas lágrimas de Petra von Kant, por Leonor Manso