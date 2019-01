Rodolfo Stoessel, productor de Patito Feo, defendió a Juan Darthés

El hermano de Alejandro Stoessel defendió la presunción de inocencia del actor denunciado por violación por parte de Thelma Fardin Crédito: Archivo

"Banco la verdad y la justicia y el derecho de cualquier persona a ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario", escribió en su cuenta de Twitter Rodolfo Stoessel , en referencia a Juan Darthés y a la denuncia que realizó Thelma Fardin por violación en el contexto de una gira de Patito Feo en Nicaragua, en mayo de 2009. Rodolfo es el hermano de Alejandro Stoessell -que fue gerente de contenidos de Ideas del Sur- y fue productor de la tira infantojuvenil hasta marzo de ese año. Y luego remarcó: "Las verdades se prueban en los tribunales no en declaraciones periodísticas".

Algunos de los tuits Rodolfo Stoessel defendiendo a Darthés

Recordemos que Stoessel ya había apoyado a Darthés el año pasado al decirle "mentirosa" a Griselda Siciliani cuando salió a defender a Calu Rivero y su acusación contra el actor.

Además de expresarse en favor de la presunción de inocencia de Darthés, a través de declaraciones y retuits de personas que apoyan al actor, Stoessel reaccionó cuando la revista Para Tí publicó una entrevista a Brenda Asnicar -una de las protagonistas de la ficción-, quien criticó la organización de las giras y habló de "abuso de poder".

"Lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación -decía Brenda en el reportaje-, sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas (...) Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder".

El exproductor de Patito Feo, si bien afirmó que tiene "una excelente relación" con Asnicar, escribió en Twitter: "Creo que lo que todos buscamos es la verdad, las pruebas y la Justicia. No a las condenas mediáticas, no a los medios que mienten y a los periodistas que se escudan en la libertad de prensa para mentir. Los derechos no son sólo para la prensa".

Irregularidades

La actriz ya había hablado de las irregularidades que se daban en las giras de Patito Feo en el programa de Andy Kusnetzoff, PH, cuando relató que una persona mayor de edad del elenco le dijo que la quería "desvirgar" y ella en ese momento tenía 16 años. Además Rodrigo Velilla y Nico Torca, otros integrantes del elenco, también hablaron en los medios y recordaron algunas situaciones fuera de lugar que vivieron mientras trabajaban para esta producción.

Tras la denuncia de Fardin, las diferentes productoras vinculadas con la gira de Patito Feo por Nicaragua cruzaron acusaciones acerca de en quién recaía la responsabilidad de cuidar a los menores. Patito Feo era una producción de Ideas del Sur, cuyo titular era Marcelo Tinelli. En 2009, según pudo saber LA NACION, ni Alejandro ni Rodolfo Stoessel seguían vinculados con la productora. En tanto, Tinelli hizo un descargo a tono personal en un envío de ShowMatch, tras la conferencia de prensa del colectivo de Actrices Argentinas. "Es para destacar el pedido de justicia que llevaron adelante las actrices argentinas. Felicitaciones y ojalá se haga justicia. Acompañamos a Thelma".

Asimismo, no sólo la identidad de quién o quiénes acompañaron al elenco de Patito feo en el show en Managua (Nicaragua) crea diferencias entre los involucrados en el proyecto. La cantidad de productores que acostumbraba acompañar al elenco también es sujeto de controversia.

