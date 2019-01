De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de diciembre de 2018

Proa a la educación

Leo casi a diario en LA NACION excelentes notas de destacados columnistas y expertos referidas a la importancia que tiene la educación para el progreso de los pueblos. Sin embargo, nuestros dirigentes dan claras muestras de no coincidir con dicho pensamiento. Sugiero de una buena vez por todas poner proa hacia la educación, y cuanto antes, para no perder otros 35 años de nuestra preciada democracia y lograr así el ansiado desarrollo.

Ramón Marangoni

arrobamaranga@gmail.com

Encadenado

Resulta paradójico que un funcionario judicial y sindicalista se encadene para que liberen a otra funcionaria, arrestada por pegarle a una automovilista en una discusión de tránsito. El sindicalista argumenta que es un delito menor y que se avasallan los derechos humanos de la agresora. Todos los ciudadanos de bien deseamos que de una vez por todas se arreste por 24 o 48 horas a quien tira piedras, golpea a otro ciudadano o comete hechos similares. El sindicalista debería atarse para defender la medida, no para anularla. Su método es totalitario y violento, cuando debería recurrir a la vía legal, que él debería conocer.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Abogados

Resulta realmente vergonzoso ver a dos abogados del imputado de un supuesto hecho delictivo que ha tomado características públicas, presentarse en cuanto medio les coloca un micrófono frente a sus narices y dar a entender, muy sueltos de cuerpo, que si abandonan a su cliente es porque lo creen culpable. Inadmisible disparate que fulmina el derecho de defensa constitucionalmente amparado, destruye la confianza en el abogado y aniquila el secreto profesional. Los tribunales de disciplina de los colegios públicos de abogados en que se encuentren registrados deberían tomar cartas en el asunto, iniciar una investigación y, de corresponder, aplicarles una severa sanción disciplinaria.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Vacaciones

"Ante la situación en que se encuentra el país, el presidente Mauricio Macri no debería irse de vacaciones", dijo en su último programa del año Mirtha Legrand. Hoy el mandatario disfruta de sus vacaciones anuales en Villa La Angostura. Junto a su familia cenó y brindó por la Navidad. Compró regalos. Y mientras levantaba la copa, más de 850 familias misioneras y correntinas no tuvieron motivos para brindar. El 18 de diciembre 175 trabajadores de la fábrica de zapatillas Dass de la ciudad de Eldorado, Misiones, recibieron el telegrama de despido. Al día siguiente 700 trabajadores de la planta textil Tipoití, en Corrientes, fueron informados del cierre temporario de la empresa. Estas familias son el ejemplo de la crítica situación que viven miles de familias argentinas que no tuvieron motivo alguno para celebrar la Navidad ni tampoco lo tendrán para festejar la llegada de 2019. A los textiles y la industria del calzado se suman, por ejemplo, la industria maderera, principalmente la del terciado; la automotriz; la del té; los comerciantes de ciudades fronterizas (hacia fin de año se estima que en Posadas cerrarán 500 locales comerciales).

Cuánta razón tiene la señora Mirtha Legrand. El Presidente debería estar trabajando. Los ejemplos empiezan por casa.

Alejandro Fabián Spivak

DNI 16.192.297

Dos temas ligados

Durante este año se han discutido y puesto a consideración de la ciudadanía y el Congreso dos temas que parecieran ser opuestos o contradictorios, pero que sin embargo deberían ser abordados desde una sola perspectiva o hilo conductor: el aborto y el protocolo de seguridad. Si consideramos a la vida como el bien más preciado, entonces debemos proteger al niño por nacer desde que es vida, es decir desde la concepción, y del mismo modo la de quien ha cometido o está por cometer un delito, siempre que no haya otra vida en riesgo.

La vida es un valor y un derecho humano, y debe serlo para todos, para los más vulnerables y para los que pueden parecer fuertes.

Santiago Bosch

DNI 20.987.374

Jaime Torres

Jaime Torres fue un genial representante de nuestra mejor música. Hizo del humilde charango un instrumento que llegó a estar al frente de orquestas sinfónicas como la Filarmónica de Berlín. Compositor inspirado, no le escapó al compromiso social y fue un luchador por los derechos del folclore y de sus ejecutores. Fue reconocido con numerosos premios y presentaciones en el exterior. Humanamente fue cordial, humilde y dotado de una creatividad e inteligencia sobresalientes. Deja una obra que mantendrá viva su memoria para siempre.

Pacho O'Donnell

odonnellpacho@gmail.com

Ejemplo británico

En el Reino Unido, cuando el HMRC (organismo responsable de los impuestos) cobra dos pesos de más a un contribuyente, se los devuelve en sus próximos haberes, aun si cambió de empresa. El organismo atiende desde las 8 hasta las 20, sábados y domingos inclusive. Telefónicamente se pueden resolver la mayoría de las cuestiones.

En nuestro país, la ARBA toma fondos de las cuentas bancarias desconociendo su origen, y cuando -equívocamente- no los devuelve, hace gastar al monotributista en un contador (que percibe sus honorarios) para presentar su reclamo, y luego amenaza con tardar tres años en devolverlos, si es que lo hace. Es habitual que conserve ese monto (aunque esté mal cobrado) a cuenta de futuros pagos de ingresos brutos. Cuando uno tiene un saldo a favor en monotributo como independiente, tiene que perder un día de trabajo entre traslados, espera, atención y regreso, para acercarse a la AFIP entre las 10.30 y 15.30, único horario de atención al público para reimputaciones de saldos a favor para obra social.

¿Podremos copiar a algún país desarrollado en su funcionamiento, pero más que nada en la transparencia de la gestión impositiva de parte del Estado?

Verónica Allievi

DNI 16.821.459

En la Red

Facebook

En octubre hubo casi 70 mil empleados privados menos que hace un año

"Sin reforma laboral no será posible. No quieren cambiar ni aun transitando otro siglo" - Siemil Losaez

"En mi distrito cerraron cientos de comercios; incluso los más antiguos. Si no hay consumo, el cierre es inevitable" - Angela Sciacca

"¿Y 70.000 venezolanos trabajando?" - Daniel Conforti

