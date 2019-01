Separada, Sofía Gala disfrutó de Punta del Este junto a su madre, Moria Casán

Junto a los pequeños Helena y Dante, madre e hija pasaron un fin de semana de charlas y atardeceres mágicos Crédito: GMPRESS

Las dos tienen personalidades fuertes, pero bien diferenciadas. Moria Casán construyó una carrera primero mostrando su físico, y luego supo mantenerse entre el grupo de las celebridades más populares gracias a su "lengua karateca". Su hija, Sofía Gala eligió estratégicamente los papeles que quiso interpretar y fue el cine la plataforma que la catapultó a ser una de las intérpretes más respetadas de su generación. Mientras la madre muestra sin pudor cada uno de los detalles de su intimidad, la hija eligió un perfil bajo y es muy recelosa de su vida privada.

Por eso, a pesar de llevar algunos meses separada de su última pareja, Julián Della Paolera, fue su madre quien dio la noticia, sin su consentimiento, en su programa Incorrectas. "Ayer me quedé a dormir en la casa de Sofía porque algunas veces tiene filmación, otras veces fallan las niñeras y cuando puedo me quedo a dormir para venir a hacer mi programa al otro día. Me quedé con los chicos, divinos. Y quería decir que también me quedé porque hace dos meses que se acaba de divorciar, de separar de Julián Della Paolera, el papá de su hijo Dante", reveló Casán hace un par de semanas.

"Me da para decirlo ahora porque lo sé. No sé si llamarlo un fracaso, es una nueva experiencia que no resultó. Ya se separó de Diego Tuñón, el papá de su hija Helena, ahora se separa del papá de Dante. Es una situación que no es fácil. No es fácil para nadie transitar un duelo y una elaboración de una separación", agregó.

"Ellos ya habían estado separados antes unos meses y volvieron. Y ahora ya hace dos meses que están separados. Obviamente, ella está teniendo una especie de tsunami emocional, prepara sus cosas, hace sus cosas y le cuesta trabajo encuadrarse en esta nueva vida sola con los chicos. Y a él también", añadió luego. Por eso, cuando comenzaron a circular fotos de madre e hija juntas en Punta del Este, muchos entendieron que, una vez más, Moria se había convertido en un pilar fundamental para su única hija.

Moria, Sofía, Helena, Dante y un grupo de amigos pasaron la Nochebuena en una casa con vista al mar en Manantiales, en las afueras de la ciudad uruguaya. Fiel a su estilo, la diva mostró cómo fue el festejo de aquella noche especial en su cuenta de Instagram.

Durante su breve estadía, la familia disfrutó de la playa y compartieron los mágicos atardeceres esteños, llevaron a los más pequeños al mar y se embarcaron en charlas matizadas con el infaltable mate. Durante uno de los paseos, encontraron un perro perdido -tal vez aturdido por los cohetes y fuegos artificiales- e hicieron todo lo posible para encontrar a su dueño. Por suerte, lo lograron, y Moria compartió con sus seguidores en las redes ese momento.

El idilio maternal duró poco y pronto regresaron a la Argentina para hacerle frente a sus compromisos: mientras la exvedette volvió a ponerse al frente de su ciclo televisivo, Sofía se prepara para el reestreno de la puesta teatral de Atracción Fatal, en el Multitabaris.