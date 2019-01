Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

27 de diciembre de 2018 • 23:59

Se acabó, al fin, la Copa Libertadores, con el histórico triunfo de River frente a Boca en Madrid. Tal vez, la página más gloriosa y dolorosa entre los dos gigantes. Y ya está definido el programa de la Copa 2019. Atlético Paranaense, el humilde equipo en el que juega Lucho González, logró la Copa Sudamericana y será rival del conjunto que dirige Marcelo Gallardo en la Recopa Sudamericana. Volvió a festejar el Real Madrid en el Mundial de Clubes, el frustrado sueño copero de River. Mientras, acá nomás, Rosario Central se consagró campeón de la Copa Argentina, un título que esperó por 23 años. ¿Y la Superliga? Entre tantas atracciones, el torneo doméstico quedó un poco relegado. Se jugaron 15 fechas del campeonato de las 25 previstas. ¿Cuál fue el último encuentro, cuándo vuelve y cuándo se termina? ¿Cuántos asteriscos quedaron? ¿Cuántos partidos se deben jugar, por postergaciones o suspensiones? ¿Habrá fútbol oficial durante enero? ¿River y Boca son los más relegados? ¿Qué club es el líder, qué jugador es el goleador? ¿Cuáles son los equipos que se están clasificando a las copas de 2020? ¿Cuál es el promedio de gol? ¿Qué equipos son los más comprometidos por el descenso? Aquí, 8 respuestas de un recorrido apasionante, del que no todos tomaron nota.

1 | El andar del puntero. Racing es el líder, con 36 puntos y uno de los 16 equipos -de 26- que completaron el calendario en tiempo y forma. La Academia, dirigida por Eduardo Coudet, es la formación que más triunfos consiguió: 11. Juega bien, por momentos muy bien: a su habitual agresividad, le sumó solvencia en la última línea. Lo sigue Defensa y Justicia, con seis puntos, y un partido menos. El conjunto de Florencio Varela, dirigido por Sebastián Beccacece -colaborador directo de Jorge Sampaoli durante el fracaso en el Mundial de Rusia-, es la revelación de la temporada, con un equipo sin nombres propios y una propuesta atractiva. Es el único invicto: 8 victorias y 6 empates. Atlético Tucumán, el tercero en discordia, dirigido por Ricardo Zielinski -señalado por ser un DT pragmático- es el goleador de la temporada, con 27 tantos.

2 | Los asteriscos. Se jugaron 15 fechas, el torneo volverá el fin de semana del domingo 27 de enero y la última jornada, la 25, se disputará el 7 de abril. San Lorenzo-Huracán es el partido saliente de todos los que no se jugaron por diversas razones. Tanta polémica despertó, que hasta el Globo pidió los puntos. Se jugará -llamativamente- el 20 de enero (ya sin Gustavo Alfaro en el banco quemero, pero con el ídolo Antonio Mohamed -ver a parte-). River es el equipo más afectado: solo disputó 11 partidos; debe cuatro (Defensa y Justicia, el 19/1; Unión, el 23/1; Godoy Cruz y Rosario Central) y es el que menos sufrió en su arco: 6 gritos. Será el último equipo que ingrese en el período de vacaciones y en la temporada próxima tendrá que jugar, además, la Recopa y la Libertadores. Boca (con el radical cambio de Gustavo Alfaro por Guillermo Barros Schelotto) debe 2 encuentros y está a 12 puntos de Racing. Recuperar posiciones será uno de los desafíos del nuevo DT.

3 | Los que pelean el descenso. Último con 10 puntos, Patronato es el equipo que sufrió más goles: 27. Argentinos está en la misma posición, con apenas 5 goles a favor y una sutil y mejor diferencia (-10). El jueves 13 por la noche, se cerró la primera parte de la Superliga, en el empate sin goles contra Huracán, en Parque Patricios, en un juego postergado de la 8 fecha. En la tabla de los de abajo, Tigre (1,000), San Martín, de Tucumán (1,066), Patronato (1,069) y Belgrano (1,083) son los más comprometidos.

4 | Las emociones. San Martín de Tucumán, sin embargo, fue el responsable de los partidos más emotivos. En su casa y con un jugador menos, perdía 0-1 con Racing y se impuso por 2-1. En el clásico del Norte, perdía 0-2 y se impuso por 3-2. Hubo otros grandes partidos; sin embargo, el promedio de gol no es alto. El mejor fue de 2,62, en la fecha 14°, cuando se convirtieron 34 goles en 13 partidos.

5 | Las figuras. Lisandro López, el capitán y símbolo de Racing, fue uno de los más destacados con 12 tantos. Es el artillero del torneo, junto con Emmanuel Gigliotti (Independiente). Los sigue el Pulga Rodríguez, con 8. Los arqueros fueron figura en varios partidos, como Agustín Rossi (Boca), Martín Campaña (Independiente), Marcos Díaz (Huracán), Guido Herrera (Talleres) y Jeremías Ledesma (Rosario Central).

6 | A las Copas. Clasificados (hasta ahora) para la Libertadores 2020: Racing, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Huracán (habrá que sumarle el próximo ganador de la Copa Argentina y el primer vencedor de la Copa de la Superliga; clasificados (hasta ahora) para la Sudamericana: Vélez, Boca, Independiente, Godoy Cruz y Aldosivi, y el subcampeón de la Copa de la Superliga.

7 | La declaración. La frase más fuerte de la temporada le corresponde a Ariel Holan, el DT de Independiente, el 2 de diciembre pasado, luego de la caída por 0-1 con Boca, en Avellaneda. "Nos metieron la mano en el bolsillo. Me gustaría hablar de otra cosa, yo no soy de quejarme, pero esto es muy burdo. Estoy muy enojado, muy caliente porque es injusto. Hay una canción que habla de 'ojos que miran y que no ven'. Dos penales y un gol anulado son tres situaciones muy claras, no se puede jugar con este margen de error. Los que tienen que sentir vergüenza son otros, no Herrera (Darío, el juez). Hay instancias superiores que están por encima de Herrera. Esos tienen que sentir vergüenza".

8 | El mejor gol y los técnicos más destacados. El tanto convertido por el Pulga Rodríguez, el 3-1 de Atlético Tucumán sobre Belgrano, en Córdoba, el 23 de noviembre, por la 13 fecha, fue uno de los mejores. Fue a los 37 minutos de la segunda parte, en un contraataque: el delantero, desde 35 metros, vio adelantado a Rigamonti y envió la pelota por encima del arquero. Y en cuanto a los mejores DT, no solo Beccacece se destacó: Gabriel Heinze creó una audaz estructura en Vélez, uno de los tantos equipos que se inclinó por jóvenes promesas. Como Thiago Almada, de apenas 17 años.